Un Martire Dimenticato. Il Presidente Ngo Dinh Diem, Ucciso da John Kennedy. Bernardino Montejano.

UN MARTIRE DIMENTICATO: IL PRESIDENTE DIEM

Arriva all’Istituto di Filosofia Pratica l’ottima rivista “Cristiandad” di Barcellona.

Nel numero 1112 di marzo di quest’anno compare un articolo dal titolo “L’altro omicidio di Kennedy”, che tratta dell’assassinio, nel 1963, del presidente cattolico del Vietnam Ngo Dinh Diem.

Ne sapevamo qualcosa quando, nell’ottobre del 2018, all’Istituto di Filosofia Pratica e nel ciclo “Figure esemplari” abbiamo tenuto una conferenza dal titolo: “Il Cardinale van Thuan e la sua famiglia: vittime e carnefici”, poi pubblicato sulla rivista “Gladius” n° l03, Natale, 2018.

Includiamo la famiglia di van Thuan tra le vittime, perché tutti hanno subito la persecuzione e questo risalta nelle parole con cui il cardinale dedica il libro a sua madre “Testimoni di speranza” sintetizzano il debito che avevo nei suoi confronti: “mi ha insegnato tutte le notti le storie della Bibbia, mi raccontava soprattutto i ricordi dei nostri martiri nostri avi, mi ha insegnato l’amore per la campagna, mi ha fatto conoscere Santa Teresa del Bambin Gesù come modello di virtù cristiane. Lei è la mulier fortis che seppellì i suoi fratelli massacrati dai traditori che poi perdonò sinceramente”.

Gli zii maschi del cardinale erano sei e quattro furono assassinati. Uno si è salvato perché era ambasciatore a Londra e un altro perché era vescovo ed era in Vaticano. Uno assassinato fu Diem; un altro, malato, predisse che i comunisti o il diabete lo avrebbero ucciso:

Aveva torto perché lo hanno ucciso gli americani.

Il futuro cardinale aveva due zii preferiti: il vescovo e Diem. Con la sua vocazione in dubbio litigò con Thuc, che voleva inclinarlo al sacerdozio; più intelligente, Diem gli chiese di stare tranquillo . Non preoccuparti. “Se Dio vuole che tu sia prete, te lo farà sapere al momento opportuno”.

Prima della sua ascesa al potere, Diem ha trascorso due anni negli Stati Uniti dove divenne amico di John Kennedy, entrambi cattolici, anche se, come dice l’articolo, di convinzioni religiose molto diverse. “Diem era devoto della messa quotidiana. Diviso tra la sua attrazione per la vita religiosa e il suo desiderio di aiutare il suo paese a liberarsi dal comunismo, ha abbracciato quest’ultimo per senso del dovere, una croce da sopportare”.

Diem lasciò gli Stati Uniti nel 1953 e trascorse del tempo in un monastero benedettino belga per definire la sua vocazione; definito dalla politica, nel 1954 fu il primo ministro nel breve Stato del Vietnam. Diviso il paese tra il Nord, governato dal comunismo e del Sud, fu il primo presidente di quest’ultimo.

La strategia per sconfiggere l’insurrezione comunista era il Programma Strategico Hamlet. “ Furono create e armate froze di polizia locali, affinché i villaggi potessero difendersi senza dipendere dall’intervento militare centralizzato”. Le comunità protette potevano continuare a coltivare e mantenere l’economia locale… senza bisogno di sostegno economico o militare del governo centrale. È stato lo sviluppo sostenibile raggiunto attraverso l’applicazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà.

Nel frattempo, nel Vietnam del Nord, i comunisti di Ho Chi Minh hanno confiscato le terre ai contadini, mettendole nelle mani dello Stato. Ciò portò a una rivolta dei contadini e alla repressione armata che provocò almeno 10.000 uccisioni.

Negli anni successivi, il più grande nemico di Diem furono i suoi presunti alleati, gli Stati Uniti. Secondo l’articolo da noi citato, “l’alleanza tra i media di comunicazione progressisti e l’imperialismo americano avrebbero finito per essere mortali per Diem e centinaia di migliaia di suoi compatrioti”.

Diem ha espresso i suoi timori al nipote: “gli americani vogliono imporre i loro consulenti e il loro staff. Vogliono imporci la loro forma di democrazia…. Mi vogliono sottomettere al loro ambasciatore. Se mi sottometto, il Vietnam del Sud perderà la sua sovranità nazionale. Ho deciso di fare ciò che mi sembra giusto e sono disposto a pagarne il prezzo” (citato da Nguyen van Chau, André, Une vie d’espérance, van Thuan, Jubilé, 2007, p. 197).

Il prezzo era la sua vita. Nel 1963 Kennedy disse ai generali del Vietnam del Sud che avrebbero continuato a ricevere il suo sostegno se Diem fosse stato rovesciato. Il tradimento di Kennedy avvenne proprio quando la strategia di Diem stava avendo successo nella guerra contro l’insurrezione marxista.

In un telegramma inviato il 29 agosto 1963, Kennedy autorizzò il rovesciamento di Diem da parte dell’esercito. Il colpo di stato ebbe luogo il giorno di Ognissanti del 1963. Diem e suo fratello parteciparono alla messa e quando furono nella grotta della Vergine fuori dalla chiesa, arrivarono i soldati, li hanno caricati su un veicolo per il trasporto di personale e li hanno fucilati.

Giorni dopo gli omicidi, la signora Nhu, cognata di Diem, esclamò: “Chiunque abbia gli americani come alleati non hanno bisogno di nemici.”

Nel febbraio 1966, il presidente Lindon Johnson fu sincero: “Siamo stati noi ad assassinarlo. Da allora non abbiamo più stabilità politica”. Era un eufemismo, la guerra durò quasi dieci anni e vi morirono quasi 60.000 soldati americani e circa 300.000 soldati del Vietnam più un numero simile di civili.

E l’articolo conclude: “Oggi i cattolici in Vietnam continuano a venerare Diem come un martire. Come affermò il cardinale Frings nel 1965: la maggior parte del mondo non ha dato un giusti riconoscimento a questo nobile uomo”. E aggiungiamo: Neppure la Chiesa.

Gli Stati Uniti persero la guerra e dovettero andarsene nel 1973. Il governo dei traditori si arrese ai comunisti: l’avidità, la corruzione, l’ingiustizia e la pusillanimità dei leader militari e civili furono la causa della triste fine.

Buenos Aires, 16 maggio 2024.

Bernardino Montejano

