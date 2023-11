L’EMA Sapeva, e lo Ha Detto, che il Siero non Fermava il Contagio del Covid. Vi Hanno Ingannati.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo video, di cui ringraziamo Radio Radio, e che contiene elmenti e dati ufficiali che certamente troveranno ben poco spazio sui giornali e sulle televisioni fatte da LorServi su incarico di LorSignori. Leggete il breve sunto qui sotto, e se avete tempo ascoltate il video. In breve: l’Ema, la Commissione Europea e i produttori dello pseudo-vaccino hanno dichiarato che il siero non è mai stato indicato come un mezzo per impedire la trasmissione della malattia, ma solo per uso individuale di protezione.

Questa è la risposta ufficiale dell’EMA, l’Agenzia Europea di Medicina. È stata data a un gruppo di parlamentari europei, che avevano sottoposto una serie di domande all’EMA, e verrà illustrata a Strasburgo, sede del Parlamento europeo, il 21 novembre prossimo.

Traduciamo qualche brano della risposta: “Voi dichiarate che sulla base delle indicazioni autorizzate iu vaccini ‘dovrebbero essere somministrati alle persone che cercano una protezione individuale, e non sono autorizzati con lo scopo di ridurre i tassi di infezione o di trasmissione (controllo di trasmissione). Voi anche dichiarate che le indicazioni autorizzate non sono il linea con gli usi ‘promossi dalle compagnie farmaceutiche, i politici, e i professionisti della medicina’.

Avete davvero ragione nel sottolineare che i vaccini Covid 19 non sono stati autorizzati per prevenire la trasmissione da una persona all’altra. le indicazioni sono per proteggere solo le persone vaccinate.

Le informazioni di prodotto per i vaccini Covid 19 dichiarano chiaramente che i vaccini sono per una protezione attiva per prevenire il Covid 19. Inoltre , la dichiarazione dell’EMA richiama nell’autorizzazione ai vaccini la mancanza di dati sulla trasmissibilità”.

Avete capito? L’Agenzia Europea aveva dichiarato – e i politici, Conte, Draghi e via mentendo – e le autorità mediche non potevano non saperlo, che il siero NON preveniva la trasmissione.

E allora tutte le misure oscene contro la libertà dei cittadini, le sospensioni dal lavoro, le multe, le proibizioni, il Green Pass, insomma tutto la macchina totalitaria approvata dall’occupante del Quirinale, di cui non diciamo nulla per non incorrere in reati, dall’Ordine dei Medici, che ha perseguitato gli onesti, capaci, e seri dissenzienti? E a che serviva l’Atto di Amore propugnato da personaggi che non voglio definire dai due Colli Romani?

A niente, se non a far guadagnare cifre da capogiro a BlackRock , a Bill Gates e a qualche altro.

La più bella Costituzione del Mondo?

Appesa alle pareti del gabinetto.

Grazie, Mattarella.

Grazie Bergoglio.

Grazie Partiti, di destra e di sinistra.

§§§

