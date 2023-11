L’EMA: il Siero Anti-Covid non Impedisce il Contagio. Alcuni Lotti Pericolosi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X, (ci sono sottotitoli in italiano) e che ci appare estremamente interessante; Stilum Curiae si è occupato di questo tema, qui il collegamento. Quello che è emerso dalla lettera dell’EMA è davvero molto importante; e alla luce di queste ammissioni si capisce perché l’aquilino del Quirinale abbia cercato con successo di svirilizzare la Commissione di Inchiesta parlamentare sul Covid, e perché Il Fatto Quotidiano la giudichi inutile, per proteggere Giuseppe Conte. Se il siero non impediva il contagio, le misure liberticide adottate da Conte Draghi, green pass compreso, non avevano alcun senso; per non parlare poi delle mascherine e della vaccinazione delle persone giovani, che non rischiavano complicazioni. Insomma ci sembra una notizia non irrilevante; i i giornali di LorServi, attenti alla tranquillità spirituale di LorPadroni, si guardano bene dal parlarne. Sui siti di Corriere, Repubblica e Stampa non ce n’è traccia. Buona lettura condivisione.

Conferenza bomba sui vaccini. Marcel de GRAAFF e altri eurodeputati: "Da EMA fatti scioccanti" [21 novembre 2023] Rivelazioni esplosive durante la conferenza stampa odierna al Parlamento europeo. L'eurodeputato olandese Marcel de Graaff, l'eurodeputato tedesco Joachim Kuhs,… pic.twitter.com/PhJDrLMizt — Sabrina F. (@itsmeback_) November 22, 2023

Conferenza bomba sui vaccini. Marcel de GRAAFF e altri eurodeputati: “Da EMA fatti scioccanti” [21 novembre 2023]

Rivelazioni esplosive durante la conferenza stampa odierna al Parlamento europeo.

L’eurodeputato olandese Marcel de Graaff, l’eurodeputato tedesco Joachim Kuhs, l’attivista Willem Engel e il consulente medico Vibeke Manniche discutono le scioccanti rivelazioni contenute nella lettera dell’Agenzia Europea per i medicinali (EMA) del 18 ottobre 2023, lettera in risposta alla richiesta di sospensione delle autorizzazioni di commercializzazione dei vaccini Covid-19 inoltrata dagli stessi M. de Graaff e J. Kuhs.

Dalla lettera dell’EMA emerge che l’uso dei vaccini Covid era stato consentito per l’immunizzazione individuale, non per controllare il contagio e assolutamente non per prevenire o ridurre le infezioni. Nessuno sotto i 60 anni correva il rischio di gravi complicazioni, quindi, salvo casi particolari, nessuno avrebbe dovuto vaccinarsi.

Le massicce campagne governative a vaccinarsi per proteggere i propri cari non solo non erano autorizzate ma erano completamente insensate.

I palazzetti dello sport pieni sono stati in palese contrasto rispetto all’uso per il quale il vaccino era stato autorizzato dall’EMA.

Anche il metodo di segnalazione degli effetti avversi scelto dalle politiche governative non ha seguito le indicazioni dell’Ema, rendendo inefficace la sorveglianza e impossibile il consenso informato.

Qualsiasi innovazione derivata dall’uso di tecniche di ingegneria genetica è da considerarsi alla stregua di un OGM e sottoposta a specifiche normative.

L’mRNA non è umano e fa parte degli OGM ma non sono state rispettate.

L’EMA era stata informata che alcuni lotti, definiti “blu”, creavano effetti collaterali molto più numerosi e gravi, eppure nessuno è intervenuto.

Ha dichiarato M. de Graaff: “I governi dovrebbero essere ritenuti responsabili delle loro bugie e dei loro inganni.”

