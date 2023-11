¿Dejar a Bergoglio donde está? El obispo Schneider se equivoca. Carlo María Viganò

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, me parece interesante ofrecer a vuestra consideración este post publicado en X por monseñor Carlo Maria Viganò en relación a algunas opiniones sobre la situación de la Iglesia expresadas por monseñor Athanasius Schneider. Feliz lectura y compartir.

En teoría, la acción de gobierno de un Pontífice sigue siendo válida y eficaz incluso cuando un solo acto puede ser cuestionable; pero en la práctica, una serie ininterrumpida y coherente de actos claramente contrarios al propósito por el cual existe el Papado demuestra no la falibilidad humana del Papa en las decisiones gubernamentales (en las que no está infaliblemente asistido por el Espíritu Santo y, por lo tanto, puede equivocarse), sino la determinación de utilizar la autoridad papal y el poder que de ella se deriva con fines subversivos: esto socava la autoridad misma no sólo en los actos individuales, sino en su conjunto, porque revela la mente de Bergoglio y su incompatibilidad con la función que desempeña.

Esta serie ininterrumpida de actos contrarios a la finalidad del Munus petrinum, que comenzó desde la primera aparición en la logia vaticana, confirma el consentimiento viciado al asumir el Papado, que Bergoglio pretendía utilizar -y utiliza todavía- para destruir a la Iglesia y dañar a las almas.

Los argumentos de monseñor Schneider en defensa de la tesis de que es preferible dejar al jesuita argentino en el trono antes que reconocer la invalidez de su elección por un defecto de consenso, con el argumento de que ello crearía división en la Iglesia (rectius: el cuerpo eclesial , dado que la Iglesia es una e indivisible) son completamente insostenibles, porque la unidad del Cuerpo Místico -es decir, de sus miembros con la Cabeza- es la unidad de la Caridad en la Verdad, por lo que quien no está en la Verdad no puede ni siquiera estar en la Caridad.

La evaluación externa de la acción gubernamental de Bergoglio no puede limitarse a la crítica de los actos individuales como si cada uno fuera independiente, por la misma razón que una acción pecaminosa tiene un peso moral diferente, dependiendo de su carácter episódico (pecado ocasional) o viceversa de su hábito (vicio adquirido como habitus operativus).

El pecado de un marido que engaña a su mujer una vez no tiene la misma gravedad que una repetición frecuente y habitual e ininterrumpida de los pecados de adulterio. El tumor que se extendió en la Iglesia a partir de la revolución conciliar y extendido progresivamente en metástasis durante los años posconciliares, con el jesuita argentino ha conquistado completamente la cabeza.

Es precisamente este devastador proceso revolucionario, con su fatal desenlace en Bergoglio, lo que conservadores como monseñor Schneider no quieren admitir, también porque implicaría en la responsabilidad de la situación actual a todos los Papas que lo alentaron y determinaron sus premisas. De esto no se deduce que comparto las opiniones de los sedevacantistas.

