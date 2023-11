La Vergognosa Censura di YouTube al Canale Spirito di Verità.

Sono nove ad oggi, da quando il canale Spirito di Verità TV è stato creato (15 Aprile 2020), i video rimossi da parte di YouTube per una presunta disinformazione medica. Si tratta di contenuti perlopiù riguardanti il biennio pandemico 2020/2022 i quali denunciavano le discrepanze e assurdità delle scelte politico-sanitarie, portando alla luce una realtà che ancor oggi, nonostante le evidenze, fatica a palesarsi sui media mainstream. Ognuna di queste rimozioni ha prodotto interruzioni e blocchi al canale da parte della “Community”, la fantomatica entità eterea della quale nulla si sa ma che decide in maniera cassazionistica cosa è giusto o sbagliato pubblicare su Youtube, infischiandosene spesso della costituzione e delle leggi vigenti nel paese nel quale opera. Credo però che il governo italiano nello specifico sia intervenuto con accordi (anche di natura economica) siglati con le piattaforme web per censurare i canali social “non allineati”, come già fatto (un anno fa circa) a favore delle testate giornalistiche, affinché portassero avanti una narrazione unica senza alcun contraddittorio, sotto la spinta di finanziamenti pubblici a loro favore. Del resto abbiamo assistito come venivano trattati nelle TV nazionali i medici che osavano dire qualcosa che non fosse in linea con il pensiero dominante: massacrati e derisi.

L’emergenza pandemica oggi però sembra essere finita (dato che è stato sufficiente smettere di parlarne per farla scomparire dall’orizzonte) ma non è venuto meno quel regime ditta-editoriale che ancora si ostina a tenere sotto il tappeto le informazioni che oramai trapelano ovunque: sto parlando delle reazioni avverse da siero genico e delle morti improvvise.

Questa realtà è talmente evidente che spaventa tutti quelli che, fino a pochi mesi fa, hanno tratto giovamento nel cavalcare l’onda terroristica e per questo la comunità Europea ha messo in opera il Digital Service Act, una sorta di censura travestita da controllore delle fake-news per silenziare tutte le voci contrarie. Lo si vede da come stanno cancellando a tappeto dal web tutti quei video e post scomodi al regime. Per quanto riguarda il mio canale Spirito di Verità TV, proprio in questi giorni ho visto cancellati, nell’arco di meno di 48 ore, ben 3 video, per un totale di 4 nell’arco di un mese. L’ultimo è di pochi minuti fa mentre ancora scrivevo questo articolo, eccoli in ordine cronologico:

Rimozione il 19 ottobre 2023 del video intitolato

TG Verità – 13 gennaio 2022- Trovato morto il ricercatore genetista Domenico Biscardi

Rimozione il 9 novembre 2023 di altri 2 video intitolati

TG Verità – 16 dicembre 2021 – Paese al collasso e attività chiuse ma è andato tutto bene… TG Verità – 13 Ottobre 2021- Pillola Anti-Covid prodotta eticamente.

Rimozione il 10 novembre 2023 di un video intitolato

Inconsistenze dell’inoculazione forzata – Lettera alla Corte Costituzionale – Avv. Roberto De Petro

Come potete leggere dai titoli, ognuno di essi aveva come oggetto la pandemia o meglio la Pandemonia (come la chiamo io) e il contenuto non era di certo celebrante ed ossequioso ma bensì critico e aperto nel dibattito, così come l’informazione libera dovrebbe essere.

“NULLA SARA’ PIU’ COME PRIMA” ci dicevano… e avevano ragione! Anche la libertà come la intendevamo è definitivamente estinta e non sappiamo quando ritornerà tale, è tempo dunque di organizzarsi e trovare sistemi di comunicazione alternativa, perché a breve ci ritroveremo come in Cina senza più la possibilità di esprimere anche la più banale obiezione.

Il tiranno non cerca il contraddittorio, egli vuole sentire solo la propria voce e non è disposto a fare compromessi.

Ringrazio Marco Tosatti per l’ospitalità e concludo informando il pubblico che sul sito spiritodiveritatv.com caricherò tutti i video rimossi da YouTube affinché non si perda tutto il lavoro fatto fino ad oggi. Abbiamo tutti bisogno di un luogo dove la Verità possa trovare liberamente spazio, io nel mio piccolo sto cercando di offrirlo nonostante le difficoltà del tempo presente.