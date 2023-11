Moderna, “Operazione Coperta” per Spiare i Critici del Siero. Unherd, Breitbart.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Breitbart, che ringraziamo. Mentre ogni giorno emergono nuove prove della sostanziale inefficacia del siero genico sperimentale nel contrastare il Covid 19, appare anche sempre più chiaro lo sforzo di Big Pharma e dei suoi complici politici, medici, giornalisti, per occultare la verità. Buona lettura e condivisione.

§§§

Moderna, nota per il suo vaccino contro il coronavirus mRNA, si sarebbe impegnata in un’ampia operazione di sorveglianza e di influenza, nel tentativo di eliminare dal discorso online le critiche o le reazioni contrarie al suo vaccino.

UnHerd riporta che Moderna, l’azienda biotecnologica salita alla ribalta grazie al suo vaccino contro il coronavirus mRNA, è ora al centro di una situazione complessa e controversa.

Sebbene abbia raggiunto una valutazione sbalorditiva di 100 miliardi di dollari durante la pandemia, recenti rapporti suggeriscono che l’azienda si sia avventurata oltre l’innovazione farmaceutica nel mondo della sorveglianza e dell’influenza pubblica.

Secondo il rapporto di UnHerd, Moderna ha sviluppato un’intricata rete di monitoraggio che intendeva utilizzare per influenzare il discorso pubblico sui vaccini. Al centro di questa operazione c’è una collaborazione con Public Good Projects (PGP), una ONG finanziata dall’industria farmaceutica, e con ex funzionari delle forze dell’ordine, finalizzata a combattere quella che l’azienda considera la disinformazione sui vaccini. Tuttavia, l’ambito e i metodi di questa iniziativa hanno suscitato notevoli preoccupazioni circa la confusa linea di demarcazione tra la difesa della salute pubblica e la sorveglianza aziendale.

Durante la pandemia, Moderna si è trasformata quasi da un giorno all’altro da un’azienda biotecnologica emergente a un nome familiare, grazie all’uso diffuso del suo vaccino a base di mRNA. Tuttavia, con il calo della domanda di vaccinazioni, sono diminuiti anche i guadagni di Moderna. In risposta, Moderna non solo ha aumentato i prezzi dei vaccini, ma ha anche intrapreso una campagna di marketing per mantenere la sua importanza nella sfera della salute pubblica.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: controllo, moderna, unherd, vaccini



Categoria: Generale