Benedetto non Ha Mai Rimpianto di Essersi Dimesso. Mons. Gānswein.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, qualche brano dell’intervista che EWTN ha realizzato con mons. Georg Gaenswein, così come è stato riportato da Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia.. Buona lettura e condivisione.

Né “Vatileaks”, né pressioni della lobby LGBT, né complotti vari: Papa Benedetto XVI si è dimesso per pura stanchezza. È quanto ha spiegato in un’intervista il suo segretario, l’arcivescovo disoccupato Georg Gänswein, che ha appreso la decisione di Benedetto di dimettersi durante una conversazione personale, ha dichiarato il prelato forzatamente inattivo alla EWTN.

Il Papa emerito gli ha confessato di aver pregato, riflettuto e lottato a lungo con se stesso fino a giungere alla conclusione di doversi dimettere.

Il segretario ha reagito con stupore: “Ma è impossibile!”, e ha cercato più volte di far cambiare idea al Papa, ma l’intenzione di Benedetto non era quella di discutere, ma di comunicare la sua incrollabile decisione, così Gänswein ha dovuto “ingoiare”.

Significativamente, Gänswein sottolinea che Benedikt non si è mai pentito delle sue dimissioni, e da allora, per i primi due mesi dopo le dimissioni, Ratzinger era molto esausto e non parlava quasi mai.

Poi, a poco a poco, recuperò le forze.

Nella sua residenza nel monastero Mater Ecclesiae, Benedetto – “una persona molto sistematica” – celebrava la Santa Messa e recitava il breviario ogni giorno.

E la liturgia. La liturgia era importante per Benedetto, compresa la Messa tradizionale che è stata celebrata per secoli, così una volta ha promulgato il motu proprio Summorum Pontificum che permetteva la libertà di celebrare la Messa tradizionale in latino senza il permesso preventivo del vescovo. Benedetto voleva raggiungere la pace anche con questo, e “ha funzionato”, dice Gänswein.

Secondo Gänswein, Benedetto ha imparato da lui come il suo successore ha ribaltato il suo lavoro in questo senso.

Chiese a Gänswein di leggergli il testo della Traditionis Custodes e la lettera di accompagnamento di Papa Francesco. Fu lo stesso Gänswein a confessargli la sua preoccupazione che questa decisione avrebbe causato “molti, molti problemi”, Benedetto rispose solo: “Spero che Dio ci aiuti”.

Quando si dimise, non pensava di vivere più di un anno. Nessuno fu più sorpreso di Benedetto di vedere che quell’anno previsto si è trasformato in un tempo più lungo.

