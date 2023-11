Uomo che si Finge Cattolico Invita Uomini che si Fingono Donne. Babylon Bee.

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito ci ha segnalato questo articolo di un blog satirico americano, Babylon Bee, e che vi offriamo nella nostra traduzione. Non abbiamo resistito a pubblicarlo…Buona lettura e diffusione.

§§§

CITTÀ DEL VATICANO – Un gruppo di uomini che si fingono donne è stato invitato oggi in Vaticano per condividere un pranzo speciale con un uomo che si finge cattolico.

“È un incontro fatto fingendosi in paradiso”, ha detto Angelo Russo, un uomo del posto, mentre indossava un vestito femminile. “Andiamo signore!”.

Secondo fonti del Vaticano, Papa Francesco ha organizzato personalmente questo finto incontro di gioco. “Haha, guardatemi, sono cattolico!”, ha riso Papa Francesco mentre accoglieva gli uomini in parrucca. “Hee-hee, non è divertente? Oh, guardate! Ecco il mio prete preferito, padre Rupnik, che finge di non essere un abusatore seriale. Che divertimento!”.

Il gruppo ha trascorso circa un’ora a pranzare, mantenendo i loro mimi per tutta la durata. “È così dolce da parte di un uomo anziano invitarci a giocare a far finta”, ha detto Salvatore Greco, un abitante del posto. “La mia famiglia dice sempre cose come ‘Ehi, non iniettarti sostanze chimiche pericolose’, ma non Papa Francesco. Sai, è piuttosto bravo a fingere di essere cattolico”.

Secondo quanto riferito, il pranzo consisteva in panini al tacchino che tutti facevano passare per prosciutto.

§§§

