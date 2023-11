Il Grande Guaritore. Dialogare per Dialogare per Dialogare…Mastro Titta.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, Mastro Titta offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un convegno che si è svolto in Thailandia fra cristiani e buddisti. Buona lettura e condivisione.

§§§

MASTRO TITTA: IL GRANDE GUARITORE

Siccome non di solo papa vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Bergoglio, vale la pena esaminare alcuni zeli esemplari dei manutengoli di questo pontificato masaniello.

Per chi non avesse seguito con viva e vibrante partecipazione il VII (settimo) colloquio catto-buddista di Bangkok, ed io non l’ho fatto, qui si trova un breve riassunto delle conclusioni dei “lavori”.

Sottovoce: fa molto ridere questo vezzo di chiamare “lavori” conventicole di parrucconi incapaci di svitare un barattolo che parlano per giorni e poi si dichiarano addosso. Non è una bella cosa. Si diventa ciechi.

Si incontrassero una volta sola. Macché. Sette. Otto. Nove e oltre. Ogni volta redigendo roboanti Dichiarazioni finali. Per fare che? Niente. Al massimo gettano le basi del prossimo incontro.

Poi uno legge le “conclusioni” e capisce che se almeno sapessero aprire barattoli concluderebbero qualcosa. Il dialogo è ciclico: si dialoga al fine di dialogare. Qualsiasi cosa alla fine è uguale all’altra: la sedia, il sapone, un ombrello.

Karuṇā e Agape sarebbero la stessa minestra, ovvero “compassione”, e i cattobonzi vedono Buddha e Gesù come due “grandi guaritori”. Segue indigesto pippone sulle sette azioni comuni da mettere in pratica senza indugio: riconoscere, dialogare, coltivare, cooperare, innovare, educare, pregare. Lette le quali ne proporrei un’ottava: dimenticare. Tutto e subito.

Il che poi accade, altrimenti non si spiegano le interminabili Cop-qualcosa per salvare il pianeta, i sette colloqui cattobuddisti, le infinite giornate della memoria. Vige il principio dell’iPhone 147: il nuovo è sempre meglio del vecchio, soprattutto costa sempre un cicinìn in più.

A questa ridondanza si potrebbe applicare lo stesso principio che si applica ai tossici, i quali parlano unicamente di droghe nel palese tentativo di costringervi a drogarvi. È noto che l’eroinomane soffra il fatto di frequentare persone che non fanno uso di eroina.

In medias res. Evito di molestare il lettore con l’esame del concetto vedico e buddista di Karuṇā fondato sull’idea del vuoto di cui tutto sarebbe fatto – o meglio inesistente, quindi perché darsi pena? – mentre l’Agape è la comunione fraterna e caritatevole di individui ben presenti a se stessi e saldi sulle gambe.

Quello che mi disturba di queste grandi manovre culturali, che hanno carattere militare aggressivo, è il sottotesto che questi gran muftì della ciancia – il vuoto esiste, alberga dentro di loro – vogliono propinare alla massa che invece i barattoli li sa aprire e richiudere.

Prima di tutto e soprattutto, che l’umanità è malata. Idea che ha la proprietà intrinseca di frantumare i cabasisi quant’altre mai. In secondo luogo, la riduzione di Cristo ad un Esculapio qualsiasi. Il quale Esculapio, fra i tanti difetti attribuiti alle divinità greche, non risulta possedesse azioni di case farmaceutiche.

In terzo e ultimo luogo, che la conoscenza discenda dall’alto, fatto che in se squalifica l’idea di Dio di farsi uomo come noi. Insomma Gesù era un povero sciocco che faceva meglio a starsene dov’era. È venuto non a salvarci, ma a curarci il mal di testa, meglio ancora il fatto di avere una testa. Le royalties le incassano loro.

L’incarnazione invece frantuma questo artificio, che è un artificio indispensabile al potere per soggiogare le masse barattoliste. Motivo per cui devono annacquare, aggiornare, rivedere, adeguare al fantomatico spirito del tempo. Mica perché non ci credano più. Non ci hanno mai creduto in vita loro. È che proprio gli sta sulle balle, ridotte nel loro caso ad elemento puramente decorativo.

Sospetto che tutto questo bailamme di ideone ecumeniche alla fine sfocerà nell’ennesimo prodotto farmaceutico da rifilare alle masse apri-barattoli. Karuṇā e Agape sono ottimi nomi per integratori o per vaccini contro l’odio, o contro il cambiamento climatico, contro il meteorismo o contro il reflusso gastro-esofageo o contro la vita stessa. Ormai anche mangiare, bere e respirare sono considerate cure. Cominciano dai bambini che non protestano come nel caso di Indi Gregory, ma sono i sopravvissuti ad Erode il bersaglio.

Non sono sacerdoti, bonzi o studiosi dello spirito: sono informatori farmaceutici. Quelli che vi passano davanti quando siete in fila dal medico della mutua perché devono dire al dottore cosa prescrivervi, e poi invitarlo a qualche congresso alle Maldive per aggiornarsi.

Beninteso: non ho nulla contro il buddismo o la spiritualità vedica, anzi. Solo che si tratta di altro rispetto al cristianesimo. Il messaggio altamente culturale che questi stolti promuovono è che non ha nessuna importanza se uno crede e pratica una cosa o l’altra. Se uno è uomo o donna, se è fedele o no alla moglie, se preferisce le lasagne alle trofie al pesto, se sia più bello essere vivi o morti. Sono opinioni. La verità è che tutto è niente.

Si torna alla sedia, all’ombrello e al sapone: potete mettervi la sedia in testa, sedervi sull’ombrello e mangiarvi il sapone. Tanto è uguale.

Ad un certo punto arriverà qualcuno a dirvi cosa fare, cosa credere, con chi stare, cosa comprare e quanto pagarlo (il Black Friday dell’esistenza), se vivere o morire. Forse è già qui.

§§§

