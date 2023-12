Bergoglio ci va giù di Misericordia. Ora Tocca a un Vescovo Argentino, Baisi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo di Caminante/The Wanderer, che ringraziamo per la cortesia, dove si parla della misericordia che sta per colpire fra capo e collo un vescovo argentino, colpevole di Baisi essere il figlio spirituale prediletto di monsignor Héctor Aguer, ottimo e cattolico arcivescovo emerito di La Plata e storico nemico di Bergoglio. Ripetiamo quello che abbiamo scritto qualche giorno fa: ci sembra che i segnali umorali provenienti da Santa Marta siano sempre più preoccupanti…Misericordiati di tutto il mondo, unitevi! Buona lettura e condivisione.

§§§

Poche ore fa il sempre ben informato blog spagnolo de la Cigüeña de la Torre ci ha raccontato che “furioso per i risultati elettorali in Argentina, con la peggiore sconfitta storica subita dal suo peronismo, Papa Francesco continua con la sua smania di “misericordia” verso i buoni vescovi. La schiacciante eloquenza delle urne nel suo Paese lo ha portato, negli ultimi giorni, a sfogare la sua rabbia sui membri dell’episcopato argentino. Da un lato, si sente “tradito” da gran parte della sua dirigenza che, a suo dire, “non ha fatto tutto il possibile per sottrarre voti a Milei a favore di Massa”; dall’altro, ha preso di mira un manipolo di vescovi fedeli – che in Argentina si contano sulle dita di una mano – che considera poco funzionali alla sua ideologia”.

Nicolás Baisi, vescovo di Puerto Iguazú, a cui il Dicastero dei vescovi ha comunicato che a dicembre riceverà una visita fraterna a seguito di alcune notizie ricevute dalla Santa Sede che mettono in discussione il governo pastorale della diocesi.

Il visitatore fraterno sarà il vescovo di Temuco (Cile), mons. Jorge Enrique Concha Cayuqueo, dal profilo piuttosto inquietante.

Sappiamo già come finiscono le visite fraterne. Biasi, nei primi mesi del prossimo anno, sarà sottoposto a pressioni per dimettersi. E, se non lo farà, gli verrà tolta la diocesi, come è successo al vescovo Strickland.

Questa è misericordia, questa è sinodalità, questo è ascolto e questi sono i luoghi che Francesco sta preparando per tutti, tutti, tutti.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aguer, argentina, baisi, misericordia



Categoria: Generale