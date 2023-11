Contro Natura. Presentazione del Libro, Reggio Emilia, 11 Novembre.

Marco Tosatti

Carissimi stilumCuriali, riceviamo dagli amici del Comitato Beata G. Scopelli questo messaggio che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e condivisione.

§§§

SODOMIA CONDANNATA: seminario di presentazione del libro “CONTRO NATURA”

Sabato 11 novembre a Reggio Emilia.

Alla Cortese Attenzione delle Redazioni interessate,

comunichiamo quanto segue:

1. Il Comitato Beata G. Scopelli, dopo i numerosi atti pubblici di preghiera realizzati in questi anni e la riuscita giornata di formazione e riparazione del giugno scorso, annuncia che organizzerà una presentazione del volume “CONTRO NATURA. Dottrina cattolica, retta ragione, diritto naturale e arte medica contro la sodomia” (di Silvana De Mari, Giovanni Formicola, Martino Mora, Corrado Ruini. Edizioni Radio Spada), a Reggio Emilia, Hotel Remilia, Via Danubio 7, alle ore 16.30 di sabato 11 novembre p. v.

2. Il libro in brevissimo tempo dall’uscita ha destato forte interesse sia per le tematiche trattate, sia per i suoi autori. Nelle pagine del testo si incontrano diversi contributi che consentono di esplorare gli aspetti sociopolitici di tale condanna (dott. Corrado Ruini), quelli legislativi e giudiziari (avv. Giovanni Formicola), quelli medici, biologici e sanitari (dott.ssa Silvana De Mari), fino a descrivere minutamente il percorso storico e l’impalcatura filosofica che del vizio ha fatto un sistema (prof. Martino Mora), senza trascurare un’agghiacciante parentesi di storia contemporanea molto poco conosciuta (sempre a cura della dott.ssa De Mari), per concludere con una ricca antologia di testi di Santi e Papi decisamente inequivocabili nell’inappellabile condanna della sodomia.

3. All’evento – intitolato “SODOMIA CONDANNATA: seminario di presentazione del volume CONTRO NATURA” – prenderanno parte Cristiano Lugli (del nostro Comitato, in veste di moderatore e relatore), il dott. Corrado Ruini (coautore), il prof. Martino Mora (coautore), la dott.ssa Silvana De Mari (coautrice, con intervento video).

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: radiospada, reggio emilia, sodomia



Categoria: Generale