Gotti Tedeschi. La Teologia Utilitaristica di Bentham, Rahner e Jorge Mario Bergoglio.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un sacerdote amico del nostro sito, che chiameremo per comodità don Z, è stato presente qualche giorno fa a una conferenza tenuta dal prof. Ettore Gotti Tedeschi a porte chiuse, a cui si poteva partecipare solo su invito. Ci ha inviato un breve estratto di quanto Gotti tedeschi ha detto. Buona lettura e condivisione.

§§§

CENNI DI TEOLOGIA UTILITARISTICA.

E’ bene che il mondo cattolico la conosca e ci rifletta su. Soprattutto se è interessato alla Dottrina Sociale della Chiesa, oggi.

Tratto da una Lectio di Ettore Gotti Tedeschi in un convegno a porte chiuse e riservato (cui ero presente) tenuto martedi 7 novembre. La pubblicazione di questo breve estratto è stata autorizzata, la trascrizione della intera parte del resto della Lectio, non è stata autorizzata.

***

<La “Teologia Utilitaristica” (questa definizione è mia) venne ( magari inconsapevolmente?) di fatto auspicata dal Teologo tedesco Karl Rahner,gesuita, protagonista più influente del progressismo durante e dopo il Concilio Vaticano II. Per Rahner, probabilmente la “nuova teologia “ ( che probabilmente per lui significava solo cambiare,innovare, progredire, ecc) era necessaria per poter esser apprezzata nel XX secolo e seguenti …

Successivamente, quando “finalmente” venne dichiarato dal Vertice della Santa Chiesa Cattolica, apostolica e romana, che “LE REALTA’ SONO SUPERIORI ALLE IDEE” , qualcuno, intorno al mondo ha cominciato a capire che Karl Rahner era finalmente stato riscoperto. Rahner infatti auspicava e profetizzava una Chiesa PRAGMATICA, avendo capito che la Teologia sarebbe divenuta “obsoleta” (Dio incluso), pertanto andava trasformata in sociologia economica.

Ma, poveretto, senza percepire che avrebbe in tal modo scollegato la Teologia, non solo dall’Eterno, ma anche dalla Realtà vera del presente.

Karl Rahner, io credo, fu ispirato anche da un filosofo economista positivista: J.Bentham.

Nei primi decenni dell’ottocento un importante filosofo-economista, radicale inglese (liberal, ambientalista ed animalista) Jeremy Bentham (1748-1832) fondò la dottrina Utilitarista, necessaria alla rivoluzione industriale incombente. Volendo semplificare al massimo il principio base di detta dottrina, direi che il “bene è ciò che è utile”. Probabilmente Karl Rahner ebbe l’opportunità di studiare questa dottrina, perché l’Utilitarismo di Bentham creò di fatto anche un succulento “Codice Morale“.

Per Bentham la morale, se vuole diventare scienza, deve basarsi su “fatti reali”, come il positivismo. Provo a sintetizzare ( interpretati ed adattati con parole mie ), semplificando quanto possibile, i principi dell’Utilitarismo di Bentham, chiedendo di pensare e riflettere dove,quando, come e da chi, li ha già intesi recentemente proporre, con altre parole,ma con identico spirito :

Gli obblighi morali non devono essere assoluti, ma relativi, soggetti a discernimento soggettivo, al fine di non porre limiti alle capacità umane e perciò al contributo di tutti …

Non è accettabile che si classifichino azioni considerate intrinsecamente cattive, che è valutazione morale soggettiva, perché si perderebbe il contributo di creatività …

Poiché le “regole del gioco” cambiano continuamente, devono potersi adattare alle circostanze. Pertanto devono potersi adattare e evolvere anche gli obblighi morali….

Non si devono porre limitazioni morali, che devono essere soggette a discernimento. Perciò non si devono anche imporre leggi morali irrealizzabili, perché superiori alle forze umane …

L’etica deve adattarsi a ciò che è utile …

Tutto ciò vi ricorda qualcosa?………………………>

***

La Lectio di Gotti Tedeschi è durata due ore. Ma mi ha concesso di riportare solo questo estratto.

§§§

