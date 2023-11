Bestiario Burionesco, e di Atrocità False. Ci Bastano quelle Vere, Grazie.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un Bestiario estemporaneo, dedicato ampiamente a Burioni, che se lo merita, ma anche ad alcune balle clamorose che ancora rimbalzano nelle voci dei propagandisti della guerra israeliana, a cercare di dare una giustificazione “morale” a quanto sta accadendo nella striscia di gaza, ma anche nei Territori Occupati. Buona visione e condivisione. Naturalmente quando leggete Burioni, ricordate che nei contratti con la UE e con altri Pfizer & C. ammettevano che l’efficacia del “vaccino”, i suoi effetti a lungo termine e altri dettagliucci non erano noti. Era chiaro invece che non era stato testato sulla trasmissibilità, cioè sulla capacità di fermare il contagio. Ricordatevene…che stanno facendo di tutto per farvelo scordare, a cominciare da Matteo Pfizer Bassetti agli altri della banda.

§§§

§§§

§§§

