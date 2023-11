Appuntamenti e Incontri, Bologna Modena, Reggio Emilia, Roma.

Che bello sarebbe vivere in una società dove non ci sono più, come dicono in modo orripilante, maschi tossici. Ma allora per favore dovremmo sanificare per bene tutto, facendo sparire anche le femmine tossiche, i partiti tossici, i giornali tossici, le televisioni tossiche con le tossicissime conduttrici rifatte e gli extra-tossici comici di regime.

Sarebbe bello comunque vivere in una società dove i bambini crescono nella normalità, con un padre e una madre, e chi tenta di infilare in testa alla gente strane idee circa l’esistenza di soluzioni alternative viene prontamente reso innocuo.

Una società che non impone alle donne di dover andare

a lavorare fuori casa, oltretutto spacciando questo per un segno di grande civiltà. “Siamo fanalino di coda in Europa nel lavoro femminile” diventerebbe per questa società “siamo la punta di diamante della resistenza mondiale allo

sfacelo”.

Sarebbe una società dove chi ha invaso il mondo di ciarpame liberal liberista libertario evita di pontificare che è colpa di tutto il resto quando in realtà è tutta colpa di quel ciarpame.

Una società dove non si fanno collegamenti ad minchiam tra cose che non c’entrano nulla, ma si riconoscono idanni provocati dalla rivoluzione sessuale e dal progressismo sociale e si hanno la lucidità e il coraggio sufficienti per innestare una sensibile marcia indietro.

Una società in cui nessuno a scuola si sogna di fare un’educazione sessuale atta a porre le basi perché si moltiplichino poi quegli incresciosi eventi che si dice di voler evitare.

Sì, diciamolo.

Che bello sarebbe vivere in una vera, moderna, sana e compiuta società patriarcale.