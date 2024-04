Gli Scandali che Aleggiano sul Pontificato di Francesco, e il Conclave Prossimo Venturo, Damian Thompson.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione su segnalazione di un’amica fedele del nostro sito, A.R., questo interessante articolo di Damian Thompson, apparso su UnHerd, che ringraziamo per la cortesia. Damian Thompson cita alcuni dei casi più recenti di scandali “coperti” dal pontefice regnante, ma dimentica un primo caso eclatante, pubblicato da Stilum Curiae, che riguardava il cardinale arcivescovo britannico Murphy O’Connor, uno dei grandi elettori di Bergoglio, e il cardinale Mueller, di cui il papa interruppe (!) la celebrazione di una messa per intimargli di lasciar cadere l’inchiesta sul suo amico. Buona lettura e condivisione.

§§§

I cardinali si stanno già incontrando per discutere su chi dovrà essere il prossimo papa. Alcuni dei liberali, che si sentono al sicuro perché sono favorevoli al malato Papa Francesco, possono essere visti confrontarsi in un bar vicino alle porte del Vaticano. I cardinali conservatori sono più nervosi: si riuniscono a cena negli appartamenti degli altri o – se possono fidarsi che camerieri servili non li tradiscano – in un ristorante preferito.

Forse puoi vedere il lampo dell’anello di un vescovo mentre inserisce un pettegolezzo in WhatsApp; la Santa Sede impiega spie elettroniche di livello mondiale, quindi tutti usano un telefono privato anziché quello fornito dal Vaticano. Anche gli intercettatori telefonici sono impegnati a scambiarsi informazioni, perché come tutti a Roma sospettano che il dolorosamente fragile Francesco – che spesso ha il fiato troppo corto per leggere i propri sermoni – non abbia molto tempo da vivere.

Stanno solo provando a indovinare, ovviamente. Il Papa è riservato riguardo alla sua salute e due anni fa si è ripreso da un importante intervento chirurgico al colon che si pensava fosse un cancro in stadio avanzato. Anche così, ha 87 anni, è il papa più anziano da più di un secolo, e il conclave non può essere troppo lontano.

Ludwig Ring-Eifel dell’agenzia di stampa tedesca KNA ha detto a gennaio che vedere il Papa così senza fiato in una conferenza stampa in cui era troppo malato per rispondere alle domande preparate è stato “un momento difficile per me… e si può dire che questa situazione ha colpito anche emotivamente molti colleghi”. All’inizio di marzo, Andrew Napolitano, un giudice in pensione della Corte Superiore del New Jersey, soggiornava nella pensione papale dietro San Pietro. “Il Papa è in cattive condizioni di salute, riesce a malapena a parlare o camminare; e irradia tristezza”, ha riferito. “Non credo che resterà lì ancora per molto.”

I nervi vaticani sono sempre tesi negli ultimi anni di pontificato. Nel caso del conservatore Benedetto XVI, questi sono state oscurati da fughe di notizie – allegramente riportate da media ostili – che rivelavano una vistosa corruzione ai vertici della Curia Romana, il governo della Santa Sede. Benedetto era troppo spaventato per agire e si dimise disperato.

Ora il Vaticano è ancora una volta paralizzato dagli scandali, ma questa volta i corrispondenti che lavorano per testate laiche e cattoliche stanno cercando di proteggere Francesco, che deve affrontare domande più serie sulla sua condotta personale di qualsiasi altro papa a memoria d’uomo.

Per anni, le accuse che avrebbero silurato la carriera di qualsiasi leader laico occidentale sono state nascoste o minimizzate da una guardia pretoriana di giornalisti liberali che, nel 2013, hanno scommesso la loro reputazione sul “Grande Riformatore”. Di conseguenza, anche i cattolici devoti non sanno che il primo papa gesuita ha cercato di proteggere dalla giustizia diversi ripugnanti autori di abusi sessuali, per ragioni mai spiegate in modo soddisfacente.

Solo ora la verità viene fuori, con sollievo del personale vaticano che deve avere a che fare con un papa che somiglia poco alla figura spiritosa e avuncolare che vedono in televisione. Sono – o erano fino a poco tempo fa – terrorizzati da un capo il cui governo autocratico è modellato più dalla sua rabbia e dai suoi risentimenti latenti che da qualsiasi programma teologico. E non possono nascondere la loro soddisfazione per il fatto che uno scandalo particolarmente raccapricciante che coinvolge l’alleato papale padre Marko Rupnik stia smantellando la facciata del “pontificato di Squid Games”, come viene soprannominato, dopo la serie Netflix sudcoreana in cui i concorrenti devono vincere giochi per bambini per salvarsi dall’esecuzione.

Il caso Rupnik è lo scandalo più disgustoso che abbia mai incontrato in oltre 30 anni di reportage sulla Chiesa cattolica. Rupnik, un artista estremamente ben collegato per i cui mosaici di cattivo gusto la Chiesa ha speso centinaia di migliaia di sterline, è stato espulso dall’ordine dei gesuiti l’anno scorso dopo essere stato accusato in modo credibile di aver violentato suore religiose appartenenti a una comunità da lui fondata nella sua nativa Slovenia. Le donne si sono fatte avanti sostenendo che la comunità era un culto sessuale. Dicono che abbia cercato di costringerle a guardare film pornografici, a bere il suo sperma da un calice, a violentare la verginità di una sorella in macchina e a incoraggiare le giovani donne a impegnarsi in rapporti a tre sessuali che, secondo Rupnik, illustrerebbero il funzionamento di la Santa Trinità.

L’anno scorso, di fronte a un’esplosione di rabbia sui social media cattolici – i media mainstream erano stranamente silenziosi – Papa Francesco ha detto che avrebbe agito contro il suo amico Rupnik. Non lo ha fatto. Né ha spiegato perché, quando Rupnik stava rischiando la scomunica per aver abusato del confessionale per “assolvere” una delle sue vittime sessuali di sesso femminile, fu invitato a condurre un ritiro in Vaticano, o perché la sua successiva scomunica fu misteriosamente revocata nel giro di poche settimane con l’approvazione del Papa.

Questo mese padre Rupnik è stato inserito nell’elenco vaticano del 2024 come consulente sul culto divino, tra tutte le cose. Nel frattempo mons. Daniele Libanori, il gesuita che ha indagato sulle affermazioni delle donne e le ha trovate credibili, è stato rimosso dal suo incarico di vescovo ausiliare della diocesi di Roma.

Un altro scandalo tossico è ancora in corso in Argentina. Nel 2016, il vescovo Gustavo Zanchetta, il protetto più viziato dell’ex cardinale Bergoglio, ha dovuto dimettersi dalla diocesi di Orán dopo essere stato accusato di corruzione finanziaria e tentativi aggressivi di sedurre i seminaristi. La risposta del Papa? Trasporta Zanchetta in aereo a Roma e gli inventa un lavoro: “’assessore” dei fondi gestiti dall’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA), la tesoreria vaticana. Zanchetta fu poi condannato per aggressione ai seminaristi, anche se Roma si rifiutò di fornire i documenti richiesti dal tribunale argentino. Sta scontando la sua pena detentiva in una casa di ritiro e ci sono notizie secondo cui i suoi accusatori vengono molestati.

La storia sta tornando a perseguitare Francesco, i cui nemici – incoraggiati dall’allentamento della presa sul governo della Santa Sede – stanno facendo circolare documenti estremamente dannosi. Ciò suggerisce che il Papa è ancora più coinvolto nello scandalo di quanto si sospettasse in precedenza. E ci sono altri casi: da arcivescovo di Buenos Aires, Francesco ha tentato senza successo di far uscire di prigione il molestatore di bambini, don Julio Grassi, commissionando un rapporto che bollava le sue vittime come bugiarde.

Gli oscuri segreti di questo pontificato peseranno pesantemente sulle menti dei cardinali nelle discussioni pre-conclave prima di esprimere il loro voto nella Cappella Sistina. Parleranno in codice: nessuno vuole correre il rischio di distruggere apertamente la reputazione di un Sommo Pontefice recentemente scomparso (o in pensione). Ma i cardinali saranno costretti a parlare delle divisioni sempre più velenose tra cattolici liberali e conservatori, che risalgono al Concilio Vaticano II ma sono state ulteriormente aggravate sotto questo pontificato. E troveranno difficile tracciare un confine tra le politiche di Francesco e la sua personalità, dal momento che prova un piacere così visibile nell’usare i suoi poteri per riservare sorprese alla Chiesa universale.

***

Quando Francesco entrò in carica per la prima volta, la maggior parte dei cardinali condivise l’entusiasmo popolare per il suo stile informale: la sua preferenza per essere conosciuto come semplice “vescovo di Roma” e il suo abbandono di alcuni degli simboli più comici del suo ufficio, come le scarpe rosse. Ma scoprirono presto che questo papa “informale”, a differenza dei suoi predecessori, amava governare attraverso un decreto esecutivo.

Francesco ha emesso un torrente di sentenze papali note come motu proprio (letteralmente, “di propria iniziativa”) – più di 60 finora, sei volte più frequentemente di Giovanni Paolo II. Hanno apportato enormi cambiamenti alla liturgia, alla finanza, al governo e al diritto canonico. Spesso atterrano senza preavviso e possono essere brutali: il Papa ha utilizzato questo meccanismo per prendere il controllo dell’Ordine di Malta, ad esempio, e per togliere i privilegi all’organizzazione segreta ma ultra fedele dell’Opus Dei.

Due sentenze su tutte hanno traumatizzato i cattolici conservatori per i quali Francesco nutre un’avversione patologica, perdendo raramente occasione per sottolinearne la “rigidità” o per irridere i loro paramenti tradizionali, decorati con quello che lui chiama “merletto della nonna”.

La prima è la sua decisione, emessa via motu proprio, di sopprimere la celebrazione della messa in latino pre-1970 che Benedetto aveva accuratamente reintegrato nel culto della Chiesa. Nel 2021, con una decisione che sapeva avrebbe causato un terribile dolore al suo predecessore in pensione, Francesco ne ha di fatto vietato la celebrazione nelle parrocchie ordinarie.

Solo una piccola percentuale degli 1,3 miliardi di cattolici nel mondo partecipa alle messe di rito antico, quindi perché il divieto si è trasformato in un grosso problema? In parte è un riflesso del rigore cromwelliano con cui è stato applicato dal nuovo capo della liturgia di Francesco, il cardinale Arthur Roche, il più potente religioso inglese a Roma. Originario di Batley con i modi di un presuntuoso consigliere comunale dello Yorkshire, Roche si è evoluto in quella familiare bestia romana: un liberale autoritario con un naso per il più succoso Saltimbocca alla Romana e il più soffice tiramisù. Quest’anno ha costretto il suo vecchio rivale, il cardinale Vincent Nichols di Westminster, a vietare le cerimonie della Settimana Santa di vecchio rito nella sua diocesi.

Il coetaneo conservatore britannico Lord Moylan, cattolico tradizionalista, ha sfogato la sua furia in un post su X: “Questa sera ho ascoltato una meravigliosa messa tridentina. Non ti dirò dov’era nel caso Arthur mandasse i suoi scagnozzi. Dirò solo che il cattolicesimo inglese ha una tradizione secolare di messe clandestine. L’unica cosa che è cambiata è chi ci perseguita”.

Molti vescovi non amano le intricate coreografie delle cerimonie latine, ma ciò che detestano di più è farsi torcere le braccia da un papa che, mentre dice al mondo che sta conferendo potere ai vescovi incoraggiando la “sinodalità”, qualunque cosa significhi, sta minando la loro autorità pastorale sulle loro parrocchie.

Ma anche questa controversia impallidisce di fronte all’esplosione di rabbia dei vescovi di mezzo mondo quando, poco prima di Natale, senza preavviso né consultazione, il Papa ha firmato Fiducia Supplicans, un documento che consente ai sacerdoti di benedire le coppie gay. Questa volta lo strumento prescelto è stata una dichiarazione dell’ufficio dottrinale della Chiesa, il Dicastero per la Dottrina della Fede (DDF), secondo cui le coppie dello stesso sesso o persone in altre situazioni “irregolari” potevano ricevere benedizioni “non liturgiche” dai sacerdoti. Ciò è stato sorprendente perché, ancora nel 2021, lo stesso ufficio aveva condannato il concetto di coppie dello stesso sesso. Inoltre, nessuno aveva mai sentito parlare di una benedizione non liturgica. Non esisteva nel diritto canonico. Chi ha avuto questa idea?

Si faccia avanti il ​​nuovo Prefetto del DDF, il cardinale Victor “Tucho” Fernandez, il più eccentrico dei protetti argentini del Papa. È difficile esagerare la stranezza della nomina di Fernandez a capo del DDF. Era noto soprattutto per aver scritto un libro sulla teologia del bacio, finché non si scoprì che ne aveva scritto anche uno sulla teologia dell’orgasmo, contenente passaggi così inquietanti che Tucho stesso ci ripensava e apparentemente cercava di nascondere tutte le copie esistenti. .

Come ha potuto questo imbarazzante peso piuma arrivare a occupare una carica precedentemente ricoperta da Benedetto XVI, che come Joseph Ratzinger è stato senza dubbio il più grande teologo cattolico del XX secolo? Una teoria è che Fernandez non sia stata la prima scelta di Francis, ma il nome del suo candidato preferito, il vescovo progressista tedesco Heiner Wilmer, è trapelato e così ha scelto qualcun altro. Appena entrato in carica, Tucho scrisse Fiducia Supplicans e la fece scivolare sulla scrivania di Francesco senza mostrarla agli altri cardinali anziani.

La ricaduta è stata spettacolare. C’era già una crescente spaccatura tra i vescovi cattolici, guidati dai progressisti tedeschi e americani, che pensavano che fosse giusto benedire le coppie gay e coloro che pensavano che ciò costituisse una presa in giro degli insegnamenti di Cristo. Dopo Fiducia quella spaccatura sembra irreparabile.

L’11 gennaio i vescovi dell’Africa occidentale, orientale e centrale hanno annunciato congiuntamente che “non ritengono opportuno che l’Africa benedica le unioni omosessuali o le coppie dello stesso sesso”. Francis, imprevedibile come sempre, ha poi detto che andava bene perché erano africani, gettando così Tucho sotto l’autobus, esponendosi ad accuse di razzismo e offendendo la lobby LGBT. Gli attivisti per i diritti dei gay erano già mortificati dal “chiarimento” pieno di panico del Vaticano del 4 gennaio secondo il quale le benedizioni delle coppie dello stesso sesso dovrebbero durare al massimo 15 secondi e “non costituirebbero un’approvazione della vita che conducono”.

Nel frattempo la Chiesa greco-cattolica ucraina, ferita dalle aperture papali a Putin, ha affermato che la Fiducia non si applica neanche a loro. Allo stesso modo la Chiesa polacca. Recentemente la Chiesa copta ortodossa ha compiuto il passo drastico di sospendere il dialogo teologico con Roma.

“Hagan lio!” – “Fate casino!” – era il messaggio del nuovo papa ai giovani cattolici nel 2013. Cosa voleva dire? Tutte le sue parole sono intrise di ambiguità; forse si spiega con la sua affermazione che la Chiesa “fa sempre il bene che può, anche se nel farlo le sue scarpe si sporcano con il fango della strada”. Ma Fiducia Supplicans puzza di pasticcio accidentale, non di rischio calcolato. È qualcosa che ti gratti via dalla scarpa perché non stavi guardando dove stavi andando. Il Papa era impazzito?

“È uno degli uomini più complicati che abbia mai incontrato”, dice una fonte vaticana che osserva da vicino il Papa da un decennio. “Può essere terribilmente divertente e anche incredibilmente vendicativo. Se lo contrasti, ti prenderà a calci quando sarai al punto più basso.”

“Ma non credere che sia un maestro stratega. È un goffo tattico che passa il suo tempo ad accendere e spegnere gli incendi. La sua priorità numero uno, prevalendo su tutto il resto, è che dovrebbe essere imperscrutabile. Non vuole che nessuno sappia cosa ha intenzione di fare e, se lo scopri, farà il contrario, anche se ciò sconvolgerà i suoi piani.

La mia fonte non appartiene ad alcuna fazione clericale e le sue valutazioni sulle persone tendono ad essere evidentemente gentili. È stato interessante osservare come, durante i nostri incontri a Roma negli ultimi cinque anni, la sua opinione su Francesco si sia indurita al punto da descriverlo senza esitazione come un uomo cattivo.

Se Francesco cancella qualunque piano anticipato dai media, allora si spiega il disastro di Fiducia Supplicans: il vescovo Wilmer è probabilmente più eterodosso del cardinale Fernandez in tema di omosessualità, ma non avrebbe mai messo il suo nome sugli “scarabocchi amatoriali di Tucho”, come un critico descrive il documento.

Ma notate quanto velocemente il Papa ha invertito la marcia. Un libro appena pubblicato dal cattolico conservatore francese Jean-Pierre Moreau ritrae Jorge Bergoglio come un iconoclasta liberale ispirato dalla teologia della liberazione quasi marxista. Penso che sia sbagliato, e lui è quello che è sempre stato: un peronista. Come Juan Perón, il presidente populista dell’Argentina durante la sua infanzia, è più interessato al potere che alle idee. La mia fonte vaticana parla del “potente fascino di Francesco, del suo modo di farti credere che sei l’unica persona che conta”. Dissero la stessa cosa di Perón, un consumato opportunista che, all’apice del suo potere, ottenne il sostegno simultaneo di neonazisti e marxisti ma che si divertì anche a scagliarsi inaspettatamente contro alleati e oppositori.

“Può essere incredibilmente divertente e anche incredibilmente vendicativo. Se lo contrasti, ti prenderà a calci quando sarai al punto più basso.”

Ideologicamente, il peronismo è ovunque, ma è sempre stato impegnato a favore del benessere sociale e anche appassionatamente antiamericano: due filoni duraturi nel pensiero di Francesco. Durante il pontificato di Giovanni Paolo II Bergoglio ha sottolineato la sua ortodossia teologica, guadagnandosi l’odio di alcuni suoi confratelli gesuiti. Ma non gli sono mai piaciute le cerimonie meticolose – c’è un filmato di lui che lancia virtualmente il Santissimo Sacramento in mezzo alla folla a Buenos Aires – e quando lo guardi sbadigliare durante le cerimonie in San Pietro non puoi fare a meno di chiederti se trova noiosa la Messa. Non la celebra più in pubblico, e la scusa di essere sempre troppo malato per farlo non funziona: Giovanni Paolo II ha celebrato la messa anche se paralizzato dal Parkinson e quasi incapace di parlare.

La sera dell’elezione di Francesco, il sito tradizionalista Rorate Caeli ha pubblicato il grido di angoscia di Marcelo Gonzalez, giornalista di Buenos Aires. Il titolo era: “L’orrore!” e descriveva la figura schiva che aveva appena messo piede sul balcone di San Pietro come “il peggiore di tutti gli impensabili candidati”. Bergoglio era un “nemico giurato della Messa tradizionale” che aveva “perseguitato ogni singolo prete che si sforzava di indossare l’abito talare”.

Come la maggior parte degli osservatori, pensavo che l’articolo fosse esagerato e, come la maggior parte degli osservatori, mi sbagliavo. Gonzalez aveva ragione riguardo alla messa latina – e anche riguardo alle tonache. Al giorno d’oggi i preti ambiziosi di Roma sanno che il fruscio della tonaca potrebbe portarli in una miserabile curazia, così ora corrono per le piazze in squallidi clergymen.

Ma Francesco è davvero un liberale? Il fatto che detesti i conservatori non significa che sostenga l’ordinazione delle donne – non lo fa – e non si dovrebbe leggere troppo nelle foto occasionali con un cattolico LGBT: i pettegolezzi in Curia suggeriscono che, quando il Santo Il padre abbassa la guardia e scivola nello slang scatologico di Buenos Aires, non è particolarmente lusinghiero nei confronti dei “gay”. O qualche altra minoranza.

È difficile spiegare l’importanza del clero gay nel suo entourage, sia in Argentina che a Roma, dato che nessuno ha mai insinuato che Jorge Bergoglio, l’ex buttafuori di nightclub che aveva una ragazza prima di entrare in seminario, fosse omosessuale. Ma sa quali armadi contengono scheletri. Un prete a Roma mi ha detto: “Quando Bergoglio visitava Roma ai vecchi tempi, si parcheggiava tra gli altri visitatori nella Casa del Clero, assorbendo i pettegolezzi, molti dei quali riguardavano il clero gay. E non lo dimenticherebbe”. (La Casa è il luogo in cui Francesco è tornato per saldare il conto dopo la sua elezione e si è assicurato che ci fossero telecamere installate per registrare la sua umiltà).

Naturalmente il futuro papa non fu il solo a raccogliere informazioni in questo modo. La politica latinoamericana, sia clericale che secolare, è sempre stata oliata dallo scambio di segreti – e soprattutto in Argentina, dove due terzi dei cittadini hanno origini italiane e il mercanteggiamento politico ha un sapore decisamente italiano.

Forse è stato ingenuo da parte dei cardinali nel 2013 aspettarsi che l’ex cardinale Bergoglio ripulisse la corruzione che aveva portato Benedetto XVI allo stato di impotente disperazione in cui aveva rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Ma questa è stata la ragione principale per cui lo hanno eletto. Aveva promesso il controllo della corruzione, ed era una promessa che non mantenne.

Forse il cardinale avrebbe dovuto dare un’occhiata più da vicino ai due cardinali in pensione che fungevano da gestori non ufficiali della sua campagna. L’americano Theodore McCarrick e il belga Godfried Danneels erano entrambi in disgrazia, essendo stati sorpresi mentre cercavano di mentire per sfuggire a scandali sessuali. Le aggressioni di McCarrick ai seminaristi erano state un segreto di Pulcinella nella Chiesa americana per decenni, mentre Danneels era già stato sorpreso mentre tentava di coprire abusi incestuosi sui minori da parte di uno dei suoi vescovi. Francis li riabilitò subito entrambi. McCarrick ha ripreso il suo ruolo di emissario e raccoglitore di fondi del Papa (anche se Francesco alla fine ha dovuto destituirlo quando è stato accusato di abusi sui minori). Danneels, incredibilmente, ha ricevuto un invito papale a un sinodo sulla famiglia.

Nel frattempo, le riforme finanziarie di Francesco iniziarono in modo promettente. Ha creato il nuovo incarico di Prefetto dell’Economia per il defunto cardinale George Pell, un conservatore australiano senza fronzoli. Pell si è imbattuto in gigantesche operazioni di riciclaggio di denaro che coinvolgevano alti funzionari della curia, dopo di che è stato opportunamente costretto a dimettersi per affrontare accuse inventate di abusi sui minori a Melbourne.

Durante la lunga battaglia di Pell, alla fine vittoriosa, per riabilitare il suo nome, Francesco ha inspiegabilmente dato libero sfogo all’arcivescovo Angelo Becciu, che era già sospettato di avere le sue mani in numerose casse. Becciu ha colto l’occasione per licenziare Libero Milone, il revisore dei conti nominato da Pell, minacciando di rinchiuderlo in una cella del carcere vaticano per il reato di ‘spionaggio’ (cioè di aver svolto il suo lavoro).

Alla fine lo stesso Becciu fu licenziato dopo la scoperta di miliardi di dollari investiti in investimenti loschi – a quel punto, molto stranamente, Francesco lo nominò cardinale. E lo rimane anche oggi, nonostante abbia perso la maggior parte dei suoi privilegi cardinalizi nel 2020 dopo essere stato accusato insieme ad altri nove di appropriazione indebita. È stato dichiarato colpevole e ora rischia cinque anni e mezzo di prigione, ma nessuno pensa che li sconterà: sa troppo.

Eppure non tutti coloro che hanno accesso a informazioni dannose sono stati promossi. Mons. Nunzio Galantino era presidente dell’APSA quando Zanchetta vi si nascondeva con il non mestiere di “assessore”. Si aspettava di essere nominato cardinale quando sarebbe andato in pensione. Non lo fu ed è, secondo quanto riferito, furioso.

Questo mese mi è stato inviato un dossier di 500 pagine su Zanchetta. Molti dei dettagli sconvolgenti delle accuse di abuso sessuale dei seminaristi non sono mai stati riportati. Mi è stata inviata anche la fotocopia di un documento secondo cui funzionari diocesani di Orán accusavano Zanchetta di nascondere la vendita dei beni che servivano a finanziare la costruzione del suo seminario. Mostra le firme e i timbri dei funzionari. Zanchetta avrebbe affermato che lo stesso Papa Francesco gli aveva consigliato di nascondere le transazioni. Un importante blog cattolico ha riportato questa affermazione nel 2022; i media mainstream no. Ho mostrato la fotocopia a un ex altissimo funzionario vaticano, che mi ha risposto via WhatsApp: “Avevo sentito parlare di questa faccenda come una voce ma ora la vedo nero su bianco!”

Per quanto orrendi siano gli scandali legati a questo pontificato, difficilmente influenzeranno il prossimo conclave tanto quanto il documento firmato da Francesco il 18 dicembre dello scorso anno. Fiducia Supplicans ha cambiato le dinamiche del collegio elettorale – non solo perché ha costretto i vescovi cattolici ad affrontare il tema radioattivo dell’omosessualità che ha dilaniato le Chiese protestanti, ma anche perché ha riassunto la catastrofica incompetenza di questo pontificato.

Almeno tre quarti dei futuri cardinali elettori saranno stati nominati da Francesco. Quindi si potrebbe pensare che il conclave, pur riconoscendo Fiducia come un errore, cercherà un papa che sostenga l’approccio relativamente non dogmatico di Francesco alle questioni della sessualità umana. E così potrebbe essere, se avesse creato abbastanza cardinali liberali. Ma non l’ha fatto.

Nei primi anni del suo regno Francesco adottò un approccio tribale, soprattutto negli Stati Uniti. Era come se stesse giocando a un gioco da tavolo peronista, spostando i cappelli rossi verso improbabili sedi occupate dai lealisti bergogliani. Newark, nel New Jersey, acquisì il suo primo cardinale: Joseph Tobin, che era stato vicino a Ted McCarrick. Los Angeles è stata punita per aver avuto un arcivescovo ortodosso, José Gomez, che aveva davvero il naso in faccia: invece di diventare il primo cardinale ispanico, ha dovuto guardare l’onore andare al suo suffraganeo ultra-liberale Robert McElroy di San Diego, accusato di ignorare gli avvertimenti sulle abitudini predatorie di Ted McCarrick. Chicago ha ricevuto un cappello rosso, come è consuetudine, ma è caduto sulla testa dell’aggressivo Blase Cupich, di sinistra, inutile dirlo nominato da Francis.

Altrove nel mondo, Francesco ha adottato la politica di nominare cardinali provenienti dalle “periferie”: i 1.450 cattolici della Mongolia ne hanno uno; I cinque milioni di cattolici australiani no. Tonga ne ha uno, l’Irlanda no. Ma, così facendo, ha dovuto abbandonare il suo gioco di sostenere i liberali e di torcere la coda ai suoi critici conservatori. Queste etichette faziose non significano molto nel mondo in via di sviluppo. Negli ultimi due concistori ha creato 33 cardinali, solo una manciata dei quali ha una visione radicale in stile occidentale sulla sessualità. Per citare un analista vaticano: “Francesco ha sprecato la sua occasione di preparare saldamente le carte in tavola per il prossimo conclave”. E adesso il college è pieno; anche se vivesse abbastanza da indire un altro concistoro, non avrà molti posti con cui giocare.

I nuovi cardinali rispondono a diversi requisiti bergogliani. Apprezzano gli attacchi del Papa al capitalismo del libero mercato e i suoi avvertimenti melodrammatici sul cambiamento climatico. Nessuno di loro è un tradizionalista di destra e fino a poco tempo fa nessuno prestava molta attenzione alle loro feroci opinioni sulla “sodomia”.

Ora quelle opinioni contano davvero. Per citare lo stesso analista, “quando fu pubblicata Fiducia Supplicans, i cardinali africani abbandonarono da un giorno all’altro il loro culto di Francesco. La stragrande maggioranza non voterà per chi ha sostenuto Fiducia”. Attualmente i cardinali elettori africani sono 17; quasi tutti appartengono al blocco anti-gay. A questi si aggiungono almeno 10 cardinali provenienti dall’Asia, dall’America Latina e dall’Occidente che condividono le loro opinioni, anche se usano una retorica più mite. Secondo le regole attuali, un papa deve essere eletto da una maggioranza di due terzi dei cardinali elettori. Ciò significa che i conservatori sociali, se uniscono le forze con il numero significativo di moderati allarmati da Fiducia, possono bloccare chiunque sia considerato progressista sull’omosessualità.

Questa è una brutta notizia per il cardinale Luis Tagle, l’ambizioso ex arcivescovo di Manila. Una volta fu soprannominato il “Francesco asiatico” per via della sua abilità nello spettacolo e delle sue opinioni socialmente liberali. Nel 2019 Francesco lo ha incaricato dell’evangelizzazione mondiale – un premio enorme che è stato portato via quando il Papa ha ristrutturato il suo dipartimento e lo ha licenziato dalla carica di capo della Caritas, l’agenzia umanitaria cattolica perseguitata dagli scandali degli abusi sessuali.

È complicato anche per il cardinale Matteo Zuppi, l’affabile ciclista che è arcivescovo di Bologna. La sua politica è socialista – nessun problema per i vescovi dei paesi in via di sviluppo – e durante il regno di Benedetto XVI ha sviluppato un entusiasmo per l’antica liturgia, imparando anche a celebrare la Messa tridentina. La sua posizione sull’omosessualità è cauta – ma ha permesso a una coppia gay di avere una benedizione in chiesa nella sua diocesi e poi, disastrosamente, il suo portavoce ha sostanzialmente mentito al riguardo, sostenendo che non si trattava di una benedizione per persone dello stesso sesso quando ovviamente lo era. Zuppi non è un fan di Fiducia Supplicans, ma in questo momento si scontrerebbe con il terzo di blocco.

I liberali intransigenti hanno ancora meno possibilità. Blase Cupich di Chicago non è papabile; né lo sono i “McCarrick boys” Tobin, McElroy, Gregory e Farrell, o i veterani della sinistra europea Hollerich, Marx e Czerny. Si è fatto il nome del cardinale maltese Mario Grech perché segretario generale del “sinodo sulla sinodalità”, un organo consultivo di vescovi e attivisti laici che il Papa non si è preso la briga di consultare sulle nuove benedizioni gay. Grech, soprannominato scortesemente “il Bozo di Gozo”, ha visto crollare la sua reputazione insieme a quella del sinodo sdentato. I suoi nemici lo descrivono come il più grande leccapiedi della Curia (ingiusto nei confronti di Arthur Roche, direbbero molti).

Quanto ai papabili conservatori intransigenti, in realtà non ce ne sono; Francis almeno si è assicurato di questo. Ma esiste una possibilità moderatamente conservatrice: il cardinale Péter Erdő, primate d’Ungheria. A differenza dell’esuberante e piagnucoloso Tagle, è uno studioso emotivamente riservato. Quando l’ho incontrato per un caffè a Londra anni fa, eravamo impegnati da mezz’ora nella laboriosa attività di utilizzare un traduttore quando improvvisamente è passato a un inglese fluente. Ha la reputazione di non amare le luci della ribalta e di avere la pelle sottile, ma in un sinodo sulla famiglia nel 2015, nonostante le pressioni degli apparatchik papali, ha usato la sua posizione di relatore generale per fornire una difesa magistrale dell’insegnamento tradizionale. . Un vaticanista lo descrive come “noiosamente conservatore, il che potrebbe essere esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento”.

Che dire dei cardinali moderati e difficilmente inquadrabili? Il nuovo papabile è Pierbattista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme di origine italiana. Negli ultimi mesi gli orrori alle sue porte hanno rivelato un diplomatico di rara abilità. La sua condanna degli attacchi dell’IDF contro i civili a Gaza gli è valsa un rimprovero da parte del ministro degli Esteri israeliano – ma in precedenza aveva condannato Hamas per la sua “barbarie” e si era offerto come ostaggio al posto dei bambini israeliani. E anche se non è difficile credergli quando dice che non desidera assolutamente diventare papa, è possibile che sia costretto a ripensarci.

Ma qualunque osservatore del Vaticano vi dirà che nuovi papabili balenano nel cielo durante gli ultimi giorni di pontificato. Questa volta sono impegnati a memorizzare i nomi degli elettori asiatici. (Si ritiene generalmente che dopo Francesco potremo dimenticarci per qualche secolo di un altro latinoamericano o di un gesuita.) Tre nomi continuano a spuntare: William Goh di Singapore, ortodosso sulla sessualità, pacatamente critico nei confronti della resa a Pechino; Charles Maung Bo del Myanmar, anch’egli critico dell’accordo con la Cina; e You Heung-Sik, il nuovo prefetto del dicastero per il Clero della Corea del Sud. Il cardinale You è una figura affascinante: un adolescente convertito al cattolicesimo il cui padre era stato ucciso o aveva disertato al Nord – nessuno lo sa. Ha poi convertito il resto della sua stessa famiglia. La sua fede è gioiosa e la sua visione della formazione sacerdotale è molto più attraente delle amare invettive di Francesco contro il “clericalismo”.

Infine, dobbiamo considerare il più anziano di tutti i papabili, il cardinale Pietro Parolin, che come Segretario di Stato (un misto tra primo ministro e ministro degli Esteri) è tecnicamente il numero due in Vaticano. Il 69enne italiano è visibilmente in manovra e la sua candidatura viene presa sul serio. E questo di per sé è strano, perché Parolin era in carica quando il suo vice Becciu e altri si appropriavano indebitamente o giocavano d’azzardo con miliardi di dollari provenienti dai fondi della Chiesa. Inoltre, è stato l’artefice dell’accordo del Vaticano del 2018 con Pechino, che – come lo aveva avvertito l’ex vescovo di Hong Kong cardinale Joseph Zen – avrebbe trasformato la Chiesa cattolica cinese, compresi i credenti sotterranei perseguitati, in una filiale interamente controllata dal Partito Comunista.

Questo è esattamente quello che è successo. Zen, ora 92enne e considerato da molti cattolici ortodossi un santo vivente, ha usato un linguaggio straordinario nei confronti di Parolin: “È così ottimista. E’ pericoloso. Ho detto al Papa che lui [Parolin] ha una mente avvelenata. È molto dolce, ma non ho fiducia in questa persona. Crede nella diplomazia, non nella nostra fede.’”

A questo pensiero fa eco una fonte vaticana che ha lavorato con Parolin: «È gentile con tutti ma vuoto in mezzo. Inoltre, la sua salute è pessima. [Tutti a Roma parlano di voci di cancro e Parolin non lo ha negato.] L’ultima volta che l’ho visto era così fragile che avevo paura di stringergli la mano. Ma un’altra fonte dice (e questo ti dà un vero assaggio di gossip vaticano): “Non escluderei gli uomini di Parolin di esagerare sulla questione del cancro, perché pensano che i cardinali vogliano un pontificato breve”.

Nessuno mette in dubbio che Parolin sia un operatore intelligente specializzato nel garantire che le sue impronte digitali non siano neanche lontanamente vicine alle scene di vari crimini. Sfuma le sue dichiarazioni su Ucraina e Israele mentre il Papa ci mette i piedi dentro con i suoi commenti improvvisati. Adora bombardare potenziali nemici. Percependo una reazione contro Francis, sta virando a destra, ammettendo che le benedizioni gay di Tucho sono una sciocchezza.

Per i suoi critici, Parolin è il Francesco italiano: vuoto, subdolo e sprezzante nei confronti della Messa latina, una posizione idiota se si considera il fatto sorprendente che l’antica liturgia sta rapidamente acquisendo lo status di culto tra i giovani cattolici. Ma i suoi critici stanno trascurando una grande differenza? Dal momento in cui è diventato cardinale, Bergoglio ha avuto gli occhi puntati sul papato e il suo sguardo non ha mai vacillato. Parolin, d’altro canto, potrebbe riconoscere di essere troppo compromesso per sopravvivere ai successivi scrutini. Forse la sua vera ambizione è diventare un segretario di Stato davvero potente sotto il prossimo uomo.

E non abbiamo davvero la minima idea di chi sarà. Molto dipende da come voteranno i cardinali moderati e non allineati. Non rivelano nulla, soprattutto ora che il Vaticano e probabilmente la curia diocesana sono pieni di microfoni nascosti. Possiamo solo immaginare cosa stia pensando un elettore indeciso come il cardinale Vincent Nichols di Westminster. Fino a poco tempo fa invocava il nome di Papa Francesco con una frequenza imbarazzante. Ora, non così tanto. Deve essere stufo della retorica senza senso della sinodalità e delle pressioni di Arthur Roche. Evidentemente non è stato impressionato da Fiducia.

Si può facilmente immaginare che cardinali moderatamente liberali votino per un candidato moderatamente conservatore in grado di affrontare il danno strutturale degli ultimi 11 anni. «Francesco ha lasciato il diritto canonico con così tanti buchi che è come la superficie di Marte», dice un sacerdote che ha lavorato in Curia. Ciò fa infuriare i cardinali che, come Nichols, sono vescovi diocesani. Devono decidere se i cattolici divorziati e risposati possono ricevere la Comunione, un argomento estremamente delicato sul quale il Papa è deliberatamente evasivo. E come garantiscono che queste benedizioni di Fiducia siano “spontanee” e “non liturgiche”? Che cosa vuol dire, inoltre?

C’è da scommettere che, nelle conversazioni pre-conclave, la maggior parte dei cardinali concorderà sul fatto che il prossimo papa dovrà essere qualcuno in grado di supervisionare un lavoro di riparazione d’emergenza che chiarisca la dottrina, la portata dell’autorità ecclesiastica e metta fine alla jihad contro i cattolici tradizionalisti , molti dei quali sono una o due generazioni più giovani dei Boomers che parlano in slang che li molestano.

Inoltre, i cardinali sanno che devono scavare a fondo nel passato dei principali contendenti. Non hanno scelta. Il prossimo papa dovrà affrontare un controllo immediato e spietato da parte degli investigatori online. Un articolo del 2021 su The Tablet dello storico della chiesa Alberto Melloni descriveva una catastrofe fin troppo credibile: “Il neoeletto papa se ne va. E mentre sorride e si presenta umilmente alla folla in piazza, un solitario post sui social media lancia un’accusa sbalorditiva”. Il nuovo papa, quando era vescovo, non aveva agito contro un prete che aveva poi commesso altri crimini. «In piazza e nella sala stampa gli occhi cadono dal balcone verso gli smartphone… Il papa rientra e si dimette. La sede è di nuovo vacante”.

Il necessario esame sarà un compito complicato, ma per lo meno i cardinali non devono ripetere l’errore commesso dai loro predecessori nel 2013, ovvero accettare un candidato secondo la propria stima. La verità è che molti cattolici in Argentina di ogni spettro ideologico conoscevano i difetti caratteriali di Francesco: la sua segretezza compulsiva, i regolamenti di conti, le alleanze disturbanti e il governo basato sulla paura. Ma nessuno lo ha chiesto loro.

Si potrebbe sostenere che nessuno degli oltre 120 cardinali idonei sia così meschino come il Santo Padre. Abbastanza giusto; ma non si dovrebbe parlare di eleggere qualcuno che imiti il ​​modus operandi di Francesco. Niente camaleonti, insomma. Nessuno che fosse ortodosso sotto Benedetto, liberale sotto Francesco e che ora stia tornando al centro.

Il nuovo papa deve essere un sant’uomo che fa affidamento su luogotenenti che non possono ricattarlo e che lui non può ricattare – ed è un fatto scioccante che questo rappresenterebbe un allontanamento dai recenti precedenti. Il papa deve essere irreprensibile. Questo è molto più importante del fatto che sia “liberale” o “conservatore”.

I tradizionalisti non saranno d’accordo, ma non penso che sia un brutto collegio cardinalizio. I cinici potrebbero dire che ciò è dovuto al fatto che Francesco, avendo fatto nomine settarie subito, ha perso interesse e ha nominato per sbaglio uomini dalla mentalità indipendente. Ma non trascuriamo il ruolo dei social media: mentre la guardia pretoriana è impegnata a nascondere le cose, innumerevoli siti web rendono la vita difficile ai vecchi rospi velenosi che cercano di organizzare i conclavi da quasi 2000 anni.

Probabilmente ha ragione Melloni: mentre il nuovo Sommo Pontefice si affaccia al balcone ci sarà un momento snervante in cui i fedeli controlleranno i cellulari. Ma se i cardinali avranno fatto bene il loro lavoro gli applausi riprenderanno presto. E se ascolti attentamente, sentirai un altro rumore provenire da ogni ufficio del Vaticano: un sospiro di sollievo cheSquid Games sia finalmente finito.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: conclave, murphy, papa, rupnik, scanfali, thompson, unherd, zanchetta



Categoria: Generale