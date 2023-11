Eventi, Incontri, Convegni dei Prossimi Giorni. Emilia, Roma, Veneto.

IN ONORE DI MONS. LUIGI NEGRI UOMO DI FEDE E MAESTRO DI CULTURA

Una serie di realtà culturali hanno inteso avviare un percorso per ricordare il grande lascito umano, culturale ed ecclesiale di Mons. Luigi Negri proponendo, già da quest’anno, un primo Convegno in suo onore per l’intera giornata di sabato 25 novembre 2023, data che è in prossimità della nascita avvenuta a Milano il 26 novembre 1941.

L’iniziativa è promossa dal “Centro Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa”, già Fondazione con sede in San Marino ed ora dal 2016 in Italia. Questa realtà culturale è stata voluta e fondata da Mons. Negri nel 2005 appena nominato vescovo della diocesi; ne è stato Presidente ed artefice, e – nella sua memoria- è ancora pienamente operativa. Scopo dell’associazione è l’incremento scientifico del Magistero Sociale della Chiesa nel suo impatto con il variare delle condizioni antropologiche, culturali, politiche, sociali ed economiche del terzio millennio. Quindi pienamente attuale visto la grave crisi antropologica e il devastante “pensiero unico dominante”. Il tutto senza dimenticare un particolare riferimento all’insegnamento del grande papa Giovanni Paolo II.

È l’unica realtà, fondata da Mons. Negri, alla quale ha dato negli anni la sua attività realizzando occasioni di incontri, convegni, attività editoriali, corsi di formazione, mostre ed eventi culturali di notevole portata. Il Convegno è promosso unitamente a Culturacattolica.it e all’Associazione Culturale “La Contea degli Insorgenti”.

La formula indicata “in onore” vuole ricordare l’attualità di questa grande figura che ha dedicato la vita nella fedele sequela a Cristo ed alla sua Chiesa, mediante il contributo dato attraverso la specificità della sua personalità. Essa è il frutto pieno di una figliolanza – manifestata in oltre 50 anni – del Servo di Dio don Luigi Giussani il cui carisma è stato determinante fin dalla gioventù, dagli anni del liceo.

L’idea del Convegno è quella di iniziare a mettere a tema quelli che sono stati i punti nevralgici della grande opera di Mons. Negri a livello culturale ed ecclesiale.

L’edizione di quest’anno intende mettere a fuoco:

· Fede e ragione: un incontro per il bene dell’uomo · Missione: ”autorealizzazione” della Chiesa