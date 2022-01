Il “Me”. Che Però Può Vivere Solo Grazie agli Altri. Pensieri del Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, è un tema appassionante e importante quello che il nostro Matto affronta oggi nella sua riflessione. Buona lettura e discussione…

§§§

IL “ME” VIVE GRAZIE AGLI ALTRI

«Mettetevi al posto del vostro prossimo e mettete il prossimo al vostro posto; così giudicherete bene. Comprando, immaginate di essere chi vende e vendendo d’essere chi compra: così comprerete e venderete equamente».

San Francesco di Sales

***

Il termine “altro”, latino alterum, indica il diverso, il differente. Gli Altri sono quindi i diversi, i differenti dal “me”. Differenti ma simili, ciò che non andrebbe mai dimenticato.

Il “me”, ciascun “me”, vive grazie agli Altri per una miriade di ragioni, essendo in costante INTERDIPENDENZA, diretta o indiretta, con essi. Ovviamente, anche ciascuno degli Altri è un “me” che si relaziona necessariamente agli Altri. Senza un relazionarsi interdipendente agli Altri il “me” non potrebbe sussistere, e, all’inverso, senza relazionarsi al “me” neanche gli Altri potrebbero sussistere. Fin dalla sua nascita ogni “me” ha bisogno degli Altri. L’interdipendenza gli è indispensabile. Nessun “me” può dirsene sciolto. Scrive delicatamente e profondamente il poeta Francis Thompson:

«Non puoi cogliere un fiore senza disturbare una stella».

Basterebbe meditare con costanza sull’interdipendenza tra il fiore e la stella per convertirela propria coscienza incentrata illusoriamente sul “me”, che però non può sussistere senza gli Altri, senza il fiore, senza la stella.

Lo diciamo subito: l’interdipendenza fra il “me” e gli Altri è già dall’inizio dei tempi; anche l’Uomo Arcaico, seppur in un ambiente e con una coscienza per noi inconcepibili, doveva viverla, costituendo essa il nerbo dell’intimità con il Sacro, dunque della Religione.

«Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: ama il prossimo tuo come te stesso».

Inimmaginabile, quindi, una religione che si basi soltanto sull’amore per Dio ed escluda il Prossimo, cioè gli Altri, e quindi escluda l’interdipendenza. Amore, s’intende, incondizionato: «Amate i vostri nemici».

Di tale costante interdipendenza, diretta o indiretta, tra il “me” e gli Altri non si è di solito consapevoli, ciò facendo sorgere nel “me” un senso di autonomia, non di rado altezzoso, sprezzante, livoroso, e tanto illusorio quanto dannoso sia per il “me” sia per gli Altri. Il “me” autarchico è un’illusione che provoca danni a non finire. Il “me” che si sente “dalla parte giusta”, magari “protetto dall’Alto”, è un’illusione poiché dimentica che sono gli Altri (ovviamente scrittori sacri compresi) il parametro della sua presunta “integrità”. E ancor più gravemente dimentica che ogni giudizio sugli Altri è immediatamente un giudizio su di sé: «chi è senza peccato scagli la prima pietra».

L’interdipendenza tra il “me” e gli Altri è diretta quando si serve dell’“a tu per tu”, ed è indiretta quando si serve necessariamente di ciò che gli Altri hanno prodotto (per esempio il computer di cui si sta servendo lo scrivente e che gli Altri hanno prodotto), ed è su questo secondo tipo di interdipendenza che in questa sede ci soffermiamo, poiché sembra che l’inconsapevolezza della sua importanza vitale sia pressoché totale.

Gli spunti sono innumerevoli, e così scegliamo quello “universale” del mettersi a tavola per condividere un pasto; con-dividere, un atto di sapore eucaristico che il “me” non può compiere senza gli innumerevoli Altri.

È pressoché impossibile stabilire quale sia l’elemento primo da cui dipende la possibilità di mettersi a tavola, cosicché cercheremo di identificare una sequela di elementi a partire dal sedersi, in mancanza dei quali il “me” non siederebbe mai a tavola!

Ecco allora che per sedersi occorre una sedia che il “me” trova bell’e fatta dagli Altri. Finalmente seduto, il “me” si trova davanti dei piatti che trova anch’essi bell’e fatti dagli Altri. Poi si trova davanti delle posate fatte dagli Altri. Stessa cosa per il tovagliolo, per il bicchiere, per le bottiglie di acqua e di vino, per il pane, per l’olio, il sale e il pepe; tutti elementi bell’e fatti dagli Altri. Il tutto su un bel tavolo fatto dagli Altri.

Si noti come già sarebbe difficile sapere quanti sono davvero gli Altri che, con il loro lavoro, hanno permesso al “me” il solo atto di sedersi a tavola, e verso i quali esso dovrebbe nutrire profonda riconoscenza.

Piccola ma importantissima osservazione: quando si siedono per mangiare i Giapponesi dicono: “Itadakimasu!”, che non significa il grossolano “buon appettito” ma il raffinato, benevolente e riconoscente “grazie” rivolto agli Altri che hanno preparato il prelibato pasto.

Ma continuiamo: ora che arriva l’antipasto quanti Altri vi sono dietro? Quanti Altri hanno prodotto gli affettati, le olive, le tartine e chissà che altro che il “me” si appresta a gustare? Stessa cosa per la pasta o la minestra, per il secondo con contorno, per la frutta, il dolce, il caffè e l’amaro. E se non si mangia al buio lo si dovrà agli innumerevoli Altri che hanno fatto le lampade e gli impianti elettrici, sempre che l’elettricità giunga in casa grazie agli Altri che hanno progettato le centrali elettriche, agli Altri che le hanno costruite e agli Altri che hanno fornito i materiali necessari.

L’indagine qui sopra è molto ristretta e approssimativa ma sufficiente a provocare un salutare giramento di testa, perché tra gli Altri non vi sono soltanto i produttori di ciò di cui il “me” necessita, ma anche coloro che lo hanno venduto e coloro che lo hanno traportato nei punti vendita, sennonché il “me” che stacca anche un solo spicchio di arancia o beve appena un sorso di vino ne è totalmente incosciente e cresce nell’illusione di essere indipendente dagli Altri, magari esercitando il suo “libero arbitrio” e pontificando sui massimi sistemi religiosi, filosofici e scientifici, ma dimenticando che la nascita, la crescita e il mantenimento del suo corpo, nonché il pensiero e la parola che senza il corpo non possono darsi, gli sono possibili grazie agli Altri (ad iniziare dagli antenati e dai genitori) e, da non sottovalutare, grazie al respiro e al sangue che circola nelle vene, processi che accadono al “me”, del tutto indipendenti dalla sua volontà. Ed ammesso che il “me” abbia una volontà ed un comportamento non determinati da tutto ciò che non è il “me”.

E se procediamo nell’indagine ci accorgiamo che la dipendenza del “me” dagli Altri è davvero totale. E già, perché il tavolo poggia necessariamente su un pavimento fatto da Altri, e le finestre dell’ambiente in cui il “me” si appresta a mangiare sono state fatte da Altri, e così i lampadari e i lumi. Anche il pic-nic non sfugge: il tavolinetto e le sedie, la ghiacciaia, i panini, le bibite e quant’altro sono prodotti da Altri, per non dire del prato e degli alberi che il “me” trova bell’e pronti ad ospitarlo e che sono stati approntati da un … Super Altro, che infine è scaturigine e legame del “me” con gli Altri.

E se continuiamo appena un po’ con questo scandaglio senza andare fuori di testa, e finalmente facciamo volatilizzare l’illusione di un me autarchico, ci accorgiamo che anche il vaso con i fiori ed il mobile su cui poggia sono fatti dagli Altri, i fiori sono stati coltivati dagli Altri, gli alberi da cui il legno del tavolo è opera degli Altri, come pure gli indumenti e le scarpe che indossiamo. E ci sarebbe da chiedersi se le vivande che gustiamo giungerebbero mai a tavola ben cotte in mancanza di pentole fatte dagli Altri, dei fornelli e del forno fatti dagli Altri, del gas e dall’elettricità prodotta dagli Altri e fornita dagli Altri.

E continuando ancora si paleserebbe sempre più, anche se sempre più inconcepibile, l’interdipendenza che tiene insieme gli esseri umani e permette a ciascun “me” di vivere, pensare e parlare grazie agli Altri.

Si direbbe quasi, cosa inaudita per la coscienza comune, che il “me” è inverato dagli Altri, o meglio, da ciascun “me” degli Altri, come pure dal fiore e dalla stella! Il “me” autarchico non esiste.

Si propone al riguardo un significativo brano da Kenji Nishitani (1900-1990), La religione e il nulla.

«Tutte le cose che sono nel mondo sono collegate tra loro, in un modo o nell’altro. Non una singola cosa nasce senza una relazione con ogni altra cosa. L’intelletto scientifico pensa qui in termini di leggi naturali di causalità necessaria; l’immaginazione mitico-poetica percepisce una connessione organica, vivente; la ragione filosofica contempla un Uno assoluto. Ma a un livello più essenziale, qui deve essere visto un sistema di circuminsessione, secondo il quale, nel campo di Śūnyatā tutte le cose sono in procinto di diventare signore e servitrici l’una dell’altra. In questo sistema ogni cosa è se stessa nel non essere se stessa, e non è se stessa nell’essere se stessa. Il suo essere è illusione nella sua verità e verità nella sua illusione. Può sembrare strano la prima volta che lo si sente, ma in effetti ci permette per la prima volta di concepire una forza in virtù della quale tutte le cose sono raccolte e messe in relazione tra loro, una forza che, fin dall’antichità, è stata chiamata “natura”».

Rileggiamo un passaggio estremamente importante: “nel campo del Śūnyatā tutte le cose sono in procinto di diventare signore e servitrici l’una dell’altra”. Ora, Śūnyatā significa Vacuità, la quale è onnidimensionale, quindi infinitamente sferica, ciò riportando alla “ampiezza, lunghezza, altezza e profondità” di cui in san Paolo, il quale dice anche “perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio”, cioè della … Vacuità! Sì, Dio non è “qualcosa” bensì il Vuoto Vitale che … riempie ogni forma di vita! Dio è, secondo l’immagine (inimmaginabile!) proposta dal Libro del 24 filosofi, la sfera infinita il cui centro è dappertutto e la circonferenza in nessun luogo. Il “me” non può possedere Dio per la semplice ragione che Esso è senza forma mentre invece il “me” non smette di identificarsi con forme (cogitative, verbali, iconografiche) che mai possono “catturarLo” ma al più indicarlo assai alla lontana. È invece Dio che possiede il “me”. Ogni “me”.

Una sfera infinita in cui “tutte le cose sono signore e servitrici l’una dell’altra”. Non è così? Dio è il Vuoto che contiene, vitalizzandole, tutte le cose, quindi anche il “me” e gli Altri, secondo un’interdipendenza di signoria/servitù reciproche, al di fuori della quale nulla potrebbe sussistere: «comprando, immaginate di essere chi vende e vendendo d’essere chi compra: così comprerete e venderete equamente», come dire, mettersi nei panni degli Altri, di ogni altro “me”, gesto impossibile al “me” incapace di concepire l’interdipendenza con gli Altri, col fiore e con la stella.

Vi è pertanto un’orizzontalità-terrestrità tenuta insieme da una forza naturale – l’Amore che crea e regge l’interdipendenza – che nel contempo è anche soprannaturale e verticale, senza tempo e senza spazio, stabile, possente, incondizionata, centrale ed irradiante i cui simboli sono, per esempio, l’Asse che non vacilla confuciano, l’Yggdrasill norreno, il pilastro egizio Djed, l’Asse del mondo, insomma l’Albero della Vita.

Neanche il santo, il profeta, il filosofo, il teologo, il sacerdote, il monaco, lo scienziato, il medico, il poeta e l’artista, le primizie dell’umanità potremmo dire, possono fare a meno dell’interdipendenza con gli Altri. Ognuno di essi ha una platea composta dagli Altri in assenza dei quali non solo non potrebbe sussistere, ma la sua testimonianza si ridurrebbe ad un assurdo solipsismo. Ogni palcoscenico è in necessaria interdipendenza con una platea e viceversa. Palcoscenico e platea non posson ignorarsi, e se lo fanno lo spettacolo degenera nel non senso.

Lo stesso scrivente queste righe, le scrive poiché almeno uno degli Altri le leggerà e, se del caso, le pubblicherà, e, forse, almeno uno degli Altri le commenterà, a patto che il “me” che legge e commenta sia consapevole che può farlo perché lo scrivente è uno degli Altri, cioè un suo simile che gli permette di esistere, ciò che dovrebbe generare il reciproco rispetto data la reciproca interdipendenza.

Che ne sarebbe di “me” senza gli Altri? Questa la domanda che potrebbe far nascere una NUOVA COSCIENZA, un nuovo (o forse antico!) modo di porsi non più incentrato sul “me” quale granitico agglomerato religioso, filosofico, scientifico e ideologico – ma basta una sola di queste componenti – bensì sulla Forza naturale e soprannaturale insieme, cioè sull’interdipendenza la cui energia interna e irradiante è Carità o Compassione trascendente ogni dottrina e ogni dogma, che, pur nella loro liceità, possono solo balbettarne.

Non c’è alcun “me” che possa accaparrarsi la formula della Vita, né per fede né per convinzione filosofica o scientifica o ideologica, poiché tale formula concerne l’interdipendenza che è universale, e nessun “me” che resti coriaceamente “al sicuro” nella propria autoreferenziale forma mentis, nella propria comfort zone, può cogliere l’universale, cioè lo Spirito che è senza forma, per vantarlo come garanzia del proprio sussistere individualista.

L’individualismo non può che essere esclusivista, e come tale una negazione dell’universale; una stanza ristretta vuota piena di buio in cui non entra mai il pieno di sole. Il “me” individualista si autonega e non se ne accorge. Peggio ancora se pensa “Dio è con me!”, quale prova di un impossibile, presuntuoso, diabolico “chissenefrega” nei confronti degli Altri.

Ogni affermazione o negazione che il “me” esprime, esattamente come sta accadendo allo scrivente e a chi sta leggendo, non può fare a meno degli Altri (lungo il Decumano) e del Super Altro (lungo il Cardo), che è l’irradiante Legame del “me” con ciascun “me” degli Altri, con il fiore e con la stella.

§§§

SE PENSATE CHE STILUM CURIAE SIA UTILE SE PENSATE CHE SENZA STILUM CURIAE L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA AIUTATE STILUM CURIAE! * Chi desidera sostenere il lavoro di libera informazione, e di libera discussione e confronto costituito da Stilum Curiae, può farlo con una donazione su questo conto, intestato al sottoscritto: IBAN: IT24J0200805205000400690898 * Oppure su PayPal, marco tosatti * La causale può essere: Donazione Stilum Curiae

Condividi i miei articoli:



Tag: matto



Categoria: Generale