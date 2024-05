Gaza, Israele. Il Cinismo Sanguinario dell’Alleanza Inconfessabile Hamas-Netanyahu. Haaretz, Adam Raz.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Haaretz, che ringraziamo per la cortesia. Ci sembra sia un elemento fondamentale per capire che cosa stia accadendo in Medio Oriente, e valutare appieno il sanguinario cinismo di alcuni protagonisti del dramma. Buona lettura e condivisione.

Molto inchiostro è stato versato per descrivere la relazione di lunga data – o meglio, l’alleanza – tra Benjamin Netanyahu e Hamas. Eppure, il fatto stesso che ci sia stata una stretta collaborazione tra il primo ministro israeliano (con il sostegno di molti a destra) e l’organizzazione fondamentalista sembra essere evaporato dalla maggior parte delle analisi attuali – tutti parlano di “fallimenti”, “errori” e “contzeptziot” (concezioni fisse).

Detto questo, è necessario non solo ripercorrere la storia della cooperazione, ma anche concludere in modo inequivocabile: il pogrom del 7 ottobre 2023 aiuta Netanyahu, e non per la prima volta, a preservare il suo governo, certamente a breve termine.

Il modus operandi della politica di Netanyahu dal suo ritorno all’ufficio del Primo Ministro nel 2009 ha e continua a rafforzare, da un lato, il governo di Hamas nella Striscia di Gaza e, dall’altro, a indebolire l’Autorità Palestinese.

Il suo ritorno al potere è stato accompagnato da una completa svolta rispetto alla politica del suo predecessore, Ehud Olmert, che cercava di porre fine al conflitto attraverso un trattato di pace con il leader palestinese più moderato, il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas.

Negli ultimi 14 anni, mentre attuava una politica divide et impera nei confronti della Cisgiordania e di Gaza, “Abu Yair” (“il padre di Yair”, in arabo, come Netanyahu si chiamava durante la campagna elettorale nella comunità araba prima una recente elezione) ha resistito a qualsiasi tentativo, militare o diplomatico, che potesse porre fine al regime di Hamas.

In pratica, dall’operazione Piombo Fuso tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, durante l’era Olmert, il governo di Hamas non ha dovuto affrontare alcuna reale minaccia militare. Al contrario: il gruppo è stato sostenuto dal primo ministro israeliano e finanziato con il suo aiuto.

Quando Netanyahu dichiarò nell’aprile 2019, come ha fatto dopo ogni altro round di combattimenti, che “abbiamo ripristinato la deterrenza con Hamas” e che “abbiamo bloccato le principali vie di rifornimento”, stava mentendo apertamente.

Per oltre un decennio Netanyahu ha contribuito, in vari modi, al crescente potere militare e politico di Hamas. Netanyahu è colui che ha trasformato Hamas da organizzazione terroristica con poche risorse in un organismo semi-statale.

Rilasciare i prigionieri palestinesi, consentire trasferimenti di denaro, poiché l’inviato del Qatar va e viene a Gaza a suo piacimento, accettando l’importazione di un’ampia gamma di beni, materiali da costruzione in particolare, con la consapevolezza che gran parte del materiale sarà destinato al terrorismo e non per costruire infrastrutture civili, aumentare il numero di permessi di lavoro in Israele per i lavoratori palestinesi di Gaza, e altro ancora.

Tutti questi sviluppi hanno creato una simbiosi tra il fiorire del terrorismo fondamentalista e il mantenimento del governo di Netanyahu.

Attenzione: sarebbe un errore presumere che Netanyahu abbia pensato al benessere dei poveri e degli oppressi abitanti di Gaza – anch’essi vittime di Hamas – quando ha consentito il trasferimento di fondi (alcuni dei quali, come notato, non sono andati alla costruzione di infrastrutture ma piuttosto di armamenti militari). Il suo obiettivo era colpire Abbas e impedire la divisione della Terra d’Israele in due stati.

La vergogna che seguirà Netanyahu sarà molto più grande di quella a cui ha tentato di sfuggire

Agli israeliani serve qualcosa di più di una vaga richiesta di “distruggere Hamas”

Hamas è davvero come l’Isis? Gli esperti spiegano

È importante ricordare che senza i fondi provenienti dal Qatar (e dall’Iran), Hamas non avrebbe avuto i soldi per mantenere il suo regno del terrore, e il suo regime avrebbe dovuto ricorrere alla moderazione.

In pratica, l’iniezione di contanti (al contrario dei depositi bancari, che sono molto più responsabili) dal Qatar, una pratica che Netanyahu ha sostenuto e approvato, è servita a rafforzare il braccio militare di Hamas dal 2012.

Pertanto, Netanyahu ha finanziato indirettamente Hamas dopo che Abbas ha deciso di smettere di fornirgli fondi che sapeva sarebbero stati utilizzati per il terrorismo contro di lui, le sue politiche e il suo popolo.

È importante non ignorare che Hamas ha utilizzato questo denaro per acquistare i mezzi attraverso i quali gli israeliani vengono assassinati da anni.

Parallelamente, dal punto di vista della sicurezza, dall’Operazione Margine Protettivo del 2014, Netanyahu è stato guidato da una politica che ignorava quasi completamente il terrorismo dei razzi, degli aquiloni e dei palloncini incendiari. Occasionalmente, i media sono stati esposti a uno spettacolo di cani e pony, quando tali armi venivano catturate, ma non di più.

Vale la pena ricordare che l’anno scorso il “governo del cambiamento” (la coalizione di breve durata guidata da Naftali Bennett e Yair Lapid) ha esercitato una politica diversa, una delle cui espressioni è stata il blocco dei finanziamenti ad Hamas che arrivavano tramite valigie piene di contanti. Quando Netanyahu ha twittato, il 30 maggio 2022, che “Hamas è interessato all’esistenza del debole governo Bennett”, stava mentendo al pubblico. Il governo del cambiamento è stato un disastro per Hamas.

L’incubo di Netanyahu era il crollo del regime di Hamas – qualcosa che Israele avrebbe potuto accelerare, anche se a un prezzo difficile. Una delle prove di questa affermazione è stata fornita durante l’operazione Protective Edge.

All’epoca, Netanyahu fece trapelare ai media il contenuto di una presentazione che i militari avevano fatto al gabinetto di sicurezza in cui esponeva le potenziali ripercussioni della conquista di Gaza. Il premier sapeva che il documento segreto, in cui si precisava che l’occupazione di Gaza sarebbe costata la vita a centinaia di soldati, avrebbe creato un clima di opposizione ad un’invasione di terra su vasta scala.

Nel marzo 2019, Naftali Bennett ha dichiarato al programma Hamakor di Channel 13: “Qualcuno si è preoccupato di farlo trapelare ai media per creare una scusa per non agire… è una delle fughe di notizie più gravi nella storia israeliana”.

Naturalmente la fuga di notizie non è stata oggetto di indagini, nonostante le numerose richieste dei membri della Knesset. Nelle conversazioni a porte chiuse, Benny Gantz disse allora, quando era capo di stato maggiore dell’IDF, “Bibi ha fatto trapelare questo.”

Lasciamo che questo venga compreso. Netanyahu ha fatto trapelare un documento “top secret” per contrastare la posizione militare e diplomatica del governo, che cercava di sconfiggere Hamas con vari mezzi. Dovremmo prestare attenzione a ciò che Avigdor Lieberman ha detto a Yedioth Ahronoth, in un’intervista pubblicata poco prima dell’assalto del 7 ottobre, che Netanyahu “ha continuamente contrastato tutti gli omicidi mirati”.

Va sottolineato che la politica di Netanyahu di mantenere Hamas al comando a Gaza non ha trovato espressione solo nell’opposizione all’occupazione fisica di Gaza e all’assassinio di esponenti chiave di Hamas, ma anche nella sua determinazione a contrastare qualsiasi riconciliazione politica tra Autorità Palestinese e Fatah in particolare – e Hamas. Un esempio lampante è il comportamento di Netanyahu alla fine del 2017, quando erano effettivamente in corso i colloqui tra Fatah e Hamas.

Un disaccordo fondamentale tra Abbas e Hamas riguardava la questione della subordinazione dell’esercito del gruppo islamico all’Autorità Palestinese. Hamas ha accettato che l’Autorità Palestinese tornasse a gestire tutte le questioni civili a Gaza, ma ha rifiutato di cedere le armi.

L’Egitto e gli Stati Uniti hanno sostenuto la riconciliazione e hanno lavorato per realizzarla. Netanyahu si è opposto totalmente all’idea, affermando ripetutamente che “la riconciliazione tra Hamas e l’OLP rende più difficile il raggiungimento della pace”.

Naturalmente Netanyahu non perseguiva la pace, che all’epoca non era affatto all’ordine del giorno. La sua posizione è servita solo ad Hamas.

Nel corso degli anni, di tanto in tanto, varie figure di entrambi i lati dello spettro politico hanno ripetutamente sottolineato l’asse della cooperazione tra Netanyahu e Hamas. Da un lato, ad esempio, Yuval Diskin, capo del servizio di sicurezza Shin Bet dal 2005 al 2011, ha dichiarato a Yedioth Ahronoth nel gennaio 2013: “Se guardiamo alla situazione nel corso degli anni, una delle principali persone che hanno contribuito al rafforzamento di Hamas è stato Bibi Netanyahu, fin dal suo primo mandato come primo ministro”.

Nell’agosto 2019, l’ex primo ministro Ehud Barak ha dichiarato alla radio dell’esercito che coloro che credevano che Netanyahu non avesse una strategia si sbagliavano. “La sua strategia è quella di mantenere Hamas vivo e vegeto… anche al prezzo di abbandonare i cittadini [del sud]… al fine di indebolire l’Autorità Palestinese a Ramallah”.

E l’ex capo di stato maggiore dell’IDF Gadi Eisenkot ha detto a Maariv nel gennaio 2022 che Netanyahu ha agito “in totale opposizione alla valutazione nazionale del Consiglio di sicurezza nazionale, che ha stabilito che era necessario disconnettersi dai palestinesi e creare due Stati”. Israele si è mosso esattamente nella direzione dell’opposizione, indebolendo l’Autorità Palestinese e rafforzando Hamas.

Il capo dello Shin Bet, Nadav Argaman, ne ha parlato al termine del suo mandato nel 2021. Ha avvertito esplicitamente che la mancanza di dialogo tra Israele e l’Autorità Palestinese ha avuto l’effetto di indebolire quest’ultima e di rafforzare Hamas.

Ha avvertito che la relativa calma in Cisgiordania in quel momento era ingannevole e che “Israele deve trovare un modo per cooperare con l’Autorità Palestinese e rafforzarla”. Eisenkot ha commentato, in quella stessa intervista del 2022, che Argaman aveva ragione. “Questo è ciò che sta accadendo ed è pericoloso”, ha aggiunto.

Le persone a destra hanno detto cose simili. Uno dei mantra ripetuti è stato quello del neoeletto parlamentare Bezalel Smotrich, che nel 2015 dichiarò alla Knesset Channel che “Hamas è una risorsa e Abu Mazen è un peso”, riferendosi ad Abbas con il suo nome di battaglia.

Nell’aprile 2019, Jonatan Urich, uno dei consulenti per i media di Netanyahu e portavoce del Likud, ha detto a Makor Rishon che uno dei risultati di Netanyahu è stato quello di separare Gaza (sia politicamente che concettualmente) dalla Cisgiordania. Netanyahu “fondamentalmente ha distrutto la visione dello Stato palestinese in questi due luoghi”, si è vantato. “Parte dei risultati sono legati al denaro del Qatar che arriva ogni mese ad Hamas”.

Più o meno nello stesso periodo del 2019, il deputato del Likud Galit Distel Atbaryan scriveva in un post su Facebook pieno di elogi: “Dobbiamo dirlo onestamente: Netanyahu vuole Hamas in piedi ed è pronto a pagare quasi ogni prezzo incomprensibile per questo. Metà del paese è paralizzato, bambini e genitori soffrono di post-traumi, le case vengono fatte saltare in aria, le persone vengono uccise, un gatto di strada tiene per le palle una tigre nucleare”. Lo leggi ma non ci credi? Vale la pena crederci, perché questa è esattamente la politica secondo la quale Netanyahu si è comportato.

Lo stesso primo ministro ha talvolta parlato brevemente della sua posizione nei confronti di Hamas. Nel marzo 2019, durante un incontro dei parlamentari del Likud, in cui era in discussione il tema del trasferimento di fondi a Hamas, ha dichiarato che “chiunque si opponga a uno Stato palestinese deve sostenere la consegna di fondi a Gaza perché mantenendo la separazione tra l’Autorità Palestinese in Cisgiordania e Hamas a Gaza si impedirà la creazione di uno Stato palestinese”.

In un tweet di due mesi dopo, Channel 13 ha citato l’ex presidente egiziano Hosni Mubarak che aveva detto ad un giornale kuwaitiano: “Netanyahu non è interessato alla soluzione dei due Stati. Piuttosto, vuole separare Gaza dalla Cisgiordania, come mi disse alla fine del 2010”.

Il generale (Res.) Gershon Hacohen, un eminente esponente della destra, ha chiarito le cose in un’intervista con la rivista online Mida nel maggio 2019. “Quando Netanyahu non è andato in guerra a Gaza per sconfiggere il regime di Hamas, ha sostanzialmente impedito da Abu Mazen la creazione di uno Stato palestinese unito”, ha ricordato all’epoca. “Dobbiamo sfruttare la situazione di separazione creatasi tra Gaza e Ramallah. È un interesse israeliano di altissimo livello e non è possibile comprendere la situazione a Gaza senza comprendere questo contesto”.

L’intera politica di Netanyahu dal 2009 ha cercato di distruggere ogni possibilità di un accordo diplomatico con i palestinesi. È il tema del suo governo, da cui dipende la continuazione del conflitto. Distruggere la democrazia è un ulteriore aspetto del suo continuo governo, qualcosa che ha portato molti di noi in piazza durante lo scorso anno.

Nella stessa intervista del 2019 con la Radio dell’Esercito, Barak ha affermato che Netanyahu stava mantenendo il sud “costantemente a fuoco basso”. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla sua affermazione secondo cui l’establishment della sicurezza ha messo più volte sul tavolo del governo dei piani per “prosciugare la palude” di Hamas a Gaza, ma il governo non ne ha mai discusso.

Netanyahu sapeva, ha aggiunto Barak, “che è più facile con Hamas spiegare agli israeliani che non c’è nessuno con cui sedersi e nessuno con cui parlare. Se l’Autorità Palestinese si rafforza… allora ci sarà qualcuno con cui parlare”.

Tornando a Distel Atbaryan: “Ricordate le mie parole – Benjamin Netanyahu mantiene Hamas in piedi in modo che l’intero Stato di Israele non diventi la ‘busta di Gaza’”. Ha messo in guardia dal disastro “se Hamas crolla”, nel qual caso, “ Abu Mazen rischia di controllare Gaza. Se sarà lui a controllarlo, si alzeranno voci da sinistra a sostegno dei negoziati, di una soluzione diplomatica e di uno Stato palestinese, anche in Giudea e Samaria”. I portavoce di Netanyahu lanciano incessantemente messaggi di questo tipo.

Benjamin Netanyahu e Hamas hanno un’alleanza politica inespressa contro il loro nemico comune: l’Autorità Palestinese. In altre parole, Netanyahu ha cooperazione e accordo con un gruppo il cui obiettivo è la distruzione dello Stato di Israele e l’assassinio degli ebrei.

L’editorialista del New York Times Thomas Friedman aveva colto nel segno quando nel maggio 2021, al momento dell’istituzione del governo del cambiamento, scrisse che Netanyahu e Hamas erano spaventati dalla possibilità di una svolta diplomatica. Ha scritto che sia il premier che Hamas “volevano distruggere la possibilità di un cambiamento politico prima che questo potesse distruggerli politicamente”.

Ha poi spiegato che non avevano bisogno di parlare o di avere un accordo tra loro. “Ognuno di loro comprende ciò di cui l’altro ha bisogno per rimanere al potere e, consciamente o inconsciamente, si comporta in modo da garantire di fornirlo”.

Potrei continuare a sviluppare ulteriormente il tema di questa cooperazione, ma gli esempi precedenti parlano da soli. Il pogrom del 2023 è il risultato della politica di Netanyahu. Non si tratta di “un fallimento del concetto” – piuttosto, questo è il concetto: Netanyahu e Hamas sono partner politici, ed entrambe le parti hanno rispettato la propria parte dell’accordo.

In futuro emergeranno ulteriori dettagli che getteranno ulteriore luce su tale comprensione reciproca. Non commettiamo l’errore di pensare – anche adesso – che finché Netanyahu e il suo attuale governo saranno responsabili delle decisioni, il regime di Hamas crollerà. Ci saranno molti discorsi e spettacoli pirotecnici sull’attuale “guerra contro il terrorismo”, ma sostenere Hamas è più importante per Netanyahu di qualche kibbutznik morto.

Adam Raz è uno storico e autore, più recentemente, di “The Demagogue: The Mechanics of Political Power” (in ebraico).

