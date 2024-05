Los escándalos que flotan sobre el pontificado de Francisco y el próximo Cónclave. Damian Thompson

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra consideración, siguiendo la recomendación de un fiel amigo de nuestro sitio, A.R., este interesante artículo de Damian Thompson, aparecido en UnHerd, a quien agradecemos su cortesía. Damian Thompson cita algunos de los casos más recientes de escándalos “encubiertos” por el pontífice reinante, pero olvida un primer caso sensacional, publicado por Stilum Curiae, referido al cardenal arzobispo británico Murphy O’Connor, uno de los grandes electores de Bergoglio, y al cardenal Mueller, cuya celebración de una Misa fue interrumpida (!) por el Papa para ordenarle que abandonara la investigación sobre su amigo. Feliz lectura y compartir.

Los cardenales ya se están reuniendo para discutir quién deberá ser el próximo Papa. Se puede ver a algunos de los liberales, que se sienten seguros porque están a favor del enfermo papa Francisco, comparando notas en un bar cerca de las puertas del Vaticano. Los cardenales conservadores están más nerviosos: se reúnen a cenar en los apartamentos de los demás o (si pueden confiar en que los aduladores camareros no los traicionarán) en su restaurante favorito.

Quizás se pueda ver el destello del anillo de un obispo mientras introduce un chisme en WhatsApp; la Santa Sede emplea espías electrónicos de nivel mundial, por eso todos usan un teléfono privado en lugar de los proporcionados por el Vaticano. Incluso los interceptadores telefónicos están ocupados intercambiando información, porque sospechan -como todos en Roma- que al dolorosamente frágil Francisco, a quien a menudo le falta el aliento para leer sus propios sermones, no le queda mucho tiempo de vida.

Sólo están adivinando, por supuesto. El Papa es reservado respecto a su salud y hace dos años se recuperó de una cirugía mayor de colon que se pensaba que era un cáncer en etapa avanzada. Aun así, tiene 87 años, el Papa de mayor edad en más de un siglo, y el Cónclave no puede estar demasiado lejos.

Ludwig Ring-Eifel, de la agencia de noticias alemana KNA, dijo en enero que ver al Papa tan sin aliento en una conferencia de prensa en la que estaba demasiado enfermo para responder a preguntas preparadas fue “un momento difícil para mí… y se puede decir que esta situación también ha afectado emocionalmente a muchos colegas”. A principios de marzo, Andrew Napolitano, un juez jubilado del Tribunal Superior de Nueva Jersey, se alojaba en la casa de huéspedes papal detrás de San Pedro. Informó diciendo que “el Papa tiene mala salud, apenas puede hablar o caminar e irradia tristeza” y “no creo que esté allí por mucho más tiempo”.

Los nervios del Vaticano siempre están a flor de piel en los últimos años de un pontificado. En el caso del conservador Benedicto XVI, se vieron ensombrecidos por filtraciones –reportadas alegremente por medios hostiles– que revelaron una corrupción extravagante en la cúspide de la Curia Romana, el gobierno de la Santa Sede. Benedict estaba demasiado asustado para actuar y renunció desesperado.

Ahora el Vaticano está una vez más paralizado por los escándalos, pero esta vez los corresponsales que trabajan para medios seculares y católicos están tratando de proteger a Francisco, quien debe afrontar preguntas más serias sobre su conducta personal que cualquier otro Papa que se tenga memoria.

Durante años, las acusaciones que habrían torpedeado la carrera de cualquier líder occidental secular fueron ocultadas por una guardia pretoriana de periodistas liberales que, en el 2013, se jugó su reputación con “el Gran Reformador”. Como resultado, tampoco saben los católicos devotos que el primer Papa jesuita ha tratado de proteger de la justicia a varios repugnantes abusadores sexuales, por razones nunca explicadas satisfactoriamente.

Sólo ahora la verdad está saliendo a la luz, para alivio del personal del Vaticano que tiene que lidiar con un Papa que se parece poco a la figura bromista y paternal que ven en la televisión. Están (o estaban hasta hace poco) aterrorizados por un jefe cuyo gobierno autocrático está moldeado más por su ira y resentimientos latentes que por cualquier agenda teológica. Y no pueden ocultar su satisfacción porque un escándalo particularmente espantoso que involucra al aliado papal, el padre Marko Rupnik, está desmantelando la fachada del “pontificado del Juego del Calamar”, como lo apodan por la serie surcoreana de Netflix en la que los concursantes tienen que ganar juegos infantiles. para salvarse de la ejecución.

El caso Rupnik es el escándalo más repugnante que he encontrado en más de 30 años de informar sobre la Iglesia católica. Rupnik, un artista sumamente bien conectado en cuyos mosaicos de mal gusto la Iglesia ha gastado cientos de miles de libras esterlinas, fue expulsado de la Orden jesuita el año pasado después de haber sido acusado creíblemente de violar a hermanas religiosas pertenecientes a una comunidad que fundó en su Eslovenia natal. Las mujeres se han presentado afirmando que la comunidad era un culto sexual. Dicen que intentó obligarlas a ver películas pornográficas, beber su semen de un cáliz , violentar la virginidad a una hermana en un coche y animar a mujeres jóvenes a participar en tríos sexuales que, según Rupnik, ilustrarían el funcionamiento de la Santa Trinidad.

El año pasado, ante una explosión de ira en las redes sociales católicas (los principales medios de comunicación guardaron un extraño silencio), el papa Francisco dijo que tomaría medidas contra su amigo Rupnik. No lo hizo. Tampoco explicó por qué -cuando Rupnik se enfrentaba a la excomunión por abusar del confesionario para “absolver” a una de sus víctimas sexuales femeninas- fue invitado a dirigir un retiro en el Vaticano, o por qué su posterior excomunión fue misteriosamente levantada a las pocas semanas con la aprobación del Papa.

Este mes, el padre Rupnik fue incluido en la lista del Vaticano para 2024 como consultor [del Dicasterio] para el Culto Divino, nada menos. Mientras tanto, monseñor Daniele Libanori, el jesuita que investigó las afirmaciones de las mujeres y las encontró creíbles, ha sido destituido de su cargo de obispo auxiliar de la diócesis de Roma.

Otro escándalo tóxico se está desarrollando todavía en Argentina. En 2016, el obispo Gustavo Zanchetta, el protegido más consentido del ex cardenal Bergoglio, tuvo que renunciar a la diócesis de Orán después de haber sido acusado de corrupción financiera e intentos agresivos de seducir a los seminaristas. ¿La respuesta del Papa? Transportó en avión a Zanchetta a Roma y le inventó un trabajo: “asesor” de los fondos gestionados por la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el tesoro vaticano. Posteriormente, Zanchetta fue declarado culpable de agredir a seminaristas, a pesar de que Roma se negó a proporcionar los documentos solicitados por el tribunal argentino. Está cumpliendo su condena de cárcel en una casa de retiro en medio de informes de que sus acusadores están siendo acosados.

La historia vuelve a atormentar a Francisco, cuyos enemigos, envalentonados por su menor control sobre el gobierno de la Santa Sede, están haciendo circular documentos extremadamente dañinos. Estos sugieren que el Papa está aún más involucrado en el escándalo de lo que se sospechaba anteriormente. Y hay otros casos: como arzobispo de Buenos Aires, Francisco intentó sin éxito mantener fuera de la cárcel al abusador de menores, el padre Julio Grassi, encargando un informe que tildaba a sus víctimas de mentirosas.

Los oscuros secretos de este pontificado pesarán mucho en las mentes de los cardenales en sus discusiones previas al Cónclave antes de emitir sus votos en la Capilla Sixtina. Hablarán en clave: nadie quiere correr el riesgo de destruir abiertamente la reputación de un Sumo Pontífice recientemente fallecido (o jubilado). Pero los cardenales se verán obligados a hablar de las divisiones cada vez más venenosas entre católicos liberales y conservadores, que se remontan al Concilio Vaticano Segundo pero que han empeorado mucho durante este pontificado. Y les resultará difícil trazar una línea entre las políticas de Francisco y su personalidad, desde el momento que él se deleita visiblemente en usar sus poderes para sorprender a la Iglesia universal.

Cuando Francisco asumió el cargo por primera vez, la mayoría de los cardenales compartían el entusiasmo popular por su estilo informal: su preferencia por ser conocido simplemente como “Obispo de Roma” y su abandono de algunos de los símbolos más cómicos de su cargo, como los zapatos rojos. Pero descubrieron rápidamente que a este Papa “informal”, a diferencia de sus predecesores, le gustaba gobernar mediante decreto ejecutivo.

Francisco ha emitido un torrente de decisiones papales conocidas como motu proprio (literalmente, “por su propia voluntad”): más de 60 hasta ahora, seis veces más frecuentemente que Juan Pablo II. Han realizado cambios masivos en la liturgia, las finanzas, el gobierno y el Derecho canónico. A menudo aterrizan sin previo aviso y pueden ser brutales: el Papa ha utilizado este mecanismo para tomar el control de la Orden de Malta , por ejemplo, y despojar a la organización secreta pero ultra leal Opus Dei de los privilegios.

Dos sentencias han traumatizado sobre todo a los católicos conservadores, hacia quienes Francisco alimenta una aversión patológica, y rara vez pierden la oportunidad de señalar su “rigidez” o burlarse de sus vestimentas tradicionales, decoradas con lo que él llama “encaje de la abuela”.

La primera es su decisión, emitida vía motu proprio , de suprimir la celebración de la Misa en latín anterior a 1970 que Benedicto había cuidadosamente reintegrado al culto de la Iglesia. En 2021, en una decisión que sabía que causaría un dolor terrible a su predecesor retirado, Francisco prohibió efectivamente su celebración en las parroquias ordinarias.

Sólo una pequeña proporción de los 1.300 millones de católicos del mundo asisten a Misas del Rito Antiguo, entonces, ¿por qué la prohibición se ha convertido en un problema tan importante? En parte es un reflejo de la minuciosidad cromwelliana con la que ha sido aplicada por el nuevo jefe de liturgia de Francisco, el cardenal Arthur Roche, el clérigo inglés más poderoso en Roma. Nativo de Batley y con los modales de un concejal de Yorkshire engreído, Roche se ha convertido en esa familiar bestia romana: un liberal autoritario con olfato para la Saltimbocca alla Romana más jugosa y el tiramisú más esponjoso. Este año obligó a su antiguo rival, el cardenal Vincent Nichols de Westminster, a prohibir las ceremonias de Semana Santa del Rito Antiguo en su diócesis.

El par conservador británico Lord Moylan, un católico tradicionalista, expresó su furia en una publicación en X: “Esta tarde escuché una maravillosa Misa Santa Tridentina. No te diré dónde estaba por si Arthur envía a sus secuaces. Sólo diré que el catolicismo inglés tiene una tradición centenaria de Misas clandestinas. Lo único que ha cambiado es quién nos persigue”.

A muchos obispos no les gustan las intrincadas coreografías de las ceremonias latinas, pero lo que detestan mucho más es que les tuerza el brazo un Papa que, mientras le dice al mundo que está empoderando a los obispos fomentando la “sinodalidad”, sea lo que sea que eso signifique, está socavando su autoridad pastoral sobre sus parroquias.

Pero también esta controversia palidece en comparación con la explosión de ira de la mitad de los obispos del mundo cuando, justo antes de Navidad, sin previo aviso ni consulta, el Papa firmó Fiducia Supplicans, un documento que permite a los sacerdotes bendecir a las parejas homosexuales. Esta vez su instrumento elegido fue una declaración de la oficina de doctrina de la Iglesia, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), según la cual las parejas del mismo sexo o personas en otras situaciones “irregulares” podrían recibir bendiciones “no litúrgicas” de los sacerdotes. Esto fue sorprendente porque, tan recientemente como 2021, la misma oficina había condenado la noción de parejas del mismo sexo. Además, nadie había oído hablar nunca de una bendición no litúrgica. No existía en el Derecho canónico. ¿A quién se le ocurrió esa idea?

Da un paso al frente el nuevo prefecto del DDF, el Cardenal Víctor “Tucho” Fernández, el más excéntrico de los protegidos argentinos del Papa. Es difícil exagerar lo extraño que resulta nombrar a Fernández como cabeza del DDF. Era conocido sobre todo por escribir un libro sobre la teología del beso, hasta que se descubrió que también había escrito uno sobre la teología del orgasmo, que contenía pasajes tan inquietantes que el mismo Tucho lo pensó mejor y aparentemente intentó ocultar todas las copias existentes..

¿Cómo pudo este vergonzoso peso ligero llegar a ocupar un cargo que anteriormente ocupó Benedicto XVI, quien como Joseph Ratzinger fue posiblemente el más grande teólogo católico del siglo XX? Una teoría es que Fernández no fue la primera opción de Francisco, pero el nombre de su candidato preferido , el obispo progresista alemán Heiner Wilmer, se filtró y por eso eligió a otra persona. Tan pronto como asumió el cargo, Tucho escribió Fiducia Supplicans y la deslizó sobre el escritorio de Francisco sin mostrársela a otros cardenales de alto rango.

Las consecuencias fueron espectaculares. Ya existía una creciente brecha entre los obispos católicos, encabezados por progresistas alemanes y estadounidenses, que pensaban que estaba bien bendecir a las parejas homosexuales y los que pensaban que esto constituía una burla de las enseñanzas de Cristo. Después de Fiducia, esa ruptura parece irreparable.

El 11 de enero, los obispos de África occidental, oriental y central anunciaron conjuntamente que “no consideran apropiado que África bendiga las uniones homosexuales o las parejas del mismo sexo”. Francisco, impredecible como siempre, luego dijo que estaba bien porque eran africanos, arrojando así a Tucho debajo del autobús, exponiéndose a acusaciones de racismo y ofendiendo al lobby LGBT. Los activistas de los derechos de los homosexuales ya estaban mortificados por la aterrorizada “aclaración” del Vaticano del 4 de enero, según la cual las bendiciones de las parejas del mismo sexo deben durar un máximo de 15 segundos y “no constituyen una aprobación de las vidas que llevan”.

Mientras tanto, la Iglesia greco-católica ucraniana, herida por las propuestas papales a Putin, dijo que Fiducia tampoco se aplicaba a ellos. Lo mismo ocurre con la Iglesia polaca. Más recientemente, la Iglesia Copta Ortodoxa ha tomado la drástica medida de suspender el diálogo teológico con Roma.

“¡ Hagan lio!” fue el mensaje del nuevo Papa a los jóvenes católicos en 2013. ¿Qué quiso decir? Todas sus palabras están empapadas de ambigüedad; tal vez se explique por su afirmación de que la Iglesia “hace siempre el bien que puede, aunque al hacerlo sus zapatos se ensucien con el barro de la calle”. Pero Fiducia Supplicans huele a desastre accidental, no a riesgo calculado. Es algo que te quitas del zapato porque no mirabas hacia dónde ibas. ¿El Papa enloqueció?

“Es uno de los hombres más complicados que he conocido”, dice una fuente del Vaticano que observa de cerca al Papa desde hace una década. “Puede ser tremendamente divertido y también increíblemente vengativo. Si lo cruzas, te pateará cuando estés en tu punto más bajo”.

“Pero no crean que es un maestro en estrategia. Es un táctico torpe que pasa el tiempo encendiendo y apagando incendios. Su prioridad número uno, por encima de todo lo demás, es ser inescrutable. No quiere que nadie sepa lo que planea hacer y, si lo descubres, hará lo contrario, incluso si eso interrumpe sus planes”.

Mi fuente no pertenece a ninguna facción clerical y sus evaluaciones de las personas tienden a ser notablemente amables. Ha sido interesante observar cómo, durante nuestras reuniones en Roma durante los últimos cinco años, su opinión sobre Francisco se ha endurecido hasta el punto de que sin dudarlo lo describe como un hombre malo.

Si Francisco cancela cualquier plan previsto por los medios de comunicación, entonces se explica el desastre de Fiducia Supplicans: el obispo Wilmer es probablemente más heterodoxo que el cardenal Fernández en materia de homosexualidad, pero nunca habría puesto su nombre en “los garabatos amatorios de Tucho”, tal como un crítico describe el documento.

Pero observen con qué rapidez el Papa cambió de rumbo. Un libro recientemente publicado por el conservador católico francés Jean-Pierre Moreau retrata a Jorge Bergoglio como un iconoclasta liberal inspirado en la teología de la liberación cuasi marxista. Pienso que está equivocado y él es lo que siempre ha sido: un peronista. Al igual que Juan Perón, el presidente populista de Argentina durante su infancia, está más interesado en el poder que en las ideas. Mi fuente en el Vaticano habla del “poderoso encanto de Francisco, de su forma de hacerte creer que eres la única persona que importa”. Dijeron lo mismo de Perón, un oportunista consumado que, en el apogeo de su poder, obtuvo el apoyo simultáneo de neonazis y marxistas, pero que también disfrutaba arremetiendo inesperadamente contra aliados y opositores.

“Puede ser tremendamente divertido y también increíblemente vengativo. Si lo cruzas, te pateará cuando estés en tu punto más bajo.

Ideológicamente, el peronismo está por todas partes, si bien siempre estuvo comprometido con el bienestar social y también ha sido apasionadamente antiestadounidense: dos corrientes perdurables en el pensamiento de Francisco. Durante el pontificado de Juan Pablo II, Bergoglio destacó su ortodoxia teológica, ganándose el odio de algunos de sus compañeros jesuitas. Pero siempre le desagradaron las ceremonias meticulosas (hay imágenes de él prácticamente arrojando el Santísimo Sacramento a una multitud en Buenos Aires) y cuando lo ves bostezando durante las ceremonias en San Pedro no puedes evitar preguntarte si encuentra aburrida la Misa. Ya no la celebra en público, y la excusa de que siempre está demasiado enfermo para hacerlo no sirve: Juan Pablo II celebró Misa incluso cuando estaba lisiado por el Parkinson y apenas podía hablar.

La noche en que Francisco fue elegido, el sitio web tradicionalista Rorate Caeli publicó el grito de angustia de Marcelo González, un periodista de Buenos Aires. Llevaba el título: “¡El horror!” y describía a la modesta figura que acababa de subir al balcón de San Pedro como “el peor de todos los candidatos impensables”. Bergoglio era un “enemigo jurado de la Misa tradicional” que había “perseguido a todos los sacerdotes que se esforzaban en llevar sotana”.

Como la mayoría de los observadores, pensé que el artículo era exagerado y, como la mayoría de los observadores, estaba equivocado. González tenía razón respecto a la Misa en latín y también sobre las sotanas. Hoy en día, los sacerdotes ambiciosos de Roma saben que el sonido de la sotana podría llevarlos a una cura miserable, por lo que ahora se desplazan rápidamente por las plazas con monótonos trajes clericales.

¿Pero es Francisco realmente un liberal? El hecho de que odie a los conservadores no significa que apoye la ordenación de mujeres (no lo hace) y uno no debería darle demasiada importancia a las ocasionales fotografías con un católico LGBT: los chismes en la Curia sugieren que, cuando el Santo El padre baja la guardia y cae en la jerga escatológica de Buenos Aires, no es especialmente elogioso con “los gays”. O con algunas otras minorías.

Es difícil explicar la importancia del clero gay en su entorno, tanto en Argentina como en Roma, dado que nadie ha insinuado nunca que Jorge Bergoglio, el ex portero de un club nocturno que tuvo una novia antes de ingresar al seminario, sea homosexual. Pero él sabe qué armarios contienen esqueletos. Un sacerdote de Roma me dijo: “Cuando Bergoglio visitaba Roma en los viejos tiempos, se alojaba entre otros visitantes en la Casa del Clero, absorbiendo los chismes, muchos de los cuales se referían al clero gay. Y no lo olvidaría” (La Casa es el lugar al que regresó Francisco para saldar su cuenta después de su elección y se aseguró de que hubiera cámaras instaladas para registrar su humildad).

Quizás fue ingenuo por parte de los cardenales en 2013 esperar que el ex cardenal Bergoglio limpiara la corrupción que había llevado a Benedicto XVI al estado de desesperación impotente en el que renunció a su cargo. Pero esa fue la razón principal por la que lo eligieron. Prometió el control de plagas de la corrupción y fue una promesa que no cumplió.

Quizás el cardenal debería haber examinado más de cerca a los dos cardenales jubilados que actuaron como directores no oficiales de la campaña. El estadounidense Theodore McCarrick y el belga Godfried Danneels habían caído en desgracia, al haber sido sorprendidos tratando de mentir para huir de escándalos sexuales. Las agresiones de McCarrick a los seminaristas habían sido un secreto a voces en la Iglesia estadounidense durante décadas, mientras que Danneels ya había sido sorprendido al intentar encubrir abusos infantiles incestuosos por parte de uno de sus obispos. Francisco los rehabilitó inmediatamente a ambos. McCarrick retomó su papel como emisario y recaudador de fondos del Papa (aunque Francisco finalmente tuvo que expulsarlo cuando fue acusado de abuso infantil). Danneels, increíblemente, recibió una invitación papal para participar en el Sínodo sobre la Familia.

Mientras tanto, las reformas financieras de Francisco comenzaron de manera prometedora. Creó el nuevo puesto de prefecto para la Economía para el difunto cardenal George Pell, un conservador australiano sensato. Pell se topó con gigantescas operaciones de lavado de dinero que involucraban a altos funcionarios de la Curia, después de lo cual se vio convenientemente obligado a renunciar para enfrentar cargos falsos de abuso infantil en Melbourne.

Durante la larga y finalmente exitosa batalla de Pell para limpiar su nombre, inexplicablemente Francisco dio rienda suelta al arzobispo Angelo Becciu, de quien ya se sospechaba que tenía sus manos en numerosas cajas. Becciu aprovechó la oportunidad para despedir a Libero Milone , el auditor independiente designado por Pell, amenazando con arrojarlo a una celda del Vaticano por el delito de “espionaje” (es decir, por haber hecho su trabajo).

Finalmente, el propio Becciu fue despedido luego del descubrimiento de miles de millones de dólares invertidos en inversiones dudosas; momento en el que, curiosamente, Francisco lo nombró cardenal. Y sigue siéndolo hoy, a pesar de perder la mayoría de sus privilegios cardenales en 2020 después de que fuera acusado junto con otras nueve personas de malversación de fondos. Fue declarado culpable y ahora enfrenta cinco años y medio de cárcel, pero nadie cree que los cumplirá: sabe demasiado.

Sin embargo, no se ha promovido a todos los que tienen acceso a información perjudicial. Monseñor Nunzio Galantino era presidente de la APSA cuando Zanchetta se escondía allí sin desempeñar el cargo de “asesor”. Esperaba ser nombrado cardenal cuando se jubilara. No lo fue y, según se informa, está furioso.

Este mes me enviaron un expediente de 500 páginas sobre Zanchetta. Muchos de los detalles escalofriantes de las acusaciones de abuso sexual de seminaristas nunca han sido informados. También me enviaron la fotocopia de un documento según el cual funcionarios diocesanos de Orán acusaron a Zanchetta de ocultar la venta de propiedades que sirvió para financiar la construcción de su seminario. Muestra las firmas y sellos de los funcionarios. Supuestamente, Zanchetta afirmó que el propio papa Francisco le había aconsejado ocultar las transacciones. Un importante blog católico informó sobre esta afirmación en 2022; los principales medios de comunicación no lo hicieron. Le mostré la fotocopia a un ex funcionario de alto rango del Vaticano, quien me respondió vía WhatsApp: “¡Había oído hablar de este asunto como un rumor pero ahora lo veo en blanco sobre negro!”.

Por espantosos que sean los escándalos asociados a este pontificado, difícilmente influyan en el próximo Cónclave tanto como el documento firmado por Francisco el 18 de diciembre del año pasado. Fiducia Supplicans cambió la dinámica del Colegio electoral, no sólo porque obligó a los obispos católicos a afrontar el tema radiactivo de la homosexualidad que ha desgarrado a las Iglesias protestantes, sino también porque resumió la catastrófica incompetencia de este pontificado.

Al menos las tres cuartas partes de los futuros cardenales electores habrán sido nombrados por Francisco. Así que se podría pensar que el Cónclave, aun reconociendo que Fiducia fue un error garrafal, buscará un Papa que apoye el enfoque relativamente no dogmático de Francisco sobre las cuestiones de la sexualidad humana. Y así podría ser, si hubiera creado suficientes cardenales liberales. Pero no lo ha hecho.

En los primeros años de su reinado, Francisco adoptó un enfoque tribal, especialmente en Estados Unidos. Era como si estuviera jugando a un juego de mesa peronista, moviendo capelos rojos hacia sedes improbables ocupados por bergoglianos leales. Newark, en Nueva Jersey, adquirió su primer cardenal: Joseph Tobin, quien había sido cercano a Ted McCarrick. Los Ángeles fue castigado por tener un arzobispo ortodoxo, José Gómez, a quien realmente le restregaron la nariz: en lugar de convertirse en el primer cardenal hispano, tuvo que ver cómo el honor recaía en su sufragáneo ultraliberal Robert McElroy, de San Diego, acusado de ignorar las advertencias sobre los hábitos depredadores de Ted McCarrick. Chicago recibió un capelo rojo, como es costumbre, pero cayó en la cabeza del agresivo izquierdista Blase Cupich, no hace falta decir que fue designado por Francisco.

En otras partes del mundo, Francisco adoptó una política de nombrar cardenales de las “periferias”: los 1.450 católicos de Mongolia tienen uno; los cinco millones de católicos de Australia no lo tienen. Tonga tiene uno, Irlanda no. Pero, al obrar así, tuvo que abandonar su juego de impulsar a los liberales y torcer la cola a sus críticos conservadores. Estas etiquetas facciosas no significan mucho en el mundo en vías de desarrollo. En los dos últimos consistorios ha creado 33 cardenales, de los cuales sólo un puñado sostiene puntos de vista radicales al estilo occidental sobre la sexualidad. Para citar a un analista del Vaticano: “Francisco ha desperdiciado su oportunidad de preparar firmemente las barajas para el próximo cónclave”. Y ahora el Colegio cardenalicio está lleno; aunque viva bastante para convocar otro consistorio, no tendrá muchos lugares con los que jugar.

Los nuevos cardenales cumplen varios requisitos bergoglianos. Aprecian los ataques del Papa al capitalismo de libre mercado y sus melodramáticas advertencias sobre el cambio climático. Ninguno de ellos es un tradicionalista de derecha y hasta hace poco nadie prestaba mucha atención a sus feroces opiniones sobre la “sodomía”.

Ahora esas opiniones importan realmente. Para citar al mismo analista, “cuando se publicó Fiducia Supplicans , los cardenales africanos abandonaron su adoración a Francisco de la noche a la mañana. La gran mayoría no votará por nadie que haya apoyado Fiducia”. Actualmente hay 17 cardenales electores africanos. Casi todos ellos pertenecen al bloque anti-gay. A ellos se agregan al menos 10 cardenales provenientes de Asia, América Latina y Occidente que comparten sus puntos de vista, aunque utilicen una retórica más suave. Según las reglas actuales, un Papa debe ser elegido por una mayoría de dos tercios de los cardenales electores. Esto significa que los conservadores sociales, si unen sus fuerzas con el importante número de moderados alarmados por Fiducia, pueden bloquear a cualquiera que sea considerado progresista en materia de homosexualidad.

Esta es una mala noticia para el cardenal Luis Tagle, el ambicioso ex arzobispo de Manila. Alguna vez lo apodaron el “Francisco asiático” debido a su talento para el espectáculo y sus opiniones socialmente liberales. En 2019, Francisco lo puso a cargo de la evangelización mundial, un premio enorme que le arrebató cuando el Papa reestructuró su departamento y lo despidió como jefe de Cáritas, la agencia de ayuda católica afectada por escándalos de abuso sexual.

Es complicado también es para el cardenal Matteo Zuppi, el afable ciclista y arzobispo de Bolonia. Su política es socialista (no hay problema para los obispos de los países en vías de desarrollo) y durante el reinado de Benedicto XVI desarrolló un entusiasmo por la Liturgia antigua, aprendiendo incluso a celebrar la Misa Tridentina. Su postura sobre la homosexualidad es cautelosa, pero permitió que una pareja gay recibiera una bendición en una iglesia de su diócesis y luego, desastrosamente, su portavoz mintió básicamente al respecto, afirmando que no era una bendición para personas del mismo sexo cuando obviamente lo era. Zuppi no es fanático de Fiducia Supplicans , pero en ese momento se toparía con el tercero bloqueador.

Los liberales de línea dura tienen aún menos posibilidades. Blase Cupich de Chicago no es papable; tampoco lo son los “muchachos de McCarrick”: Tobin, McElroy, Gregory y Farrell, o los veteranos izquierdistas europeos Hollerich, Marx y Czerny. El nombre del cardenal maltés Mario Grech ha sido mencionado porque es secretario general del “Sínodo sobre la sinodalidad”, un órgano consultivo de obispos y activistas laicos al que el Papa no se molestó en consultar sobre las nuevas bendiciones gay. Grech, apodado cruelmente “el Bozo de Gozo”, ha visto derrumbarse su reputación junto con la del sínodo desdentado. Sus enemigos lo describen como el mayor adulador de la Curia (algo que muchos dirían injusto con respecto a Arthur Roche).

En cuanto a los papables conservadores de la línea dura , realmente no los hay; Francisco al menos se ha asegurado de eso. Pero existe una posibilidad conservadora moderada: el cardenal Péter Erdő, primado de Hungría. A diferencia del exuberante y lloroso Tagle, es un erudito emocionalmente reservado. Cuando me encontré con él para tomar un café en Londres hace años, llevábamos media hora en la laboriosa tarea de utilizar un traductor cuando de repente cambió a un inglés fluido. Tiene fama de no gustarle el centro de atención y de ser un poco sensible, pero en el Sínodo sobre la Familia en 2015, a pesar de las presiones de los apparatchiks papales, utilizó su posición de relator general para ofrecer una defensa magistral de la enseñanza tradicional. Un vaticanista lo describe como “aburridamente conservador, que puede ser exactamente lo que necesitamos en este momento”.

¿Qué decir de los cardenales moderados que son difíciles de encasillar? El nuevo papable es Pierbattista Pizzaballa, el Patriarca Latino de Jerusalén nacido en Italia. En los últimos meses, los horrores que se han producido en su puerta han revelado a un diplomático de rara habilidad. Su condena a los ataques de las FDI contra los civiles en Gaza le valió una reprimenda por parte del ministro de Asuntos Exteriores israelí, pero anteriormente había condenado a Hamas por su “barbarie” y se ofreció a sí mismo como rehén en lugar de los niños israelíes. Y si bien no es difícil creerle cuando dice que no tiene ningún deseo de ser Papa, es posible que se vea obligado a repensarlo.

Pero cualquier observador del Vaticano les dirá que nuevos papables cruzan el cielo durante los últimos días de un pontificado. Esta vez están ocupados memorizando los nombres de los electores asiáticos (se considera generalmente que después de Francisco podremos olvidarnos de otro latinoamericano o jesuita durante unos cuantos siglos). Siguen apareciendo tres nombres: William Goh, de Singapur, ortodoxo en materia de sexualidad, silenciosamente crítico con la rendición a Beijing; Charles Maung Bo, de Myanmar, también crítico del acuerdo con China; y You Heung-Sik, de Corea del Sur, nuevo prefecto del Dicasterio para el Clero. El cardenal You es una figura fascinante: un adolescente converso al catolicismo cuyo padre fue asesinado o desertó hacia el Norte; nadie lo sabe. Luego convirtió al resto de su propia familia. Su fe es gozosa y su visión de la formación sacerdotal es mucho más atractiva que las amargas diatribas de Francisco contra el “clericalismo”.

Finalmente, tenemos que considerar al más anciano de todos los papables: el cardenal Pietro Parolin, quien como secretario de Estado (una mezcla de primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores) es técnicamente el número dos en el Vaticano. El italiano de 69 años está maniobrando visiblemente y su candidatura se toma en serio. Y esto es de sí extraño, porque Parolin estaba en el cargo cuando su segundo Becciu y otros malversaron o jugaron con miles de millones de dólares provenientes de fondos de la Iglesia. Además, fue el arquitecto del acuerdo del Vaticano con Beijing en 2018, que, como le advirtió el ex obispo de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, transformaría a la Iglesia católica china, incluidos los creyentes clandestinos perseguidos, en una filial totalmente controlada por el Partido Comunista.

Eso es precisamente lo que sucedió. Zen, que ahora tiene 92 años y es considerado por muchos católicos ortodoxos como un santo viviente, ha utilizado un lenguaje extraordinario respecto a Parolin: “Es muy optimista. Eso es peligroso. Le dije al Papa que él [Parolin] tiene una mente envenenada. Es muy dulce, pero no confío en esta persona. Él cree en la diplomacia, no en nuestra fe”.

Una fuente del Vaticano que ha trabajado con Parolin se hace eco de esta idea: “Es amable con todos, pero vacío en el medio. Además, su salud es pésima. [Todo el mundo en Roma menciona rumores de cáncer y Parolin no lo ha negado]. La última vez que lo vi estaba tan frágil que tenía miedo de estrecharle la mano”. Pero otra fuente dice (y esto le da una idea real de los chismes del Vaticano): “No excluiría que la gente de Parolin exagere el tema del cáncer, porque piensan que los cardenales quieren un pontificado breve”.

Nadie pone en duda que Parolin es un operador inteligente que se especializa en asegurarse de que sus huellas dactilares no estén ni siquiera cerca de las escenas de diversos delitos. Matiza sus declaraciones sobre Ucrania e Israel mientras el Papa mete la pata con sus comentarios improvisados. Le gusta bombardear con amor a enemigos potenciales. Al percibir una reacción contra Francisco, gira hacia la derecha y admite que las bendiciones homosexuales de Tucho son una tontería.

Para sus críticos, Parolin es el Francisco italiano: vacío, tortuoso y desdeñoso con la Misa en latín, una postura idiota si se considera el hecho sorprendente de que la Liturgia antigua está adquiriendo rápidamente el estatus de culto entre los jóvenes católicos. ¿Pero están pasando por alto una gran diferencia? Desde el momento en que se convirtió en cardenal, Bergoglio tuvo los ojos puestos en el papado y su mirada nunca vaciló. Parolin, por otra parte, podría reconocer que está demasiado comprometido para sobrevivir a elecciones sucesivas. Quizás su verdadera ambición sea convertirse en un secretario de Estado verdaderamente poderoso bajo el mando del próximo hombre.

Y realmente no tenemos idea de quién será. Mucho depende de cómo voten los cardenales moderados y no alineados. No revelan nada, especialmente ahora que el Vaticano y probablemente la Curia diocesana están llenos de micrófonos ocultos. Sólo podemos imaginar lo que está pensando un elector indeciso como el cardenal Vincent Nichols, de Westminster. Hasta hace poco invocaba el nombre del papa Francisco con una frecuencia vergonzosa. Ahora, no tanto. Debe estar harto de la retórica sin sentido de la sinodalidad y de las presiones de Arthur Roche. Evidentemente, Fiducia no lo impresionó.

Uno puede imaginar fácilmente a cardenales levemente liberales votando por un candidato moderadamente conservador que pueda abordar el daño estructural de los últimos 11 años. “Francisco ha dejado el Derecho canónico con tantos agujeros que es como la superficie de Marte”, dice un sacerdote que ha trabajado en la Curia. Esto enfurece a los cardenales que, como Nichols, son obispos diocesanos. Tienen que decidir si los católicos divorciados y vueltos a casar pueden recibir la Comunión, un tema desesperadamente delicado sobre el cual el Papa se muestra deliberadamente evasivo. ¿Y cómo garantizan que estas bendiciones de Fiducia sean “espontáneas” y “no litúrgicas”? Además, ¿qué significa eso?

Es indudable que en sus conversaciones previas al Cónclave la mayoría de los cardenales estarán de acuerdo en que el próximo Papa debe ser alguien capaz de supervisar un trabajo de reparación de emergencia que aclare la doctrina, el alcance de la autoridad eclesiástica y ponga fin a la yihad contra los católicos tradicionalistas, muchos de los cuales son una o dos generaciones más jóvenes que los boomers que los acosan.

Además, los cardenales saben que deben excavar a fondo en el pasado de los principales contendientes. No tienen otra opción. El próximo Papa deberá afrontar un control inmediato y despiadado por parte de investigadores en línea. Un artículo de 2021 en The Tablet del historiador de la iglesia Alberto Melloni describió una catástrofe demasiado creíble: “El Papa recién elegido sale. Y mientras sonríe y se presenta humildemente ante la multitud en la plaza, una sola publicación en las redes sociales hace una acusación sorprendente”. El nuevo Papa, cuando era obispo, no había actuado contra un sacerdote que cometió otros crímenes. “En la plaza y en los palcos de prensa, los ojos bajan del balcón a sus teléfonos inteligentes… El Papa regresa al interior y dimite. La sede vuelve a estar vacía”.

El examen necesario será una tarea complicada, pero al menos los cardenales no deben repetir el error cometido por sus predecesores en 2013: es decir, aceptar a un candidato según su propia estimación. La verdad es que muchos católicos en Argentina de todo el espectro ideológico conocían los defectos de carácter de Francisco: su secretismo compulsivo, sus ajuste de cuentas, sus alianzas perturbadoras y su gobierno basado en el miedo. Pero nadie les preguntó.

Se podría argumentar que ninguno de los más de 120 cardenales elegibles es tan mezquino como el Santo Padre. Me parece bien; pero no debería plantearse elegir a alguien que imite el modus operandi de Francisco. En otras palabras, nada de camaleones. Nadie que fue ortodoxo con Benedicto, liberal con Francisco y que ahora esté regresando al centro.

El nuevo Papa debe ser un hombre santo que dependa de lugartenientes que no pueden chantajearlo y que él no puede chantajear, y es un hecho impactante que esto representaría un alejamiento de precedentes recientes. El Papa debe ser irreprochable. Eso es mucho más importante que si es “liberal” o “conservador”.

Los tradicionalistas no estarán de acuerdo, pero no creo que sea un mal Colegio cardenalicio. Los cínicos podrían decir que eso se debe a que Francisco, después de haber hecho nombramientos sectarios desde el principio, perdió interés y por accidente nombró a hombres de mentalidad independiente. Pero no descuidemos el rol de las redes sociales: mientras la guardia pretoriana ha estado ocupada ocultando cosas, innumerables sitios web han estado haciendo la vida difícil a los viejos sapos venenosos que intentan organizar cónclaves desde hace casi 2.000 años.

Probablemente Melloni tenga razón: cuando el nuevo Sumo Pontífice salga al balcón, habrá un momento desconcertante mientras los fieles revisan sus teléfonos móviles. Pero si los cardenales han hecho bien su trabajo, los aplausos se reanudarán rápidamente. Y si escuchas con atención, escucharás otro rumor proveniente de todas las oficinas del Vaticano: un suspiro de alivio de que finalmente el Juego del Calamar ha terminado.

Por Damian Thompson

UnHerd

Publicado en Italiano el 29 de abril de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/04/29/gli-scandali-che- aleggiano-sul-pontificato-di- francesco-e-il-conclave- prossimo-venturo-damian- thompson/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

