Indi Deve Morire. Giudici e Medici UK Rinnovano i Fasti di Aktion T4. (Nazista).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non ci facevamo molte speranze, dopo i casi di Charlie Gard e Alfie Evans. Lo Stato etico britannico decide se puoi vivere o meno. Come ben illustra in questo post il Collega Giacomo Bertoni, che ringraziamo per la cortesia, contro ogni umanità, e umana intelligenza – quella che dice: fino all’ultimo, proviamo e lottiamo – giudici e medici di un regime disumano la vogliono morta. Già, perché se per caso Indi grazie a nuove cure potesse vivere, e sopravvivere come Tafida, che figura ci farebbero?

Ma nulla di nuovo sotto il sole. Qui sotto, da Wikipedia, che ringraziamo per la cortesia, trovate un sunto dell’Atono T4 messa in atto dal regime nazista. Medici e giudici britannici non hanno inventato nulla, sono degli epigoni.

Aktion T4 (“Operazione T4” o “Programma T4”) è il nome convenzionale con cui si designa il programma di eutanasia che, sotto responsabilità medica, prevedeva nella Germania nazista la soppressione di persone affette da malattie genetiche inguaribili e da persone con disabilità mentali (ma non fisiche, se non per casi gravi),[1] ovvero delle cosiddette “vite indegne di essere vissute“.

Si stima che durante il periodo di applicazione del programma T4, conclusosi il 1º settembre 1941, siano state uccise fra le 60000 e le 100000 persone;[2] per quanto riguarda la sola terza fase dell’Aktion T4, i medici incaricati di portare avanti l’operazione decisero di uccidere il 20% dei pazienti presenti negli istituti di cura, per un totale stimato di circa 70000 vittime.[3] Le uccisioni proseguirono però anche dopo la fine ufficiale del programma, portando il totale delle vittime a una cifra che si stima intorno alle 275000 o comunque non di meno di 200000 persone.[4][5]

Memoriale commemorativo delle vittime di Aktion T4 sito in Tiergartenstraße 4 a Berlino.

T4 è l’abbreviazione di “Tiergartenstraße 4″, via e numero civico di Berlino al cui indirizzo era situato il quartier generale dalla Gemeinnützige Stiftung für Heil- und Anstaltspflege, l’ente pubblico per la salute e l’assistenza sociale, sito nelle vicinanze dello zoo di Berlino e adiacente al grande Parco Tiergarten (da Tier, in tedesco “animale”, e Garten, “giardino”), vicino al Kurfürstendamm, all’epoca, e ancora oggi, lussuoso viale alla moda di Berlino. La denominazione Aktion T4 non è nei documenti del tempo, poiché i nazisti usavano il nome in codice EU-Aktion o E-Aktion (“EU” o “E” significavano Euthanasie, cioè “eutanasia”). Programma di eutanasia fu il nome utilizzato durante il processo di Norimberga, sia dai giudici sia dai procuratori. Si è utilizzato anche il termine morte per compassione.[6]

