BBC, 7 Ottobre: Esercitazioni, Allarmi, Segnalazioni Ignorati dal Governo Israeliano.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, il collega Umberto Pascali, che ringraziamo di cuore, ci segnala questo interessantissimo articolo della BBC, che dimostra come Israele fosse a conoscenza da tempo dei preparativi di hams e di altri gruppi militari palestinesi di un’azione di grande rilievo da Gaza. Come ricorderete, nei giorni precedenti il 7 ottobre il Ministro dell’Intelligence egiziano ha ripetutamente avvertito il governo di Netanyahu, senza successo. E si sa che Tel Aviv sapeva da un anno del piano di Hamas. Che cosa pensare? Difficile non ipotizzare che il governo israeliano abbia “trascurato” tanti segnali per sfruttare l’occasione e giungere a una “soluzione finale” per il problema di Gaza. Buona lettura e condivisione.

§§§

Cinque gruppi armati palestinesi si sono uniti ad Hamas nell’attacco mortale del 7 ottobre contro Israele dopo essersi addestrati insieme in esercitazioni di tipo militare a partire dal 2020, secondo le analisi di BBC News.

I gruppi hanno effettuato esercitazioni congiunte a Gaza che ricordano da vicino le tattiche utilizzate durante l’assalto mortale – anche in un sito a meno di 1 km dalla barriera con Israele – e le hanno pubblicate sui social media.

Durante queste esercitazioni, l’ultima delle quali si è svolta appena 25 giorni prima dell’attacco, si sono esercitati nella presa di ostaggi, nell’irruzione nei compound e nella violazione delle difese israeliane.

BBC Arabic e BBC Verify hanno raccolto prove che dimostrano come Hamas abbia riunito le fazioni di Gaza per affinare i propri metodi di combattimento e, infine, eseguire un raid in Israele che ha fatto precipitare la regione nella guerra.

Un segno di unità

Il 29 dicembre 2020, il leader generale di Hamas, Ismail Haniyeh, ha dichiarato che la prima delle quattro esercitazioni, denominata “Pilastro forte”, era un “messaggio forte e un segno di unità” tra le varie fazioni armate di Gaza.

Essendo il più potente dei gruppi armati di Gaza, Hamas è stata la forza dominante in una coalizione che ha riunito altre 10 fazioni palestinesi in un’esercitazione in stile war games supervisionata da una “sala operativa congiunta”.

La struttura è stata istituita nel 2018 per coordinare le fazioni armate di Gaza sotto un comando centrale.Prima del 2018, Hamas si era formalmente coordinato con la Jihad islamica palestinese (PIJ), la seconda fazione armata di Gaza e, come Hamas, un’organizzazione terroristica proscritta nel Regno Unito e in altri Paesi.

Hamas ha combattuto anche a fianco di altri gruppi in precedenti conflitti, ma l’esercitazione del 2020 è stata pubblicizzata dalla propaganda come prova dell’unificazione di una più ampia gamma di gruppi.

Il leader di Hamas ha dichiarato che la prima esercitazione riflette la “disponibilità permanente” delle fazioni armate.

L’esercitazione del 2020 è stata la prima di quattro esercitazioni congiunte tenutesi nell’arco di tre anni, ognuna delle quali è stata documentata da video lucidi pubblicati sui canali pubblici dei social media.

La BBC ha identificato visivamente 10 gruppi, tra cui PIJ, grazie alle loro fasce ed emblemi distintivi che si addestravano a fianco di Hamas durante le esercitazioni Strong Pillar in filmati postati sull’app di messaggistica Telegram.

Dopo l’attacco del 7 ottobre, cinque di questi gruppi hanno pubblicato video in cui affermavano di aver preso parte all’assalto. Altri tre hanno rilasciato dichiarazioni scritte su Telegram affermando di aver partecipato.

Il ruolo di questi gruppi è stato messo a fuoco mentre cresce la pressione su Hamas per trovare decine di donne e bambini che si ritiene siano stati portati come prigionieri da Israele a Gaza da altre fazioni il 7 ottobre.



Tre gruppi – PIJ, Brigate Mujahideen e Brigate Al-Nasser Salah al-Deen – sostengono di aver sequestrato ostaggi israeliani, insieme ad Hamas, in quel giorno.

Si dice che gli sforzi per estendere la tregua temporanea a Gaza dipendano dalla localizzazione degli ostaggi da parte di Hamas.

Sebbene questi gruppi appartengano a un ampio spettro ideologico che va dalla linea dura islamista a quella relativamente laica, tutti condividono la volontà di usare la violenza contro Israele.

Le dichiarazioni di Hamas hanno ripetutamente sottolineato il tema dell’unità tra i diversi gruppi armati di Gaza. Il gruppo ha suggerito di essere partner alla pari nelle esercitazioni congiunte, mentre ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano nei piani di attacco a Israele.

Il filmato della prima esercitazione mostra comandanti mascherati in un bunker che sembrano condurre l’esercitazione e inizia con una raffica di razzi.

Il filmato taglia su combattenti armati fino ai denti che invadono un finto carro armato contrassegnato da una bandiera israeliana, trattengono un membro dell’equipaggio e lo trascinano via come prigioniero, oltre a fare irruzione negli edifici.

Dai video e dalle strazianti dichiarazioni dei testimoni sappiamo che entrambe le tattiche sono state utilizzate per catturare i soldati e colpire i civili il 7 ottobre, quando circa 1.200 persone sono state uccise e circa 240 ostaggi sono stati presi.

Il primo video di propaganda dell’esercitazione Strong Pillar mostrava una sala di comando che supervisionava l’esercitazione congiunta.

La seconda esercitazione Strong Pillar si è tenuta quasi esattamente un anno dopo.

Ayman Nofal, un comandante delle Brigate Izzedine al-Qassam – il nome ufficiale dell’ala armata di Hamas – ha dichiarato che lo scopo dell’esercitazione del 26 dicembre 2021 era quello di “affermare l’unità delle fazioni della resistenza”.

Ha aggiunto che le esercitazioni “diranno al nemico che i muri e le misure ingegneristiche ai confini di Gaza non li proteggeranno”.

Un’altra dichiarazione di Hamas ha detto che le “manovre militari congiunte” erano state progettate per “simulare la liberazione degli insediamenti vicino a Gaza” – che è il modo in cui il gruppo si riferisce alle comunità israeliane.

L’esercitazione è stata ripetuta il 28 dicembre 2022 e per celebrare l’evento sono state pubblicate immagini di propaganda di combattenti che si esercitano a sgomberare edifici e a travolgere carri armati in quella che sembra essere una replica di una base militare.

Le esercitazioni sono state riportate in Israele, quindi è inconcepibile che non siano state monitorate da vicino dalle ampie agenzie di intelligence del Paese.



Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno già effettuato attacchi aerei per interrompere le attività di addestramento di Hamas. Nell’aprile 2023, hanno bombardato il sito utilizzato per la prima esercitazione Strong Pillar.

Settimane prima degli attacchi, le soldatesse addette alla sorveglianza nei pressi del confine con Gaza avrebbero avvertito di un’attività insolitamente elevata dei droni e che Hamas si stava addestrando per conquistare i posti di osservazione con repliche delle loro posizioni.

Ma, secondo quanto riportato dai media israeliani, essi affermano di essere stati ignorati.

Il generale di brigata Amir Avivi, ex vicecomandante dell’IDF a Gaza, ha dichiarato alla BBC: “C’erano molte informazioni sul fatto che stessero facendo questo addestramento – dopo tutto, i video sono pubblici, e questo stava accadendo a centinaia di metri dalla recinzione (con Israele)”.

Ma ha detto che mentre i militari sapevano delle esercitazioni, “non hanno visto per cosa si stavano allenando”.

L’IDF ha dichiarato di aver “eliminato” Nofal il 17 ottobre 2023, il primo alto dirigente militare di Hamas ad essere ucciso durante il conflitto.



Nascondersi in piena vista

Hamas ha fatto di tutto per assicurarsi che le esercitazioni fossero realistiche.

Nel 2022, i combattenti si sono esercitati a prendere d’assalto una finta base militare israeliana costruita a soli 2,6 km (1,6 miglia) dal valico di Erez, un percorso tra Gaza e Israele controllato dall’IDF.

BBC Verify ha individuato il sito nell’estremo nord di Gaza, a soli 800 metri dalla barriera, confrontando le caratteristiche geografiche viste nei filmati di addestramento con le immagini aeree dell’area. Nel novembre 2023, il sito era ancora visibile su Bing Maps.

Il campo di addestramento si trovava a meno di 1,6 km (1 miglio) da una torre di osservazione israeliana e da un box di osservazione sopraelevato, elementi della barriera di sicurezza che Israele ha speso centinaia di milioni di dollari per costruire.



La finta base si trova su un terreno scavato a diversi metri sotto il livello del suolo, quindi potrebbe non essere stata immediatamente visibile a qualsiasi pattuglia israeliana nelle vicinanze – ma il fumo che si è alzato dalle esplosioni lo sarebbe stato sicuramente, e l’IDF è noto per utilizzare la sorveglianza aerea.

Hamas usava questo sito per esercitarsi a prendere d’assalto edifici, prendere ostaggi sotto la minaccia delle armi e distruggere le barriere di sicurezza.

La BBC Verify ha utilizzato informazioni disponibili pubblicamente – comprese le immagini satellitari – per individuare 14 siti di addestramento in nove diverse località di Gaza.

Si sono anche allenati due volte in un sito a meno di 1,6 km (1 miglio) dal centro di distribuzione dell’agenzia di aiuti delle Nazioni Unite, visibile sullo sfondo di un video ufficiale pubblicato dall’agenzia nel dicembre 2022.



Terra, mare e aria

Il 10 settembre 2023, la cosiddetta sala del comitato congiunto ha pubblicato sul suo canale Telegram dedicato immagini di uomini in uniforme militare che effettuavano la sorveglianza delle installazioni militari lungo la barriera di Gaza.

Due giorni dopo è stata messa in scena la quarta esercitazione militare Strong Pillar e il 7 ottobre erano state provate tutte le tattiche che sarebbero state impiegate nell’attacco senza precedenti.

I combattenti sono stati filmati mentre viaggiavano sullo stesso tipo di pick-up Toyota bianchi che sono stati visti circolare nel sud di Israele il mese successivo.



Il video di propaganda mostra uomini armati che fanno irruzione in edifici finti e sparano a bersagli fittizi all’interno, oltre ad addestrarsi a prendere d’assalto una spiaggia usando una barca e sommozzatori. Israele ha dichiarato di aver respinto i tentativi di sbarco di barche di Hamas sulle sue coste il 7 ottobre.

La quarta e ultima esercitazione Strong Pillar ha visto i combattenti allenarsi a fare irruzione negli edifici.

Tuttavia, Hamas non ha pubblicizzato il suo addestramento con motociclette e parapendio come parte della propaganda di Strong Pillar.

Un video di addestramento pubblicato da Hamas tre giorni dopo il 7 ottobre mostra la demolizione di recinzioni e barriere per consentire il passaggio delle motociclette, una tattica utilizzata per raggiungere le comunità nel sud di Israele. Non abbiamo identificato video simili precedenti.

Anche i filmati di combattenti che utilizzano attrezzature per il parapendio non sono stati pubblicati fino a quando l’attacco del 7 ottobre non era in corso.

In un video di addestramento condiviso il giorno dell’attacco, si vedono gli uomini armati atterrare in un finto kibbutz presso una pista di atterraggio che abbiamo localizzato in un sito a nord di Rafah, nel sud di Gaza.

BBC Verify ha stabilito che il video è stato registrato qualche tempo prima del 25 agosto 2022 ed è stato memorizzato in un file di computer intitolato Squadrone dell’Aquila, il nome che Hamas usa per la sua divisione aerea – il che suggerisce che il piano dei parapendisti era in cantiere da oltre un anno.



L’elemento sorpresa

Prima del 7 ottobre, si pensava che Hamas avesse circa 30.000 combattenti nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferito da comandanti dell’IDF. Si pensava anche che Hamas potesse attingere a diverse migliaia di combattenti da gruppi più piccoli.

Hamas è di gran lunga il più potente dei gruppi armati palestinesi, anche senza il sostegno di altre fazioni – il che suggerisce che il suo interesse nel galvanizzare le fazioni sia stato guidato dal tentativo di assicurarsi un ampio sostegno all’interno di Gaza almeno quanto di rafforzare i propri numeri.

L’IDF ha precedentemente stimato che 1.500 combattenti si sono uniti ai raid del 7 ottobre. All’inizio di questo mese, il Times of Israel ha riportato che l’IDF ritiene che il numero sia più vicino a 3.000.

Qualunque sia il numero reale, significa che solo una frazione relativamente piccola del numero totale di operatori armati a Gaza ha partecipato. Non è possibile verificare con precisione quanti combattenti di gruppi minori abbiano preso parte all’attacco o alle esercitazioni di Strong Pillar.

Mentre Hamas stava costruendo un sostegno trasversale tra le fazioni nella preparazione dell’attacco, Hisham Jaber, un ex generale di brigata dell’esercito libanese che ora è analista della sicurezza presso il Centro studi e ricerche per il Medio Oriente, ha detto di ritenere che solo Hamas fosse a conoscenza del piano finale, ed è “probabile che [abbiano] chiesto ad altre fazioni di unirsi il giorno stesso”.

Andreas Krieg, docente senior di studi sulla sicurezza al Kings College di Londra, ha dichiarato alla BBC: “Mentre c’era una pianificazione centralizzata, l’esecuzione era decentralizzata, con ogni squadra che rendeva operativo il piano come riteneva opportuno”.

Ha detto che persone all’interno di Hamas sarebbero state sorprese dalla debolezza delle difese israeliane e ha valutato che i militanti hanno probabilmente aggirato la tecnologia di sorveglianza di Israele comunicando offline.

Hugh Lovatt, analista per il Medio Oriente presso l’European Council on Foreign Relations, ha affermato che Israele sarebbe stato a conoscenza delle esercitazioni congiunte, ma “ha raggiunto la conclusione sbagliata”, valutando che si trattava dell’attività “standard” dei gruppi paramilitari nei territori palestinesi, piuttosto che “indicativa di un imminente attacco su larga scala”.

Interrogate sulle questioni sollevate in questo articolo, le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato di essere “attualmente concentrate sull’eliminazione della minaccia dell’organizzazione terroristica Hamas” e che le domande su eventuali fallimenti “saranno esaminate in una fase successiva”.

Potrebbero passare diversi anni prima che Israele faccia formalmente i conti con le opportunità mancate per prevenire il massacro del 7 ottobre.

Le ramificazioni per l’esercito, i servizi segreti e il governo potrebbero essere sismiche.

§§§

