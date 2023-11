LGBTQIA+ si Lamenta perché il Papa non Fa Abbastanza per Lor*. Vanity Fair.

Papa Francesco, quando si tratta di affrontare la questione dei cattolici Lgbtqia+, sembra rimanere sempre stretto fra accoglienza e ideologia. Complice anche certa stampa, che alla vigilia del Sinodo parlava di apertura del papa alle benedizioni omosessuali contro l’intransigenza di cinque cardinali conservatori, salvo poi tacere che nel documento finale non se ne fa neppure cenno, il risultato è che le comunità di credenti Lgbtqia+ nel mondo si sono trovate di nuovo fuori dalla porta. O, tecnicamente, sulla soglia di casa, visto che permane un divieto tacito, ma scritto. In techné l’istituzione ecclesiale eccelle, e poco importa che la chiesa di papa Francesco apra a parole che riflettono misericordia. Verba volant, dicevano gli antichi, e gli scritti che restano emanati dalla Santa sede negli anni lo dimostrano.

Così, com’era accaduto nel Sinodo sui giovani del 2015, quando il documento preparatorio noto come Instrumentum laboris riportava l’acronimo LGBT, poi sparito dalla sintesi finale, così è successo anche nel testo finale dell’ultimo Sinodo, quando le discussioni specifiche sui credenti di diverso orientamento sessuale affrontate nei circoli minori sono semplicemente diventate «questioni relative all’identità di genere e all’orientamento sessuale» che «risultano controverse non solo nella società, ma anche nella Chiesa, perché pongono domande nuove».

l'intervista che lo stesso papa ha rilasciato qualche giorno fa al direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Ritornando sulla questione bollata semplicisticamente come «omosessuale», Francesco ha semplicemente ricordato una chiesa aperta a «tutti, tutti, tutti». Ultimo slogan, facile quanto l'ormai celebre «Chi sono io per giudicare un gay?» che tante speranze ha acceso nei credenti Lgbtqia+. Eppure, dieci anni dopo quella dichiarazione avulsa da un discorso dove Bergoglio elogiava pure il Catechismo, il papa non ha scritto una riga coerente al suo afflato pastorale orientato alla misericordia. Nero su bianco, la Santa sede nel 2021 ha emesso pubblicamente un responsum che nega la benedizione alle coppie omosessuali mentre il papa scriveva in privato una lettera a padre James Martin, il gesuita statunitense pioniere dell'accoglienza arcobaleno nella chiesa cattolica. Occorrerà aspettare la fine della seconda sessione sinodale nell'ottobre 2024, quindi, per avere forse delle risposte. Sicuramente non ha sgombrato i dubbi

In previsione della seconda sessione del Sinodo a ottobre 2024, la chiesa guidata dal papa mira a fare quello che teologi, religiose e pastori fanno dagli anni Settanta, ma anche in Vaticano non mancano i delusi del sinodo. Non è stata sufficiente un’ora di colloquio con suor Jeannine Gramick, la religiosa fondatrice di New Ways Ministry che dal 1971 si preoccupa di includere le persone con diverso orientamento sessuale, per realizzare quella che per i credenti Lgbtqia+ resta un’attesa lunghissima: «C’è stata una grande delusione da parte dei cattolici Lgbt e delle loro famiglie, visto che i riferimenti sono pochissimi. Ma non sono sorpresa, perché nella chiesa, come nella nostra società, c’è una grande divisione sulle persone Lgbtqia+ e sfortunatamente il Sinodo ha al suo interno vescovi che non sono familiari con la tematica e, in larga parte, non hanno esperienze di ascolto delle storie con i cattolici Lgbt». A chi obietta che il sinodo ha rinviato questo e altri temi perché l’assemblea dei vescovi era sul concetto di sinodalità, basterebbe chiedere perché allora il tema era così caldo da suscitare i timori di molti conservatori o tale da essere affrontato a più riprese all’interno dei dibattiti.

Eccolo il problema: la questione Lgbtqia+ come un trend topic, una moda nel solco di una tendenza di fondo che minaccia i presunti valori della nostra società. Ma non basta che il tema sia stato espunto dall’agenda sinodale e procrastinato. Ritornando all’intervista al Tg1, il papa così puntualizza: «È vero che oggi è un po’ alla moda parlare di questo. Ma la chiesa riceve tutti. Una cosa è quando ci sono organizzazioni che vogliono entrare. Il principio è questo: la chiesa riceve tutti quelli che sono battezzati. Le organizzazioni non possono essere battezzate, le persone sì».

Il papa non è nuovo a considerazioni di questo tipo. Il 1° ottobre 2016, durante l’incontro con i sacerdoti nel viaggio apostolico a Tbilisi, parlò di «un grande nemico del matrimonio, oggi: la teoria del gender. Oggi c’è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono, ma non si distrugge con le armi, si distrugge con le idee. Pertanto, bisogna difendersi dalle colonizzazioni ideologiche». Parole su cui anche suor Jeannine Gramick, che una settimana fa ha avuto un colloquio privato col pontefice, dissente categoricamente: «Sfortunatamente, anche papa Francesco usa la parola ideologia con un’accezione negativa. Ma l’insegnamento della chiesa è un’ideologia in sé! Tu puoi essere in accordo o in disaccordo con un’ideologia che ha un’idea in sé. Così gli individui che si oppongono, per esempio, alle persone transgender, usano la terminologia ideologia gender per indicare qualcosa di sbagliato. Per questo abbiamo bisogno di usare la nostra intelligenza: nel caso delle persone transgender, dobbiamo ascoltare le loro storie. Perché è la chiesa stessa a dire che l’individuo è “uno in mente, in anima e corpo” e, se ci sono individui che vogliono raggiungere quell’unicità voluta da Dio, dovremmo supportarli».

Se parlarne oggi fosse una moda, il papa avrebbe potuto comunque risparmiare la sua presenza in un documentario distribuito da Disney+ dove, fra i temi affrontati dalla Gen Z, c’era anche quello dei credenti Lgbtqia+. Invece, è almeno dagli anni Ottanta che in Italia se ne parla pubblicamente, da quando cioè Ferruccio Castellani, il primo omosessuale a esporsi pubblicamente anche come cattolico, contestò gli attacchi di papa Giovanni Paolo II nel suo viaggio negli Usa: «Dopo questo discorso, con quale faccia potrei andare dai miei fratelli e sorelle a dire che il papa lo ha fatto per il nostro bene? Mi sembra più onesto dire che oggi noi possiamo contare unicamente sulle nostre forze, o meglio su quelle che Dio ci darà».