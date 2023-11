Dagli USA Dovremmo Importare Thanksgiving, non Halloween…Maurizio Ragazzi.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, il Dr. Maurizio Ragazzi, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste brevi riflessioni sulla Festa del Ringraziamento. Buona lettura e condivisione.

RINGRAZIARE DIO COME NAZIONE

(Dr. Maurizio Ragazzi, Washington)

Purtroppo, la natura umana decaduta rende più facile la diffusione fuori dagli USA di una festa deteriore come Halloween[1] che non quella del Ringraziamento. Sentitissima in tutti gli Stati Uniti (ed altri stati quali il Canada) quale festa nazionale, le prime celebrazioni del Ringraziamento rimontano addirittura ai Padri pellegrini nel 17mo secolo.[2] Le sue origini sono quindi chiaramente religiose, anche se molti oggi ne ignorano il significato profondo. Non così il primo presidente degli Stati Uniti, al quale si deve la dichiarazione del Ringraziamento quale festa nazionale. Dal suo proclama, qui riprodotto in traduzione italiana,[3] emerge quel senso religioso che ha contraddistinto la storia degli Stati Uniti, anche nelle sue manifestazioni pubbliche.

Qui negli USA, la festa del Ringraziamento è osservata il quarto giovedì di novembre. Quindi, di regola, anticipa di pochi giorni la solennità di Cristo Re, che dopo il Concilio Vaticano II è stata collocata nell’ultima domenica dell’anno liturgico. La vicinanza temporale della festa del Ringraziamento alla solennità di Cristo Re non potrebbe essere più appropriata. Nell’istituire la festa di Cristo Re con l’enciclica Quas Primas,[4] e riprendendo un tema già accennato nella sua prima enciclica Ubi Arcano Dei, Papa Pio XI sottolineò come non ci sia “differenza fra gli individui e il consorzio domestico e civile, poiché gli uomini, uniti in società, non sono meno sotto la potestà di Cristo di quello che lo siano gli uomini singoli. È lui solo la fonte della salute privata e pubblica”. Ed è questo lo stesso spirito che anima il proclama del presidente Washington: chiamare tutto il popolo statunitense a riconoscere, come nazione, la divina provvidenza, e a fare la sua volontà con gratitudine per i tanti benefici ricevuti da Dio.

Proclama del Presidente degli Stati Uniti d’America:

Considerando che è dovere di tutte le Nazioni riconoscere la provvidenza di Dio Onnipotente, obbedire alla sua volontà, essere grati per i suoi benefici ed implorare umilmente la sua protezione ed il suo favore;

e considerando che entrambi i rami del Congresso, attraverso il loro Comitato congiunto, mi hanno chiesto di raccomandare al popolo degli Stati Uniti una giornata di ringraziamento pubblico e di preghiera da osservare riconoscendo con cuore grato i numerosi favori ricevuti da Dio Onnipotente, in particolare l’opportunità di stabilire pacificamente una forma di governo per la loro sicurezza e felicità;

ora, dunque, raccomando che il prossimo giovedì 26 novembre il Popolo di questi Stati consacri al servizio di quell’Essere grande e glorioso, che è l’Autore benefico di tutto il bene che fu, che è, o che sarà — affinché possiamo tutti unirci nel rendergli i nostri sinceri ed umili ringraziamenti

– per la sua generosa cura e protezione del Popolo di questo Paese prima che diventasse una Nazione,

– per le sue molteplici e segnalate misericordie, e le interposizioni favorevoli della sua Provvidenza che abbiamo sperimentato nel corso e nella conclusione dell’ultima guerra,

– per il notevole grado di tranquillità, unione ed abbondanza di cui abbiamo goduto da allora,

– per il modo pacifico e razionale in cui siamo stati abilitati a stabilire costituzioni di governo per la nostra sicurezza e felicità, ed in particolare quella nazionale recentemente istituita,

– per la libertà civile e religiosa con la quale siamo benedetti; ed i mezzi di cui disponiamo per acquisire e diffondere conoscenze utili; e, in generale, per tutti i grandi e vari favori che si è compiaciuto di concederci.

Ed anche affinché possiamo poi unirci nell’offrire con la massima umiltà le nostre preghiere e suppliche al grande Signore e Sovrano delle Nazioni ed implorarlo di perdonare le nostre trasgressioni nazionali e di altro tipo

– per consentire a tutti noi, sia in posizioni pubbliche che private, di compiere i nostri numerosi e relativi doveri in modo appropriato e puntuale,

– per rendere il nostro governo nazionale una benedizione per tutto il popolo, essendo costantemente un governo di leggi sagge, giuste e costituzionali, eseguite e rispettate con discrezione e fedeltà,

– per proteggere e guidare tutti i Sovrani e le Nazioni (segnatamente quelli e quelle che ci hanno mostrato gentilezza) e benedirle con il buon governo, la pace e la concordia,

– per promuovere la conoscenza e la pratica della vera religione e virtù, e la diffusione della scienza tra loro e noi,

– e, in generale, per garantire a tutta l’umanità quel grado di prosperità temporale che solo lui conosce essere il migliore.

Dato di mia mano presso la Città di New York il terzo giorno di ottobre dell’anno di nostro Signore 1789.

Firmato: George Washington

[1] Non si vuole ovviamente qui disconoscere la lunga e complessa storia di questa ricorrenza, messa bene in luce da Corrado Gnerre nel seminario organizzato da Schola Palatina il 30 ottobre 2023: https://www.scholapalatina.it/courses/halloween-festa-pagana-diventata-cristiana-o-festa-cristiana-diventata-pagana/.

[2] Si veda M. Rubboli, Alle origini della storia americana. I Padri pellegrini tra storia e mito (1620-2020), Edizioni Unicopli 2020, pp. 81-86.

[3] Per la trascrizione del testo originale, in inglese, si veda https://www.mountvernon.org/george-washington/the-first-president/thanksgiving/.

[4] Si veda M. Ragazzi, “Quas Primas”, in M.L. Coulter et al. (ed.), Encyclopedia of Catholic Social Thought, Social Science, and Social Policy, vol. 2 (Scarecrow Press, 2007), pp. 898-899.

