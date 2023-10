Hamas, Israele. 7 Ottobre: Nessuno si Era Accorto di Nulla?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae il più grande interrogativo della tragedia che si sta consumando in queste settimane a Gaza e in Israele è ancora rimasto senza risposta. E forse lo rimarrà sempre. Come sia stato possibile che uno dei confini – e zone limitrofe, Gaza compresa – più sorvegliate del mondo grazie a mezzi umani e tecnologici sia stata oggetto di un’invasione che è durata diverse ore, alla luce del giorno, senza che i guardiani dell’enclave ne abbiano avuto sentore. A dispetto degli avvertimenti che l’Egitto aveva fornito. Vogliamo offrirvi alcuni elementi per cercare di formarvi un’opinione. Il primo è un articolo di The Times of Israel, nella nostra traduzione.

Il secondo è questa dichiarazione di Vincent Kennedy @VincentCrypt46 in inglese.

Poi c’è questa testimonianza, in francese e israeliano, di una soldatessa che ha servito sul confine di Gaza per parecchio tempo.

Poi abbiamo un comandante di squadra dei Golani, la Brigata più decorata dell’esercito israeliano che offre la sua testimonianza. I sottotitoli sono in francese.

§§§

https://www.timesofisrael.com/egypt-intelligence-official-says-israel-ignored-repeated-warnings-of-something-big/

I crescenti interrogativi sulla massiccia incapacità dell’intelligence israeliana di anticipare e prepararsi a un attacco a sorpresa di Hamas si sono aggravati lunedì, quando un funzionario dell’intelligence egiziana ha affermato che Gerusalemme ha ignorato i ripetuti avvertimenti che il gruppo terroristico con base a Gaza stava pianificando “qualcosa di grosso” – tra cui un apparente avviso diretto del ministro dell’intelligence del Cairo al primo ministro. Il funzionario egiziano ha detto che l’Egitto, che spesso funge da mediatore tra Israele e Hamas, aveva parlato ripetutamente con gli israeliani di “qualcosa di grosso”, senza approfondire. Il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu è composto da sostenitori dei coloni della Cisgiordania che hanno chiesto un giro di vite sulla sicurezza a fronte di una marea crescente di violenza negli ultimi 18 mesi. “Li abbiamo avvertiti che un’esplosione della situazione è in arrivo, e molto presto, e sarebbe stata grande. Ma hanno sottovalutato tali avvertimenti”, ha dichiarato all’Associated Press il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato perché non autorizzato a discutere con i media il contenuto di discussioni sensibili dell’intelligence. Netanyahu ha negato di aver ricevuto tali avvertimenti anticipati, affermando nel corso di un discorso alla nazione lunedì sera che la storia era una “fake news”. “Non è arrivato alcun messaggio anticipato dall’Egitto e il primo ministro non ha parlato o incontrato il capo dell’intelligence dall’insediamento del governo – né indirettamente né direttamente”, ha dichiarato il suo ufficio in una dichiarazione rilasciata all’inizio della giornata. In uno dei suddetti avvertimenti, il ministro dell’Intelligence egiziano, il generale Abbas Kamel, ha chiamato personalmente Netanyahu solo 10 giorni prima del massiccio attacco, dicendo che i gazani avrebbero fatto “qualcosa di insolito, un’operazione terribile”, secondo il sito di notizie Ynet. Funzionari egiziani senza nome hanno dichiarato al sito di essere rimasti scioccati dall’indifferenza di Netanyahu alla notizia e hanno detto che il premier ha detto al ministro che i militari erano “sommersi” dai problemi in Cisgiordania. Tuttavia, Israele non ha solo ignorato i chiari avvertimenti dei suoi alleati: per i palestinesi di Gaza, gli occhi di Israele non sono mai molto lontani. I droni di sorveglianza ronzano costantemente nei cieli. Il confine, altamente protetto, è pieno di telecamere di sicurezza e soldati di guardia. Ma gli occhi di Israele sembravano essere chiusi nel periodo che ha preceduto l’attacco a sorpresa del gruppo terroristico di Hamas, che ha sfondato le barriere di confine israeliane e ha inviato centinaia di terroristi in Israele per compiere uno sfacciato attacco che ha ucciso oltre 700 persone e ne ha ferite più di 2.000. Le agenzie di intelligence israeliane hanno acquisito un’aura di invincibilità nel corso dei decenni grazie a una serie di successi. Israele ha sventato complotti seminati in Cisgiordania, ha presumibilmente dato la caccia ad agenti di Hamas a Dubai ed è stato accusato di aver ucciso scienziati nucleari iraniani nel cuore dell’Iran. Ma l’assalto del fine settimana, che ha colto Israele di sorpresa durante un’importante festività ebraica, mette in dubbio questa reputazione e solleva interrogativi sulla prontezza del Paese di fronte a un nemico più debole ma determinato. Oltre 48 ore dopo l’inizio dell’attacco, i terroristi di Hamas hanno continuato a combattere le forze israeliane all’interno del territorio israeliano e più di 100 israeliani erano prigionieri di Hamas a Gaza. “Questo è un grande fallimento”, ha dichiarato Yaakov Amidror, ex consigliere per la sicurezza nazionale del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. “Questa operazione dimostra che le capacità dell’intelligence a Gaza non erano buone”. Le famiglie dei civili rapiti dall’organizzazione terroristica Hamas tengono una conferenza stampa a Kfar Maccabiah, Ramat Gan, l’8 ottobre 2023 (Miriam Alster/Flash9) Il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce militare capo, ha riconosciuto che l’esercito deve una spiegazione al pubblico. Ma ha detto che non è questo il momento. “Alcuni sostengono che sia troppo presto per attribuire la colpa esclusivamente a un fallimento dell’intelligence. Alcuni sostengono che sia troppo presto per attribuire la colpa esclusivamente a un fallimento dell’intelligence, ma fanno riferimento a un’ondata di violenza di basso livello in Cisgiordania, che ha spostato lì alcune risorse militari, e al caos politico che sta sconvolgendo il Paese a causa delle misure adottate dal governo di estrema destra di Netanyahu per rivedere il sistema giudiziario. Il piano controverso ha minacciato la coesione dell’IDF, visto come l’esercito del popolo. Ma l’apparente mancanza di conoscenza preventiva del complotto di Hamas sarà probabilmente considerata una delle principali colpe nella catena di eventi che ha portato all’attacco più letale contro gli israeliani da decenni a questa parte. Israele ha ritirato truppe e coloni dalla Striscia di Gaza nel 2005, privandola di un controllo ravvicinato sugli eventi nel territorio.

Ma anche dopo che Hamas ha conquistato Gaza nel 2007, Israele è sembrato mantenere il suo vantaggio, utilizzando l’intelligence tecnologica e umana. Ha affermato di conoscere l’ubicazione precisa della leadership di Hamas e sembrava dimostrarlo attraverso l’uccisione mirata dei leader del terrorismo in attacchi chirurgici, a volte mentre dormivano nelle loro camere da letto. Israele sapeva dove colpire i tunnel sotterranei usati da Hamas per trasportare combattenti e armi, distruggendo chilometri e chilometri di passaggi nascosti. Il feroce attacco, che probabilmente ha richiesto mesi di pianificazione e un addestramento meticoloso e ha coinvolto il coordinamento tra più gruppi terroristici, sembra essere passato sotto il radar dell’intelligence israeliana.Palestinesi salgono su un veicolo militare israeliano prelevato da una base militare invasa dai terroristi di Hamas vicino alla recinzione della Striscia di Gaza, a Gaza City, 7 ottobre 2023. (AP Photo/Abed Abu Reash)Amir Avivi, un generale israeliano in pensione, ha affermato che senza un punto d’appoggio all’interno di Gaza, i servizi di sicurezza israeliani si sono affidati sempre più a mezzi tecnologici per ottenere informazioni. I terroristi di Gaza hanno trovato il modo di eludere la raccolta di informazioni tecnologiche, fornendo a Israele un quadro incompleto delle loro intenzioni. “La controparte ha imparato a fare i conti con il nostro dominio tecnologico e ha smesso di usare la tecnologia che potrebbe smascherarla”, ha detto Avivi, che è stato un intermediario per il materiale di intelligence sotto un ex capo di stato maggiore militare. Avivi è presidente e fondatore dell’Israel Defense and Security Forum, un gruppo di ex comandanti militari di orientamento falco. “Sono tornati all’età della pietra”, ha detto, spiegando che i terroristi non usavano telefoni o computer e svolgevano le loro attività sensibili in stanze appositamente protette dallo spionaggio tecnologico o in clandestinità. Ma Avivi ha detto che il fallimento va oltre la semplice raccolta di informazioni e che i servizi di sicurezza israeliani non sono riusciti a mettere insieme un quadro accurato dalle informazioni che ricevevano, sulla base di quello che ha detto essere un’idea sbagliata sulle intenzioni di Hamas. Negli ultimi anni, l’establishment di sicurezza israeliano ha visto sempre più Hamas come un attore interessato a governare, cercando di sviluppare l’economia di Gaza e di migliorare lo standard di vita dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza. Ma Avivi e altri sostengono che la verità è che Hamas, che invoca apertamente la distruzione di Israele, considera questo obiettivo come una priorità. Negli ultimi anni Israele ha permesso a 18.000 lavoratori palestinesi di Gaza di lavorare in Israele, dove possono guadagnare un salario circa 10 volte superiore a quello dell’impoverita enclave costiera. I lavoratori palestinesi entrano in Israele dopo essere passati da Gaza, sul lato israeliano del valico di Erez tra Israele e la Striscia di Gaza, il 27 marzo 2022. (AP Photo/Oded Balilty, File) “In pratica, centinaia, se non migliaia, di uomini di Hamas si sono preparati per mesi a un attacco a sorpresa, senza che questo fosse trapelato”, ha scritto Amos Harel, commentatore della difesa, sul quotidiano Haaretz. “Israele è stato anche preoccupato e dilaniato dal piano di revisione giudiziaria di Netanyahu. Netanyahu aveva ricevuto ripetuti avvertimenti dai suoi capi della difesa, così come da diversi ex leader delle agenzie di intelligence del Paese, che il piano di divisione stava intaccando la coesione dei servizi di sicurezza del Paese. Soldati israeliani pattugliano la città di Tulkarm, in Cisgiordania, dopo gli scontri tra uomini armati palestinesi e forze israeliane del 5 ottobre 2023. (Foto di Zain JAAFAR / AFP)Martin Indyk, che ha servito come inviato speciale per i negoziati israelo-palestinesi durante l’amministrazione Obama, ha detto che le divisioni interne sulle modifiche legali sono state un fattore aggravante che ha contribuito a cogliere gli israeliani di sorpresa. “Questo ha messo in agitazione l’IDF in un modo che, credo, abbiamo scoperto essere un’enorme distrazione”, ha detto.

Lo staff del Times of Israel ha contribuito a questo rapporto.

§§§

E infine questo articolo di Affari Italiani, che ringraziamo per la cortesia, e che testimonia dell’esistenza di un reale problema, e di come Netanyahu abbia cercato di scaricare le responsabilità su altri. Anche se la sua difesa – alla luce di quanto è emerso dall’Egitto – appare piuttosto fiacca.

Tensione alle stelle tra la premier israeliano Netanyahu e l’esercito riguardo le responsabilità per l’attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre. Su Facebook Netanyahu ha scritto di non essere stato avvertito dall’intelligence militare nè dallo Shin Bet (sicurezza interna) sulla possibilità di una guerra da parte di Hamas. La radio militare ha replicato che ricevette invece avvertimenti sull’eventualità di attacchi dell’asse Iran-Hezbollah-Hamas, divenuti “più aggressivi” per via delle lacerazioni in Israele. Il leader centrista Benny Gantz (che fa parte del governo di ‘emergenza nazionale’) ha difeso i vertici militari e ha chiesto al premier di ritirare le sue dichiarazioni. Ieri, in una conferenza stampa, Netanyahu non ha accettato di assumersi la responsabilità personale per quella sorpresa.

”Dopo la guerra – ha detto – tutti dovremo rispondere a domande difficili, me incluso. C’è stato qua un fallimento terribile, che dovremo investigare fino in fondo”.

In seguito, su Facebook, Netanyahu aveva puntato il dito nei confronti del capo dell’intelligence militare, Aharon Haliwa, e del capo dello Shin Betm Ronen Bar, ”che erano persuasi che Hamas fosse sotto deterrente e che cercasse la calma”.

Gantz (un ex capo di stato maggiore) ha trovato fuori luogo che in una situazione di conflitto Netanyahu si esprimesse in quei termini e lo ha sollecitato a desistere. Il premier, riferiscono i media, ha prontamente cancellato da Facebook quel testo.

Insomma, una situazione tesa, che Netanyahu ha cercato di smozare con un dietrofront. Bibi si è scusato per una precedente dichiarazione in cui sembrava addossare la colpa ai servizi di sicurezza e all’esercito per non essere riusciti a prevenire l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre. “Mi sbagliavo. Le cose che ho detto dopo la conferenza stampa non avrebbero dovuto essere dette e me ne scuso”, si legge in un post di X. “Do pieno appoggio a tutti i capi dei servizi di sicurezza. Sostengo il capo di stato maggiore, i comandanti e i soldati dell’Idf che sono in prima linea e combattono per noi, insieme vinceremo”.

***

Questi sono alcuni elementi. Non dimentichiamoci poi di quanto Stilum ha pubblicato a questo collegamento. Buona riflessione.

§§§

§§§

Tag: 7 ottobre, gaza, hamas, netanyahu



Categoria: Generale