Lo Stato del Kansas fa Causa alla Pfi*zer: Ha Ingannato il Pubblico su Sicurezza ed Efficacia del Siero.

BREAKING: The state of Kansas has filed a lawsuit against Pfizer alleging the company misled the public about the safety and effectiveness of its COVID-19 vaccine. AG Kris Kobach is suing Pfizer over:

💉 Safety related to pregnant women

💉 Heart problems or related issues

💉 Lying regarding vaccine efficacy

💉 Colluding to censor questions

👉🏻 The lawsuit claims that, beginning shortly after the vaccine’s rollout in early 2021 Pfizer concealed evidence that the shot was linked to pregnancy complications, including miscarriage, as well as inflammation in and around the heart, known as myocarditis and pericarditis’.

📢 This is a significant step to expose one of the greatest crimes against humanity with horrific consequences we will ever witness. More law suits to come!

***

🔥🔥🚨 BREAKING: Lo stato del Kansas ha intentato una causa contro Pfizer sostenendo che la società ha ingannato il pubblico sulla sicurezza e l’efficacia del suo vaccino contro il COVID-19. L’AG Kris Kobach ha citato in giudizio Pfizer per:

💉 Sicurezza relativa alle donne incinte

💉 Problemi cardiaci o problemi correlati

💉 Mentire riguardo all’efficacia del vaccino

💉 Colludere per censurare le domande

👉🏻 La causa afferma che, a partire da poco dopo il lancio del vaccino all’inizio del 2021, Pfizer ha nascosto le prove che l’iniezione era collegata a complicazioni della gravidanza, incluso aborto spontaneo, nonché infiammazione dentro e intorno al cuore, nota come miocardite e pericardite.

📢 Questo è un passo significativo per denunciare uno dei più grandi crimini contro l’umanità con conseguenze orribili a cui potremo mai assistere. Altre cause legali in arrivo!

§§§

