Luce della Ragione, non Basta per un Futuro sempre più Buio. R.S.

un amico fedele del nostro sito, R.S., offre alla vostra attenzione queste riflessioni…

Negli scambi di opinione tra i frequentatori di Stilum Curiae qualcuno usa un argomento a mio avviso fuorviante, nel senso che la citazione della Sacra Scrittura, del Magistero o dei Santi è ritenuta una rinuncia ad un’autonoma capacità di esprimere un concetto. Non tedierò con la mia opinione su questo assunto, ma desidero tornare alla radice della questione della conoscenza, particolarmente della Verità che, per essere scevra da inganni, deve essere divina.

Di per sé l’intelletto umano ha la capacità di conoscere Dio -in grazia all’intelletto da Lui donato- attraverso la contemplazione delle Sue opere. Per questo vedere/capire è essenziale la luce che permette la vista/comprensione. Il non vedere/capire non va imputato a una cecità oculare, ma a quella del cuore, inteso in senso biblico, la cui durezza ottunde ed annebbia lo sguardo.

Proprio qui sta il punto nodale: l’apporto della luce della fede in Cristo di cui l’uomo è un ricevente e ascoltatore, senza esserne l’autore. Gesù si presenta come luce del mondo (Gv 12,46), opportunità, per chi crede, di non rimanere nelle tenebre.

Anticamente il sole era adorato come Dio, ma la luce del sole viene meno a sera, o quando gli fa schermo un muro.

Oggi la luce è ovunque, la notte brilla di luce artificiale e vengono illuminate persino le cabine armadio. C’è chi vanta i portenti della scienza, attribuendo a quest’epoca la luce del sapere o semplicemente di una ragione finalmente liberata dalle superstizioni di secoli bui.

Restano però pesantissime, crescenti e inedite oscurità interiori, nella depressione e nel non senso che attanagliano tante esistenze in realtà spesso disumane.

In Gesù invece la luce, la vera luce, brilla anche nel pieno della notte (a Natale, come a Pasqua) portando vita e vincendo addirittura la morte.

Allora quale luce serve per conoscere? E per amare? Si può amare senza conoscere? “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato.” (dal prologo al vangelo di San Giovanni).

Ciò che è ricevuto da Dio è per Grazia e non c’è merito proprio: la manifestazione dello Spirito e la sua potenza non c’entrano con i discorsi persuasivi dell’umana sapienza. Credere a Cristo allora non è affatto estraneo alla maggior disponibilità di luce. Chi crede, vede; vede grazie alla luce di Cristo, stella mattutina senza tramonto.

Lo scettico qui può ribellarsi, dicendosi estraneo a questa luce e non per questo impedito a comprendere, nella fierezza della ragione. Anzi: la luce della fede cristiana è pura illusione, alla quale contrapporre un vero oggettivo.

Questo modo di “ragionare” ha finito con il parlare a vanvera di secoli bui e ad equiparare la fede al buio o ad un salto nel vuoto proprio in forza di una fede cieca. Oppure chi vanta un’oggettività superiore relegherà in una credenza soggettiva ogni pretesa di ricorrere alla luce di Cristo per raggiungere La Verità.

Soprattutto di questi tempi, con esplicite velleità transumane teorizzate dai cervelli più in vista del sapere umano, si dovrebbe ammettere che la luce della ragione non riesce a illuminare abbastanza il futuro che è indirizzato ad un’oscurità paurosa e senza speranza.

Il Sommo Dante usò il transumanare come geniale neologismo di un elevarsi oltre i limiti della natura umana per attingere la natura divina: la divinità di riferimento per certi progetti transumani pare essere la scimmia di Dio.

Mancando la luce tutto diventa confuso ed è impossibile distinguere il bene dal male, la strada che porta al Vero da quella che fa camminare in cerchio, senza direzione.

La fede, che riceviamo da Dio come dono soprannaturale, orienta il nostro cammino nel tempo. La fede in Cristo si fonda sulla potenza e la Grazia di Dio e non sulla filosofia e l’intelligenza degli uomini. La fede non è mai acquisita e non è mai scontata: si può avere delle pratiche religiose, cristiane, anche molto spese in opere caritative, restando del tutto privi della luce che viene dalla fede in Cristo.

La conoscenza e il compimento della volontà di Dio, possibili pienamente attraverso il mistero della salvezza compiuto in Gesù, costituiscono la VERA SAPIENZA e si tratta di un “di più” soprannaturale, che supera le possibilità del lume dell’intelletto umano. Attualmente l’umano (non ancora salvato dalla comunione con Cristo) è una realtà di per sé priva di vita spirituale.

San Paolo nella prima lettera ai Corinti distingue l’uomo naturale/carnale dall’uomo spirituale.

L’anima non è divisa, ma in essa si distinguono tre dimensioni:

-sensuale/psichica (comune all’animale e informata dai sensi),

-raziocinante (superiore all’animale, ma suggestionata dal demonio, tanto nei pensieri quanto in una razionalità che può negare Dio)

-spirituale, abitata da Dio, tanto da fare di noi (unicamente in tal caso) un tempio dello Spirito. Santo.

Quando Gesù rimprovera certi sapienti di aver impedito ad altri di entrare dove non sono entrati loro, intende questo ragionare senza essere uomini spirituali, ma ancora legati alla terra, anche nel filosofare più raffinato, oltre che nell’assecondare la concupiscenza.

La VERA SAPIENZA non è di questo mondo e non attiene a conoscenze scientifiche volte alla gestione razionale della materia e della mente. La VERA SAPIENZA riduce al nulla i dominatori di questo mondo e costituisce la VERITA’ CHE RENDE LIBERI: può venire solo da Dio.

Nessuna filosofia umana/carnale può (ri)conoscerla, altrimenti non avrebbero crocifisso il Signore.

Si tratta di una conoscenza che trascende la filosofia e l’intelligenza umane, anche se la ragione (fattasi umile) può intenderne il messaggio, elaborandone poi la dottrina necessaria per farsene missionari per il prossimo, secondo la volontà di Dio.

L’uomo naturale (decaduto dall’originale creato) per comprendere questo linguaggio (che, se manca lo Spirito, sarà portato a ritenere stupido, debole e folle) deve essere capace di riconoscere la salvezza e rinnegare sé stesso nella propensione a reiterare il peccato.

Ci vuole molta umiltà per non rimanere rivolti alla terra in questioni poco spirituali, per rimanere raggiunti dalla Grazia, senza perderla dubitando della bontà della Rivelazione (che stona rispetto ai nostri ragionamenti) accontentandosi di questa o quella filosofia o storia, prodotti della mente umana.

Per questo l’essere cristiani richiede un duro combattimento spirituale per resistere alle suggestioni del demonio, alla vanità mondana e alla concupiscenza della carne, oggi come in ogni altro secolo.

In assenza di una vita spirituale (il che può succedere anche in vite terrene contraddistinte da un’acuta intelligenza), in mancanza di una sua difesa tenendosi rivolti al Cielo, si resterà inevitabilmente rivolti al mondo anche con le migliori intenzioni, che lastricano una strada diretta in basso, infernale.

Dio non fa differenza di persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a Lui accetto: l’annuncio missionario non si ferma in una cerchia, ma il temere Dio e il praticare la giustizia accolgono chiunque, convertendosi, incontri Cristo, vero uomo e vero Dio, crocifisso e risorto, verbo fatto carne, pienezza della Rivelazione divina.

Nella preghiera, che è scuola di umiltà e dirige l’attenzione e il desiderio al Cielo, dovremmo chiedere innanzitutto il perdono dei peccati (anche quelli inconsapevoli), la conoscenza e il compimento della volontà di Dio e la salvezza eterna. Spesso invece preghiamo per questioni terrene, mancando la penitenza e inseguendo una vittoria terrena.

Dio sa già di che altro abbiamo bisogno, quindi non va informato di questo da noi; piuttosto conoscerà quale sia il nostro desiderio e il nostro sentimento per il Suo Regno, che non è di questo mondo, esattamente come la conoscenza di cui si parla.

Tuttavia è necessaria per stare in questo mondo con una conoscenza che genera cose buone.

R.S.

§§§

