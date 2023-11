Per Allentare la Pressione. Il Matto.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Matto ci invita ad allentare la pressione che incombe su ciascuno di noi immergendoci nella natura. Buona lettura e diffusione.

PER ALLENTARE LA PRESSIONE

Cito da: finestresullarte.info

«Sulla trabeazione dell’arco di trionfo di Villa Durazzo-Pallavicini a Genova Pegli, una scritta rappresenta allo stesso tempo un monito e un invito:

VALETE URBANI LABORES / VALETE PROCUL ANIMI IMPEDIMENTA / ME SUPERA CONVEXA ET SYLVAE ET FONTEIS / ET QUID QUID EST ALIORA LOQUENTIS NATURAE / EVEHAT AD DEUM

ADDIO, PREOCCUPAZIONI DELLA CITTÀ / STATE LONTANI AFFANNI DELL’ANIMA / IL CIELO, I BOSCHI, LE FONTI / E TUTTO CIÒ CHE DI SUBLIME ESISTE NELLA NATURA / MI ELEVANO A DIO

[…] Siamo dunque invitati a lasciarci alle spalle la città e a calarci nella natura incontaminata per cominciare a recuperare il nostro spirito».

* * * * *

Chi volesse documentarsi di più in merito alla storia della Villa, scoprirebbe che il suo ideatore Ignazio Pallavicini (Milano, 1800 – Genova, 1871):

«apparteneva alla massoneria, e il parco si configura, spiegano gli studiosi Silvana Ghigino e Fabio Calvi, come un percorso fedele al motto massonico “Se avrai la forza di perseverare, uscirai purificato e vedrai la Luce”, tanto da divenire “luogo che risponde in tutto e per tutto a questo agognato raggiungimento”. Il visitatore è chiamato a una continua opera di perfezionamento, che passerà attraverso l’abbandono della materialità, la morte, la purificazione dell’anima e arriverà al conseguimento della luce». (finestresullarte.info).

Ora, a mio ecumenico parere, l’argomento è di estremo interesse universale, ragion per cui la massoneria può esserne benissimo ‘espropriata’, visto che anche il Cristiano, come ogni altra seria persona religiosa, ha da compiere un percorso di purificazione che lo renda degno della Luce (Cristo/Spirito Santo). Di qui la lecita assunzione, anche da parte del Cristiano, della scritta sulla trabeazione dell’arco di trionfo della Villa e del relativo percorso, la cui essenzialità certamente non è di sola pertinenza massonica, visto che, per la sua valenza riguardo alla Luce, può essere valida, oltre che per un Cristiano, anche per un Buddhista, per un Islamico, per un Ebreo e via dicendo:

il Buddhismo ci parla della “Bodhi”, l’Illuminazione/Risveglio, mentre i Tibetani ci dicono della “Od-Sel”, la Chiara Luce; gli Islamici ci parlano dell’“Anwâr asliyya”, la Pura luce divina, mentre la Cabala ebraica ci dice dell’“Ohr Ein Sof”, la Luce infinita. E, com’è noto, la Luce è Una e Bianca.

Ciò che della scritta mi risulta di particolare valore risiede nel fatto che:

IL CIELO, I BOSCHI, LE FONTI / E TUTTO CIÒ CHE DI SUBLIME ESISTE NELLA NATURA / MI ELEVANO A DIO.

«La Natura mi eleva a Dio», cioè alla Luce. E così, al riguardo, sono andato, sempre con spirito ecumenico, in cerca di frasi e aforismi che qui di seguito propongo, auspicando che possano essere di una qualche utilità per le gentili Lettrici ed i gentili Lettori. Può darsi, infatti, che intrattenervisi con calma ed attenzione, prendendosi qualche minuto per sé, e lasciando perdere la pressione degli ormai asfissianti «urbani labores», ossia, diciamola tutta, degli sconquassi irricomponibili di questo mondo, possa costituire un sufficiente “surrogato” del percorso nella Villa. Ovviamente, l’invito preliminare è sempre quello che, almeno a me, è assai prezioso: «non voler sapere chi l’ha detto ma bada a ciò che è detto» (Imitazione di Cristo).

Sediamo allora ciascuno nella propria camera dopo aver chiuso la porta, ed iniziamo il nostro percorso meditativo e poetico, avvalendoci della facoltà immaginativa di cui siamo dotati – facoltà che vede, ascolta, gusta, odora e tocca! – e che si situa oltre il pensare, perciò oltre il complicato e rumoreggiante mondo delle parole e dei concetti. Non prima, però, di aver seguito il consiglio di Lao Tze:

«Fai che il tuo cuore sia come un lago: con una superficie calma e silenziosa e una profondità colma di gentilezza» (immagine stupenda!).

* * * * *

«Troverai di più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le pietre ti insegneranno ciò che non si può imparare da maestri».

San Bernardo

«Dio scrive il Vangelo non solo nella Bibbia, ma anche su alberi e fiori e nuvole e stelle».

Attribuito a Martin Lutero

«La natura, il vicario di Dio onnipotente».

Geoffrey Chaucer

«La natura è piena di genio, piena di Divino, cosicché neppure un fiocco di neve sfugge alla sua mano modellatrice».

Henry David Thoreau

«Vedete, voi non siete stati educati a stare da soli. Andate mai a fare una camminata per conto vostro? È molto importante uscire da soli, sedersi sotto un albero * – da soli, senza nessun libro, senza nessuna compagnia – e osservare una foglia che cade, ascoltare lo scorrere dell’acqua, il canto dei pescatori, osservare il volo di un uccello e i vostri stessi pensieri che si rincorrono nello spazio della mente. Se siete capaci di stare da soli e osservare queste cose, allora scoprite ricchezze che nessun governo può tassare, che nessuna entità umana può corrompere, e che non potranno mai essere distrutte.

Jiddu Krishnamurti

…………………………

* nota nipponica del Matto – SEDERSI SOTTO UN ALBERO: l’ideogramma 休 YASUMI, che significa RIPOSO, mostra proprio un uomo e un albero, di cui Fosco Maraini scrive in “Ore giapponesi”: «Chi fu quel geniale poeta che pensò di simboleggiare un simile concetto unendo l’essere più inquieto e più travagliato, l’inventore di tutte le fatiche, di tutti i lavori, di tutti gli affanni, il povero uomo che crea sudando le civiltà senza sapere perché, a quell’altro essere invece supremamente stabile, sereno e saggio, l’albero?». A ben vedere, dunque, YASUMI-RIPOSO vale CONTEMPLAZIONE! Ovvero: STATO INTERIORE DI NON BELLIGERANZA, caparra del Regno dei cieli.

…………………………

«Mi capita di allontanarmi dal mondo pieno di polvere e vado in cerca di alberi di alloro. Nella valle regna il silenzio. Percorrendo un sentiero non vedo altro che un piccolo taglialegna. Man mano che avanzo il paesaggio cambia, ma vento e foschia mi seguono ovunque. Se vuoi sapere dove trova il piacere un eremita, sappi che la sua gioia sta nel vento incontaminato che soffia sotto i pini».

Tami no Kurohito.

«Quanto più uno vive solo, sul fiume o in aperta campagna, tanto più si rende conto che non c’è nulla di più bello e più grande del compiere gli obblighi della propria vita quotidiana, semplicemente e naturalmente. Dall’erba dei campi alle stelle del cielo, ogni cosa fa proprio questo; c’è tale pace profonda e tale immensa bellezza nella natura, proprio perché nulla cerca di trasgredire i suoi limiti».

Rabindranath Tagore

«Natura è tutto ciò che noi vediamo: il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. O meglio, la natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero, il mare, il tuono, il grillo. O meglio, la natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità».

Emily Dickinson

«Se desideri conoscere il divino, senti il vento sul viso e il sole caldo sulla tua mano».

Buddha

«La natura è la differenza tra l’anima e Dio».

Fernando Pessoa

«La luce della luna inonda l’intero cielo da un orizzonte all’altro; quanto può riempire la tua stanza dipende dalle tue finestre».

Jalal ad-din Rumi

«Lo spirito per la conquista dei beni materiali ha corrotto l’uomo vero, ricco del dono di amare la natura e la vita, che usava contemplare lo scintillio delle stelle e amava il verde degli alberi, amico delle rocce e delle onde, ove, tra silenzi e ritmi, le forze misteriose dello spirito penetrano nell’anima».

Adriano Olivetti

«Non sforzarti di spostare gli alberi: un uomo saggio cammina tra essi.

Il rispetto per l’ambiente e per ciò che accadeva naturalmente in Natura: quello era il fondamento di tutti i popoli originari. Armonia, convivenza, non conquista e sopruso.

Tutte le piante sono nostri fratelli e sorelle. Ci parlano, e se ascoltiamo possiamo sentirli.

Quando sei nato, tu hai pianto e il mondo è stato felice. Vivi la tua vita in modo che, quando te ne andrai, il mondo piangerà e tu sarai felice».

Detti dei Nativi Americani

«Taci. Su le soglie

del bosco non odo

parole che dici

umane; ma odo

parole più nuove

che parlano gocciole e foglie

lontane».

Gabriele D’Annunzio

* * *

Da inguaribile filonipponico qual sono, non potrei non concludere con tre delicatissimi componimenti contenenti un “kigo”, ovvero un riferimento alla natura ed alla stagione in cui il poeta si trova nel trasumanante momento dell’ispirazione. Già! Cosa sarebbe la vita senza i momenti illuminanti dell’ispirazione? E a che varrebbe il vivere senza il Mistico e il Poetico che mettono in comunicazione la Terra con il Cielo?

«Il silenzio

penetra nella roccia

un canto di cicale».

Bashō

«Nella sera luccica

il ventre delle trote

nell’acqua bassa».

Uejima Onitsura

«A coglier violette

venni in questo

campo di primavera.

Ma andar via fu duro,

sicché vi passai tutta la notte».

Yamabe no Akahito

§§§

