Come Sarà il Grande Scisma? E Cosa Significherà per Noi? Joachim Helmerl.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, padre Joachim Helmerl, che ringraziamo di cuore per l’onore che ci fa, offre alla vostra attenzione questo articolo sulla situazione – e il futuro – della Chiesa; in Germania, ma non solo. Buona lettura e diffusione.

Come sarà il grande scisma?

E cosa significherà per noi?

Una previsione di Joachim Heimerl

È sempre più chiaro che stiamo vivendo l’alba di uno scisma. E, naturalmente, le domande che questo solleva diventano sempre più pressanti, soprattutto: come sarà questo scisma e cosa significherà per noi?

Innanzitutto, dobbiamo partire dal presupposto che, contrariamente alle aspettative, questo scisma non sarà uno scisma tedesco, ma uno scisma per tutta la Chiesa: l’attuale Sinodo mondiale dei vescovi ha abbracciato gli errori del “cammino sinodale” in Germania.

E dopo la sua conclusione, al più tardi nel 2024, si aprirà nolens volens la strada a un grande scisma. Come si poteva temere, gli obiettivi dei riformatori tedeschi e romani si sono rivelati identici. Entrambi non sono interessati al rinnovamento della Chiesa, come sostengono, ma all’istituzione di una nuova Chiesa “sinodale” che non è più cattolica.

Lo si può riconoscere da un dettaglio eloquente rivelato di recente dall’arcivescovo Gadecki (Polonia): I partecipanti al Sinodo mondiale hanno ricevuto il programma di riforma del “Cammino sinodale” tedesco via e-mail già il primo giorno dell’incontro. Ovviamente, gli organizzatori del Sinodo attorno al cardinale Hollerich hanno misurato le loro aspettative sul Sinodo mondiale in Germania. I documenti del Sinodo fino ad oggi lo suggeriscono, anche se mancano della tipica intransigenza tedesca.

I tedeschi, d’altra parte, si vedono ormai confermati da Roma; probabilmente non si lasceranno più ostacolare, e ciò che il Papa deciderà alla fine del Sinodo non è comunque più importante. I riformatori globali si aspettano che egli installi una nuova Chiesa “sinodale” che abbandoni gradualmente le posizioni precedenti. Se non lo farà lui, probabilmente i riformatori lo faranno da soli; la fede della Chiesa è diventata negoziabile ovunque.

Il fumo di Satana, che Paolo VI vedeva entrare nella Chiesa, ha ormai riempito il suo spazio. Lo scisma non solo è diventato inevitabile, ma è già qui. Tuttavia, questo scisma sarà molto diverso dagli scismi storici: non ci sarà un papa e un antipapa e non ci sarà una rottura formale della Chiesa.

Eppure questo scisma sarà il più grande di tutti gli scismi; inghiottirà la Chiesa universale e anche l’ufficio papale e li coprirà come un velo oscuro. In questa Chiesa oscura, la luce della verità si spegnerà gradualmente finché il Signore stesso non porrà fine alle tenebre e disperderà il fumo di Satana.

Lo spegnimento della verità è già iniziato: Il Vangelo e il deposito della fede sono già messi in discussione nei documenti ufficiali romani, per non parlare del totale fallimento del cattolicesimo in Germania. Al contrario, vengono sostenute ideologie di sinistra-liberali, per esempio che “salvare il clima” potrebbe “salvare” l’umanità. Al contrario, sentiamo poche o distorte informazioni sull’unico Salvatore GESÙ CRISTO; la lettera papale sull’ambiente “Laudato sì” ne è un esempio. Soprattutto, la Chiesa scismatica sarà una Chiesa all’interno della Chiesa, e anche se ciò può sembrare paradossale, è proprio questo che rende questo scisma così grande e significativo – e anche così infinitamente difficile. Questo scisma non conoscerà confini territoriali come nella Riforma, e non ci sarà nulla che protegga i fedeli da esso, come fece a suo tempo il Concilio di Trento. Al contrario: le voci di avvertimento saranno sanzionate da cima a fondo.

La destituzione del vescovo Strickland (Texas) lo ha dimostrato. Ma dimostra anche che questo scisma attraverserà il cuore della Chiesa.

Da questo punto di vista, è forse paragonabile all’epoca dell’arianesimo, ma siamo onesti: i paragoni storici possono essere confortanti, ma non ci aiutano.

La domanda è: come si presenta la situazione per i singoli cattolici che vogliono rimanere cattolici e non diventare “sinodali”? – Probabilmente non avranno altra scelta che emigrare. Poi cercheranno l’unione spirituale con un vescovo straniero, a condizione che il loro vescovo locale appartenga alla “Chiesa sinodale”. In una seconda fase, questo potrebbe portare alla dissoluzione del precedente principio territoriale, ossia quando sempre più fedeli si riversano all’esterno la domenica, lontano dalla loro parrocchia e, se possibile, anche dalla loro diocesi.

In questo caso, lo scisma significherà anche una nuova diaspora: Questo scisma sarà lo scisma di una grande confusione che porta la firma del diabolos, colui che confonde tutto. Questo fenomeno di allontanamento, in fondo, non è nuovo: esiste da tempo tra “modernisti” e “tradizionalisti” ed è rimasto sottotraccia solo finché ciò che unisce era maggiore di ciò che divide. Ora questo è finito e le forze centrifughe non possono più essere tenute insieme; c’è la sensazione che la Chiesa stia implodendo ogni giorno. I cattolici in Germania saranno probabilmente i più colpiti dallo scisma, ma non perché la Germania sia la madrepatria di questo scisma.

A differenza di tutti gli altri cattolici, i cattolici tedeschi sono intrappolati nel sistema obbligatorio di tasse ecclesiastiche dello Stato, che tuttavia sta cadendo sempre più in disordine. C’è una crescente mancanza di accettazione tra i fedeli. Si è sparsa la voce che non si è cattolici in virtù dell’imposta sulla chiesa e che si può “uscire” dalla chiesa solo nei Paesi di lingua tedesca.

Questo non è possibile altrove. – E giustamente!

E se non altro perché il “lasciare la Chiesa” non esiste dogmaticamente. In altre parole: Chi non vuole appartenere alla Chiesa sinodale tedesca, in futuro risparmierà sicuramente sulle tasse ecclesiastiche. Sanno che rimarranno cattolici indipendentemente da ciò che i vescovi eretici diranno loro.

Naturalmente, la situazione è ancora più difficile per i sacerdoti tedeschi che per i cattolici tedeschi. È difficile per loro sfuggire alla dipendenza dai loro vescovi; un vescovo può essere eretico, ma rimane comunque il loro datore di lavoro.

I sacerdoti tedeschi hanno quindi due opzioni: Trasferirsi nella diocesi di un altro vescovo, il che non è privo di difficoltà. Oppure la resistenza a tutto ciò che non corrisponde alla fede tradizionale. Purtroppo, non esiste una terza opzione.

I sacerdoti a volte rimangono legati alla chiesa oscura come il Signore alla sua croce, e come sacerdote austriaco mi chiedo: come sarà lo scisma qui? Probabilmente le diocesi austriache non rimarranno un’isola di beati, ma lo scisma sarà sicuramente un po’ più amichevole: rosa come una ciambella e non con le facce truci dei tedeschi.

Naturalmente, tutto questo è solo una previsione e vorrei tanto sbagliarmi. Purtroppo, i tanto citati “segni dei tempi” lo rendono improbabile.

