La Tragedia Armena. Lettera di un Monaco Scacciato dall’Artsakh.

I l primo momento è stato molto duro per il fatto che uno de bba oltre passare così tanti ostacoli e difficoltà per entrare nella propria chiesa , senza la possibilità di uscire dal monastero (fuori dal monastero c’erano gli azeri) e di fatto ti trovi in reclusione , in prigione, dove si perde la libertà.

In quel momento così difficile, attraverso il Signore trovi la tua vera libertà. E realizzi che la libertà dell’anima è al di sopra , è molto superiore alla libertà semplicemente umana.

Nel periodo del mio servizio a Dadivank nulla ci ha oppressi, nulla ha deluso le nostra anime. Ero nel monastero con i l mio amico diacono.

Abbiamo vissuto per settimane senza pane, perché gli azeri non lasciavano passare il cibo, ma la preghiera era il più grande cibo , quello spirituale.

Ma il colpo più forte per me è stata la guerra del 2023, quando davanti ai miei occhi ho visto che uccidevano donne e bambini, distruggevano le case degli Armeni, profanavano le chiese armene. Cosa non hanno visto i miei occhi ! E mi chiedevo se tutto questo fosse davvero il 21° secolo , il secolo illuminato , il secolo sviluppato , civile ….. ! ? ! ? ! ? ! ?

Ci hanno portati fuori dal monastero le forze di pace russe perché era impossibile rimanerci più a lungo, ma la mia anima e il mio cuore sono rimasti nel mio Dadivank armeno.

Credo che le porte della chiesa armena si apr iranno di nuovo, che la giustizia de ve vincere e tutto debba essere restituito ai suoi propri veri padroni.

Io non vorrei pregare in un’altra chiesa, io vorrei pregare semplicemente nelle chiese sacre costruite dai miei nonni.