/ Ottobre. Realtà, Propaganda, e Orrifiche Menzogne. Gray Zone, Max Blumenthal

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Gray Zone, un sito gestito da un giornalista, Max Blumenthal, un giornalista statunitense di origini ebraiche. Questo articolo aiuta a capire la differenza fra la realtà della tragedia che stiamo vivendo e la propaganda; è interessante notare come i giornalisti israeliani – e i loro giornali – siano molto più attivi e lucidi nel cercare di capire gli avvenimenti di questi giorni dei colleghi italiani, una volta di più LorServi di LorSignori. Buona lettura e condivisione.

§§§

L’esercito israeliano ha ricevuto l’ordine di bombardare le case israeliane e persino le proprie basi, mentre veniva sopraffatto dai militanti di Hamas il 7 ottobre. Quanti cittadini israeliani che si dice siano stati “bruciati vivi” sono stati in realtà uccisi dal fuoco amico?

Diverse nuove testimonianze di testimoni israeliani dell’attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre contro il sud di Israele si aggiungono alle crescenti prove che l’esercito israeliano ha ucciso i propri cittadini mentre combatteva per neutralizzare gli uomini armati palestinesi.

Tuval Escapa, membro della squadra di sicurezza del kibbutz Be’eri, ha istituito una linea diretta per coordinare i residenti del kibbutz e l’esercito israeliano. Ha dichiarato al quotidiano israeliano Haaretz che, quando la disperazione ha iniziato a farsi sentire, “i comandanti sul campo hanno preso decisioni difficili, tra cui quella di bombardare le case con i loro occupanti per eliminare i terroristi insieme agli ostaggi”.

Un rapporto separato pubblicato su Haaretz ha rilevato che l’esercito israeliano è stato “costretto a richiedere un attacco aereo” contro la propria struttura all’interno del valico di Erez a Gaza “al fine di respingere i terroristi” che avevano preso il controllo. In quel momento la base era piena di ufficiali e soldati dell’Amministrazione civile israeliana.

Questi rapporti indicano che dal comando supremo dell’esercito è arrivato l’ordine di attaccare case e altre aree all’interno di Israele, anche a costo di molte vite israeliane.

Una donna israeliana di nome Yasmin Porat ha confermato in un’intervista a Israel Radio che l’esercito ha “senza dubbio” ucciso numerosi non combattenti israeliani durante gli scontri a fuoco con i militanti di Hamas il 7 ottobre. “Hanno eliminato tutti, compresi gli ostaggi”, ha dichiarato, riferendosi alle forze speciali israeliane.

Come hanno riportato David Sheen e Ali Abunimah su Electronic Intifada, Porat ha descritto un “fuoco incrociato molto, molto pesante” e i bombardamenti dei carri armati israeliani, che hanno causato molte vittime tra gli israeliani.

Mentre era trattenuto dagli uomini armati di Hamas, Porat ha ricordato: “Non hanno abusato di noi. Siamo stati trattati in modo molto umano… Nessuno ci ha trattato con violenza”.

Ha aggiunto: “L’obiettivo era di rapirci a Gaza, non di ucciderci”.

Secondo Haaretz, l’esercito è stato in grado di ripristinare il controllo su Be’eri solo dopo aver ammesso di aver “bombardato” le case degli israeliani che erano stati fatti prigionieri. “Il prezzo è stato terribile: almeno 112 residenti di Be’eri sono stati uccisi”, racconta il giornale. “Altri sono stati rapiti. Ieri, 11 giorni dopo il massacro, i corpi di una madre e di suo figlio sono stati scoperti in una delle case distrutte. Si ritiene che altri corpi giacciano ancora tra le macerie”.

Gran parte dei bombardamenti a Be’eri sono stati effettuati da equipaggi di carri armati israeliani. Come ha osservato un reporter dell’emittente i24, sponsorizzata dal Ministero degli Esteri israeliano, durante una visita a Be’eri, “piccole e pittoresche case [sono state] bombardate o distrutte” e “prati ben curati [sono stati] strappati dai cingoli di un veicolo blindato, forse un carro armato”.

Anche gli elicotteri d’attacco Apache hanno avuto un ruolo importante nella risposta dell’esercito israeliano il 7 ottobre. I piloti hanno dichiarato ai media israeliani di essersi precipitati sul campo di battaglia senza alcuna informazione, incapaci di distinguere tra combattenti di Hamas e non combattenti israeliani, eppure determinati a “svuotare la pancia” delle loro macchine da guerra. “Mi trovo in un dilemma su cosa sparare, perché ce ne sono così tanti”, ha commentato un pilota Apache.

Un video girato da uomini armati di Hamas in uniforme mostra chiaramente che il 7 ottobre hanno sparato intenzionalmente a molti israeliani con fucili Kalashnikov. Tuttavia, il governo israeliano non si è accontentato di affidarsi a prove video verificate. Invece, continua a spingere affermazioni screditate di “bambini decapitati” e a distribuire fotografie di “corpi bruciati al di là di ogni riconoscimento” per insistere sul fatto che i militanti hanno sadicamente immolato i loro prigionieri e persino violentato alcuni di loro prima di bruciarli vivi.

L’obiettivo della mostra delle atrocità di Tel Aviv è chiaro: dipingere Hamas come “peggiore dell’ISIS”, coltivando al contempo il sostegno per il continuo bombardamento della Striscia di Gaza da parte dell’esercito israeliano, che ha causato oltre 7000 morti, tra cui almeno 2500 bambini al momento della pubblicazione. Mentre centinaia di bambini feriti a Gaza sono stati curati per quelle che un chirurgo ha descritto come “ustioni di quarto grado” causate da nuove armi, l’attenzione dei media occidentali rimane concentrata sui cittadini israeliani presumibilmente “bruciati vivi” il 7 ottobre.

Tuttavia, le prove sempre più evidenti di ordini di fuoco amico impartiti dai comandanti dell’esercito israeliano suggeriscono fortemente che almeno alcune delle immagini più sconvolgenti di cadaveri israeliani carbonizzati, case israeliane ridotte in macerie e veicoli bruciati presentate ai media occidentali erano, in realtà, opera di equipaggi di carri armati e piloti di elicotteri che hanno coperto il territorio israeliano con granate, cannoni e missili Hellfire.

Sembra infatti che il 7 ottobre l’esercito israeliano abbia fatto ricorso alle stesse tattiche impiegate contro i civili a Gaza, facendo salire il bilancio delle vittime tra i propri cittadini con l’uso indiscriminato di armi pesanti.

Israele bombarda la propria base, centro nevralgico dell’assedio di Gaza Hamas e la Jihad islamica palestinese (PIJ) hanno lanciato l’operazione Al-Aqsa Flood alle 6 del mattino del 7 ottobre, travolgendo rapidamente le basi militari da cui Israele mantiene l’assedio della Striscia di Gaza. Il principale degli obiettivi delineati da Hamas e PIJ era il rilascio dei palestinesi imprigionati da Israele, tra cui circa 700 bambini che passano attraverso il sistema ogni anno insieme a 1.264 palestinesi attualmente detenuti senza accuse. Lo scambio del 2011 con Gilad Shalit, un soldato israeliano catturato cinque anni prima e rilasciato in cambio di 1.027 prigionieri, ha fornito una chiara ispirazione per Al-Aqsa Flood. Assaltando basi militari e kibbutz, i militanti palestinesi miravano a catturare quanti più soldati e civili israeliani possibile e a riportarli vivi a Gaza. L’assalto fulminante ha immediatamente travolto la Divisione israeliana di Gaza. Il video registrato dalle telecamere GoPro montate sui caschi dei combattenti palestinesi mostra i soldati israeliani uccisi in rapida successione, molti ancora vestiti di biancheria intima e colti di sorpresa. Almeno 340 soldati attivi e ufficiali dell’intelligence sono stati uccisi il 7 ottobre, rappresentando quasi il 50% delle morti israeliane confermate. Tra le vittime figuravano ufficiali di alto rango come il colonnello Jonathan Steinberg, comandante della Brigata Nahal israeliana. (Sono stati uccisi anche molti soccorritori e civili israeliani armati).

Il valico di Erez è la sede di una massiccia struttura militare e di coordinamento delle attività governative nei territori [occupati] (COGAT) che funge da centro nevralgico dell’assedio israeliano a Gaza. Quando il 7 ottobre venne invaso dai combattenti palestinesi con al suo interno frotte di burocrati dell’esercito, l’esercito israeliano fu preso dal panico.

Secondo Haaretz, il comandante della Divisione Gaza, Brig. Il generale Avi Rosenfeld, “si trincerò nella sala di guerra sotterranea della divisione insieme a un pugno di soldati e donne, cercando disperatamente di salvare e organizzare il settore sotto attacco. Molti soldati, la maggior parte dei quali non combattenti, sono stati uccisi o feriti all’esterno. La divisione è stata costretta a richiedere un attacco aereo contro la stessa base [Erez Crossing] per respingere i terroristi”.

Il video diffuso dal COGAT israeliano dieci giorni dopo la battaglia – e l’attacco aereo israeliano – mostra gravi danni strutturali al tetto della struttura del valico di Erez.

Questo il collegamento al video

Elicotteri Apache israeliani attaccano in Israele: “Mi trovo nel dilemma su cosa sparare”

Alle 10:30, secondo un resoconto fornito dai militari al quotidiano israeliano Mako, “la maggior parte delle forze [palestinesi] dell’ondata di invasione originaria avevano già lasciato l’area per Gaza”. Ma con il rapido crollo della Divisione Gaza dell’esercito israeliano, saccheggiatori, curiosi e guerriglieri di basso livello non necessariamente sotto il comando di Hamas sono affluiti liberamente in Israele.

A questo punto, i due squadroni di elicotteri Apache israeliani avevano 8 elicotteri in volo, “e non c’erano quasi informazioni utili per prendere decisioni fatali”, ha riferito Mako. Gli squadroni non raggiunsero la piena forza fino a mezzogiorno.

Mentre l’ondata di infiltrazioni da Gaza seminava il caos sul terreno, i piloti israeliani scombussolati scatenavano una frenesia di salve di missili e mitragliatrici: “I piloti Apache testimoniano di aver sparato un’enorme quantità di munizioni, svuotando la ‘pancia dell’elicottero’ in pochi minuti , volò per riarmarsi e tornò in aria, ancora e ancora. Ma non ha aiutato e loro lo capiscono”, ha riferito Mako.

Questo il collegamento al video

Sembra che gli elicotteri Apache si siano concentrati sui veicoli che tornavano a Gaza dal festival di musica elettronica Nova e dai kibbutz vicini, attaccando le auto con la consapevolezza che all’interno potevano trovarsi prigionieri israeliani. Hanno sparato anche su persone disarmate che scendevano dalle auto o camminavano a piedi nei campi alla periferia di Gaza.

In un’intervista con il notiziario israeliano Mako, un pilota Apache ha riflettuto sul tortuoso dilemma se sparare alle persone e alle auto che tornavano a Gaza. Sapeva che molti di quei veicoli potevano contenere prigionieri israeliani. Ma ha scelto comunque di aprire il fuoco. “Scelgo obiettivi del genere”, rifletteva il pilota, “dove mi dico che la possibilità che io spari anche qui sugli ostaggi è bassa”. Tuttavia, ha ammesso che il suo giudizio “non era al 100%”.

“Capisco che dobbiamo sparare qui e velocemente”, ha detto a Mako in un rapporto separato il comandante dell’unità Apache, il tenente colonnello E. “Sparare alle persone nel nostro territorio: è qualcosa che non avrei mai pensato di fare”. Il tenente colonnello A., un pilota di riserva della stessa unità, ha descritto una nebbia di confusione: “Mi trovo in un dilemma su cosa sparare, perché ce ne sono così tanti”. Un rapporto sugli squadroni Apache del quotidiano israeliano Yedioth Aharanoth ha osservato che “i piloti si sono resi conto che c’era un’enorme difficoltà nel distinguere all’interno degli avamposti e degli insediamenti occupati chi era un terrorista e chi era un soldato o un civile… La cadenza di fuoco contro migliaia di persone Il numero dei terroristi all’inizio era tremendo, e solo a un certo punto i piloti cominciarono a rallentare gli attacchi e a selezionare attentamente gli obiettivi”. Un comandante di squadriglia ha spiegato a Mako come ha quasi attaccato la casa di una famiglia israeliana occupata dai militanti di Hamas e ha finito per sparare lì vicino con colpi di cannone. “Le nostre forze non avevano ancora avuto il tempo di raggiungere questo insediamento”, ha ricordato il pilota, “e lì ho già finito i missili, che sono le armi più precise”. Con la famiglia all’interno di un rifugio antiaereo fortificato, il pilota “ha deciso di sparare con un cannone a 30 metri da questa casa, una decisione molto difficile. Sparo in modo che, se sono lì in questo momento, sentano le bombe all’interno della casa, capiscano che si sa che sono lì e con la speranza che lascino quella casa. Ti dico anche la verità, mi è passato per la mente che stavo sparando alla casa. Alla fine, i piloti di elicotteri israeliani hanno accusato le tattiche intelligenti di Hamas per la loro incapacità di distinguere tra militanti armati e non combattenti israeliani. “L’esercito di Hamas, a quanto pare, ha deliberatamente creato difficoltà ai piloti di elicotteri e agli operatori degli UAV”, ha affermato Yedioth Aharanoth.

Secondo il giornale israeliano, “è apparso chiaro che negli ultimi briefing alle forze d’invasione era stato chiesto di camminare lentamente negli insediamenti e negli avamposti o al loro interno, e in nessun caso di correre, per far credere ai piloti che fossero israeliani. Questo inganno funzionò per molto tempo, finché i piloti Apache si resero conto che dovevano saltare tutte le restrizioni. Solo intorno alle 9 del mattino alcuni di loro hanno cominciato a sparare con i cannoni sui terroristi da soli, senza l’autorizzazione dei superiori”.

E così, senza alcuna intelligenza o capacità di distinguere tra palestinesi e israeliani, i piloti scatenarono una furia di colpi di cannoni e missili sulle aree israeliane sottostanti.

Una delle tante case del Kibbutz Be’eri che sembra essere stata bombardata con armi pesanti

L’esercito israeliano “ha eliminato tutti, compresi gli ostaggi”, sparando proiettili di carri armati contro le case dei kibbutz

Le foto delle conseguenze dei combattimenti all’interno dei kibbutz come Be’eri – e del bombardamento israeliano di queste comunità – mostrano macerie e case carbonizzate che ricordano le conseguenze degli attacchi di carri armati e artiglieria israeliani all’interno di Gaza. Come ha detto ad Haaretz Tuval Escapa, il coordinatore della sicurezza del Kibbutz Be’eri, i comandanti dell’esercito israeliano avevano ordinato di “bombardare le case dei loro occupanti per eliminare i terroristi insieme agli ostaggi”.

Yasmin Porat, una partecipante al festival musicale Nova fuggita nel Kibbutz Be’eri, ha detto alla radio israeliana che quando le forze speciali israeliane sono arrivate durante una situazione di stallo con ostaggi, “hanno eliminato tutti, compresi gli ostaggi perché c’era un fuoco incrociato molto, molto pesante”.

“Dopo un folle fuoco incrociato”, continuò Porat, “due proiettili di carri armati sono stati sparati nella casa. È una piccola casa kibbutz, niente di grande.

Case distrutte nel Kibbutz Be’eri in seguito ai combattimenti del 7 ottobre, che includevano il bombardamento delle residenze da parte dei carri armati israeliani

Un video pubblicato dall’account Telegram degli Israel’s South Responders mostra i corpi di israeliani scoperti sotto le macerie di una casa distrutta da una potente esplosione – probabilmente il proiettile di un carro armato. Il New York Post di destra ha pubblicato un articolo su un incidente simile riguardante il corpo di un ragazzo trovato bruciato sotto le rovine della sua casa a Be’eri.

Il fenomeno dei cadaveri carbonizzati, con le mani e le caviglie legate, ritrovati in gruppi sotto le macerie delle case distrutte, solleva anche interrogativi sul fuoco dei carri armati “amici”.

Yasmin Porat, l’ostaggio sopravvissuto alla situazione di stallo a Be’eri, ha descritto come i militanti di Hamas hanno legato le mani del suo partner dietro la schiena. Dopo che un comandante militante si è arreso, usandola come scudo umano per garantire la sua sicurezza, ha visto il suo compagno giacere a terra, ancora vivo. Ha affermato che le forze di sicurezza israeliane “senza dubbio” hanno ucciso lui e gli altri ostaggi mentre aprivano il fuoco sui militanti rimasti all’interno, anche con proiettili di carri armati.

Le forze di sicurezza israeliane hanno anche aperto il fuoco sugli israeliani in fuga che hanno scambiato per uomini armati di Hamas. Una residente di Ashkelon di nome Danielle Rachiel ha descritto di essere stata quasi uccisa dopo essere fuggita dal festival musicale Nova quando è stato attaccato dai militanti di Gaza. “Quando abbiamo raggiunto la rotonda [in un kibbutz], abbiamo visto le forze di sicurezza israeliane!” Rachel ha ricordato. “Abbiamo tenuto la testa bassa [perché] sapevamo automaticamente che avrebbero sospettato di noi, a bordo di una piccola macchina scassata… dalla stessa direzione da cui provenivano i terroristi. Le nostre forze hanno iniziato a spararci!”

“Quando le nostre forze ci hanno sparato, le nostre finestre sono andate in frantumi”, ha continuato. È stato solo quando hanno gridato in ebraico: “Siamo israeliani!” che la sparatoria è cessata e sono stati portati in salvo.

Dalla video testimonianza di Danielle Rachiel del 7 ottobre Alcuni israeliani non sono stati fortunati come Rachel. Adi Ohana è stato ucciso dalla polizia israeliana vicino a casa sua dopo essere stato scambiato per un guerrigliero palestinese. “Un uomo innocente è stato ucciso nel modo più negligente possibile”, si è lamentata sua nipote. I media israeliani si stanno ora riempiendo di notizie di militari che hanno ucciso altri israeliani, proprio mentre difendevano le loro case da uomini armati palestinesi. Le foto delle “atrocità di Hamas” di Israele, ormai scomparse, raffiguravano combattenti di Hamas morti? Tra i video più raccapriccianti delle conseguenze del 7 ottobre, pubblicati anche sull’account Telegram di South Responders, si vede un’auto piena di cadaveri carbonizzati (sotto) all’ingresso del Kibbutz Be’eri. Il governo israeliano ha descritto queste vittime come vittime israeliane della sadica violenza di Hamas. Tuttavia, la carrozzeria in acciaio fuso, il tetto crollato dell’auto e i cadaveri completamente bruciati all’interno, testimoniano un colpo diretto da parte di un missile Hellfire. È anche possibile che gli occupanti maschi dell’auto fossero attivisti di Hamas accorsi dopo lo sfondamento delle recinzioni. Potrebbero anche essere tornati a Gaza con prigionieri israeliani all’interno della loro auto.

Sembra che l’ambasciatore israeliano all’ONU, Gilad Erdan, abbia promosso foto che mostravano combattenti di Hamas morti durante la sua invettiva del 26 ottobre alle Nazioni Unite. Erdan gesticolava con rabbia sul podio, urlando che “stiamo combattendo animali” prima di tirare fuori un foglio che mostrava un codice QR con la didascalia “Scansiona per vedere le atrocità di Hamas”.

Quando ho scansionato il codice quel giorno a mezzogiorno, ho trovato circa 8 immagini macabre di corpi bruciati e parti del corpo annerite. Uno mostrava un mucchio di cadaveri maschili completamente carbonizzati ammucchiati in un cassonetto. I soccorritori e i medici israeliani avrebbero eliminato gli ebrei israeliani morti in questo modo?

Sembra che tutti gli israeliani uccisi il 7 ottobre siano stati raccolti in sacchi individuali e trasportati agli obitori. Nel frattempo, numerosi video registrati dagli israeliani li hanno mostrati mentre profanavano i cadaveri degli uomini armati di Hamas uccisi dalle forze di sicurezza, spogliandoli nudi, urinando su di loro e mutilando i loro corpi. Gettare i loro corpi in un cassonetto sembrerebbe far parte della politica de facto di abuso sui cadaveri.

Poco più di dodici ore dopo che l’ambasciatore Erdan aveva promosso le presunte foto delle atrocità di Hamas alle Nazioni Unite, il file di Google Drive conteneva solo un breve video. Tra le foto misteriosamente scomparse c’era l’immagine del cassonetto pieno di corpi bruciati. Era stato cancellato perché mostrava combattenti di Hamas bruciati da un missile Hellfire, e non israeliani “bruciati vivi” da Hamas?

Alcuni soccorritori arrivati ​​sui luoghi della carneficina nel sud di Israele dopo il 7 ottobre hanno affermato di non aver mai visto una simile distruzione. Per coloro che sono stati testimoni del bombardamento israeliano della Striscia di Gaza, tuttavia, le immagini delle case bombardate e delle auto bruciate avrebbero dovuto essere familiari.

Mentre raccontavo dell’assalto israeliano a Gaza durato 51 giorni nel 2014, mi sono imbattuto in un veicolo distrutto nel centro di Gaza City appartenente a un giovane tassista di nome Fadel Alawan che era stato assassinato da un drone israeliano dopo aver involontariamente lasciato cadere un combattente di Hamas ferito. in un vicino ospedale.

All’interno dell’auto, si potevano ancora vedere i resti del sandalo di Alawan fusi nel pedale dell’acceleratore. Nel pomeriggio del 7 ottobre, placidi insediamenti e strade deserte nel sud di Israele erano carbonizzati e fiancheggiati da auto bombardate che somigliavano molto a quelle di Alawan. I combattenti di Hamas, armati alla leggera, erano davvero capaci di imporre una distruzione su scala così ampia? Il governo israeliano sta distribuendo foto delle vittime del fuoco amico? Lo scorso 23 ottobre, il governo israeliano ha riunito membri della stampa internazionale per una sessione di propaganda ufficiosa. All’interno di una base militare chiusa, i funzionari hanno bombardato la stampa con film snuff e una serie di spaventose accuse di “scene strazianti di omicidi, torture e decapitazioni derivanti dall’assalto di Hamas del 7 ottobre”, secondo il Times of Israel.

Questo il collegamento a X

Nel documento forse più inquietante presentato dal governo israeliano, i giornalisti hanno visto un video che mostrava “il cadavere di una donna parzialmente bruciato, con la testa mutilata… Il vestito della donna morta è tirato su fino alla vita e le sue mutande sono state rimosse”, secondo quanto riportato da i tempi di Israele. Daniel Amram, il blogger di notizie private più popolare in Israele, ha twittato il video del cadavere bruciato della donna, sostenendo che “è stata violentata e bruciata viva”.

Questo è il collegamento

La giovane, in realtà , sarebbe stata uccisa sul colpo da una potente esplosione. E sembrava che fosse stata rimossa dall’auto in cui era seduta – e che potrebbe appartenere a un rapitore di Gaza. Il veicolo è stato completamente distrutto e si trovava su un campo sterrato, come molti altri attaccati dagli elicotteri Apache. Era poco vestita e teneva le gambe divaricate. Sebbene avesse partecipato al festival di musica elettronica Nova, dove molte donne partecipanti vestivano con abiti succinti e i suoi arti piegati erano tipici di un corpo che era stato seduto in un’auto dopo il rigor mortis, esperti e funzionari israeliani sostenevano che fosse stata violentata. Ma le accuse di violenza sessuale si sono finora rivelate infondate. Il portavoce dell’esercito israeliano Mickey Edelstein ha insistito con i giornalisti durante la conferenza stampa del 23 ottobre che “abbiamo prove” di stupro, ma quando gli è stata chiesta una prova, ha detto al Times of Israel, “non possiamo condividerla”. Questa giovane donna è stata l’ennesima vittima degli ordini di fuoco amico dell’esercito israeliano? Solo un’indagine indipendente può determinare la verità. L’esercito israeliano uccide i prigionieri israeliani all’interno di Gaza e si lamenta del loro rilascio All’interno di Gaza, dove sono tenuti in ostaggio circa 200 cittadini israeliani, non ci sono dubbi su chi stia uccidendo i prigionieri. Il 26 ottobre, l’ala armata di Hamas conosciuta come Brigate Al-Qassam ha annunciato che Israele aveva ucciso “quasi 50 prigionieri” in attacchi missilistici.

Se l’esercito israeliano avesse intenzionalmente preso di mira le aree in cui sapeva che erano tenuti i prigionieri, le sue azioni sarebbero state coerenti con la Direttiva Annibale di Israele. La procedura militare è stata istituita nel 1986 in seguito all’Accordo Jibril, un accordo in cui Israele ha scambiato 1150 prigionieri palestinesi con tre soldati israeliani. A seguito di una forte reazione politica, l’esercito israeliano ha redatto un ordine segreto sul campo per prevenire futuri rapimenti. L’operazione proposta prese il nome dal generale cartaginese che scelse di avvelenarsi piuttosto che essere tenuto prigioniero dal nemico.

L’ultima applicazione confermata della Direttiva Annibale ha avuto luogo il 1° agosto 2014 a Rafah, Gaza, quando i combattenti di Hamas catturarono un ufficiale israeliano, il tenente Hadar Goldin, spingendo i militari a scatenare più di 2000 bombe, missili e proiettili sull’area. uccidendo il soldato insieme a oltre 100 civili palestinesi.

Indipendentemente dal fatto che Israele stia uccidendo intenzionalmente o meno i suoi cittadini prigionieri a Gaza, si è dimostrato stranamente allergico al loro rilascio immediato. Il 22 ottobre, dopo aver rifiutato l’offerta di Hamas di rilasciare 50 ostaggi in cambio di carburante, Israele ha rifiutato l’offerta di Hamas di liberare Yocheved Lifshitz, un attivista pacifista israeliano di 85 anni, e la sua amica di 79 anni, Nurit. Bottaio.

Quando Israele acconsentì al loro rilascio il giorno dopo, il video mostrava Liftshitz che stringeva la mano a un militante di Hamas e intonava “Shalom” mentre lui la scortava fuori da Gaza. Durante una conferenza stampa quel giorno, ha raccontato il trattamento umano ricevuto dai suoi rapitori.

Questo è il collegamento al video

Lo spettacolo del rilascio di Lifshitz è stato trattato come un disastro propagandistico dagli spinmeister del governo israeliano, con i funzionari che si lamentavano del fatto che permetterle di parlare pubblicamente fosse stato un grave “errore”.

L’esercito israeliano non fu meno scontento della sua improvvisa libertà. Come ha riportato il Times of Israel, “L’esercito è preoccupato che ulteriori rilasci di ostaggi da parte di Hamas possano indurre la leadership politica a ritardare un’incursione di terra o addirittura a fermarla a metà”.

§§§

