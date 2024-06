L’una cum per le Leggi della Chiesa. Risposta a don Tullio Rotondo. Andrea Cionci.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri il nostro sito ha ospitato un articolo di don Tullio Rotondo in tema di “Una cum”, in cui veniva chiamato in causa Andrea Cionci, di cui oggi ospitiamo una replica. Buona lettura e condivisione.

L’una cum per le leggi della Chiesa. Risposta a don Rotondo

Ringrazio Marco Tosatti per avermi correttamente dato modo di replicare all’ennesimo video diffamatorio di Don Tullio Rotondo, che offende pubblicamente e da anni lo scrivente dandogli dell’incompetente e dell’ignorante, giustificando peraltro le proprie affermazioni sulla legittimità di Bergoglio citando la Treccani (“c’è scritto che Bergoglio è il papa) e affermando che quando papa Benedetto scrisse a Tornielli che aveva mantenuto la veste bianca perché “non aveva altri abiti disponibili”, sarebbe stato per via del fatto che “una talare su misura può costare anche 1000 euro e quindi Benedetto ha pensato di utilizzare quella somma per altre cose e usare le sue vecchie talari”. (sic!).

Basterebbe a chiarire la questione quanto scriveva Ratzinger nel 1977: “La comunione con il Papa è la comunione con il tutto, senza la quale non vi è comunione con Cristo (Da “Il Dio vicino”)”. Quindi, se Bergoglio non è il papa, in base a quale logica vi dovrebbe essere comunione con Cristo?

Forse che una messa, pur con i 4 elementi in ordine, celebrata “una cum Bill Gates” potrebbe essere considerata valida? Quindi non c’entrano niente le eresie di Bergoglio, ciò che conta è che Bergoglio non è il papa.

Per gli inconsapevoli, per le persone in buona fede che ritengono in coscienza Bergoglio vero papa, dovrebbe valere il principio del Supplet Ecclesia, per cui l’Eucaristia una cum papa Francisco sarebbe lecita e valida.

Ma vedremo come mai, per coloro che, nel pieno diritto, non riconoscono Bergoglio legittimo papa, la messa una cum papa Francisco è non solo non-lecita, ma anche non-valida.

In quattro semplici passaggi ecco perché Bergoglio non è il papa.

Universi Dominici Gregis, art 77. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Can. 332§2: Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, (MUNUS) si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente…

Declaratio di Benedetto XVI: “plena libertate declaro me MINISTERIO episcopi Romae…. commisso renuntiare”.

C’è quindi un errore sostanziale: manca la rinuncia al munus petrino. Quindi per il Can. 188: – “La rinuncia fatta per timore grave, per dolo o per ERRORE SOSTANZIALE, è nulla per il diritto stesso”.

Ma occorre un pronunciamento ecclesiastico per definire questa nullità?

No: U.D.G. 76: “Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, (rinuncia del Pontefice a norma del 332.2 n.d.r.) l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, SENZA CHE INTERVENGA ALCUNA DICHIARAZIONE IN PROPOSITO e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta”.

Ergo, Bergoglio non è il papa, non c’è bisogno di alcuna dichiarazione ecclesiastica in proposito e i fedeli possono regolarsi di conseguenza.

E’ pur vero che il 6 giugno 2024, è stata presentata dallo scrivente, presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, una istanza in 100 pagine, redatta insieme a cinque avvocati, per il riconoscimento della nullità dell’abdicazione di papa Benedetto XVI: questa serve semplicemente per far procedere alla sua rimozione e alla convocazione di un nuovo legittimo conclave. https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/39590955/dimissioni-nulle-di-benedetto-xvi-istanza-al-tribunale-vaticano.html

E quindi veniamo alla celebrazione eucaristica.

Enciclica Ecclesia de Eucharistia art. 39: “Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma”.

Quindi la comunione è valida nella Chiesa di Roma che ovviamente celebra in unione con il Papa ed è valida nelle Chiese ortodosse, che hanno una unione sacramentale e non ecclesiale con la Chiesa cattolica.

Ma chi è che decide in quali chiese cristiane separate da Roma la comunione è valida?

E’ la stessa Chiesa cattolica, come spiega il Can. 841: “Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del can. 838, §§3 e 4 , determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione”.

Come vedete è la Chiesa cattolica che decide in quali chiese cristiane ci sono i requisiti per la validità della messa. Non basta avere l’appellativo di “cristiana” per far celebrare automaticamente una Eucaristia valida anche se in unione con Pinco Pallino. La Chiesa ha deciso che l’Eucaristia ortodossa è valida, ma non lecita, tranne rari casi di emergenza previsti dal Can. 844 §2: “Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui chiesa sono validi i predetti sacramenti”.

Ora, se uno è consapevole che Bergoglio è antipapa, la sua chiesa è ovviamente scismatica, quindi, come tale, la comunione una cum papa Francisco è in primis ILLECITA, come avviene per le chiese ortodosse.

Ma l’Eucaristia bergogliana potrebbe essere presa dal fedele almeno in caso di emergenza come previsto dal can 844.2 per le chiese ortodosse orientali? Nient’affatto perché, come da can. 841, è la stessa Chiesa cattolica a dover definire se nella nuova chiesa antipapale bergogliana ci siano i requisiti perché l’Eucaristia sia valida.

E la Chiesa cattolica di Benedetto XVI, rimasto papa consapevolmente (per sede impedita) o inconsapevolmente (per semplice errore sostanziale), non si è mai pronunciata sul fatto che questa nuova formazione scismatica, la chiesa antipapale bergogliana, possegga i requisiti per celebrare una valida Eucaristia.

(E’ intuitivo che se la chiesa antipapale ha fatto le scarpe al papa cattolico, ben difficilmente potrebbe “richiamare oggettivamente l’unione con Pietro”, non credete?).

Quindi, in assenza di un pronunciamento ufficiale della Chiesa cattolica sulla validità dell’Eucaristia celebrata dalla chiesa scismatica bergogliana, la messa è da considerarsi non valida e non lecita.

Non c’entra nulla il fatto che Bergoglio sia più o meno eretico, come afferma don Rotondo: la cosa importante è che non è il legittimo papa.

Ci rendiamo conto che questo possa creare dei problemi ai fedeli, ma ciò può e deve spingere utilmente a cercare sacerdoti che non celebrano una cum papa Francisco (e ce ne sono in ogni regione, basta cercare). Questa richiesta dei fedeli aiuterà il clero a consapevolizzarsi della realtà. Lo scrivente non ha mai inteso allontanare i fedeli dai Sacramenti – sarà querelato chi insisterà con questa diffamazione – bensì li ha sempre incoraggiati e aiutati nel cercare quelli validi a norma delle leggi della Chiesa.

Vi sono peraltro precedenti storici chiarissimi, come per esempio quello della Costituzione civile del clero nella Francia del 1790, quando i cattolici francesi rifiutavano i Sacramenti dal clero che aveva giurato alla Rivoluzione, per accettarli solo dal cosiddetto “clero refrattario” rimasto fedele a Roma.

Don Tullio Rotondo afferma che Benedetto XVI celebrava una cum papa Francisco ma questo è stato smentito proprio sul sito di Marco Tosatti mesi prima della pubblicazione del libro “Nient’altro che la verità” che, pure, lo stesso Gaenswein voleva ritirare dalle librerie: https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/33859169/falso-ga-nswein-spunta-un-nome-dal-pdf-papa-benedetto-xvi-non-celebra-in-unione-con-bergoglio.html

In ogni caso, contano le leggi della Chiesa, al di là delle chiacchiere. Don Tullio Rotondo dovrebbe approvare l’istanza depositata presso il Tribunale vaticano, come tutti coloro che si interessano della questione, per giungere a una verità oggettiva.

