Israele Sapeva da un Anno del Piano di Hamas. The New York Times.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo estremamente interessante pubblicato dal New York Times, che ringraziamo per la cortesia, e che getta una luce inquietante sulle azioni del governo di Tel Aviv, e di Washington. Il commento del canale La Terza Roma, che riportiamo qui sotto, appare tutt’altro che fantasioso…Buona lettura e condivisione.

♦️Ma dei dubbi a proposito sorgono spontanei.

Sia Biden che Netanyahu erano stati avvertiti della minaccia di un attacco di Hamas, ma entrambi i leader non hanno fatto nulla. Sorge il sospetto che a Netanyahu servisse uno spargimento di sangue, per avere il “casus belli”per “radere al suolo” la Striscia di Gaza .

♦️E sinceramente questo è più di un dubbio. Non sarebbe la prima volta che si aspetta o addirittura si crea un casus belli per poi iniziare una specifica azione. È nella cultura globalista e di solito il trucco riesce ,avendo il controllo totale dei mezzi di informazione.

https://t.me/terzaroma

§§§

I funzionari israeliani hanno ottenuto il piano di battaglia di Hamas per l’attacco terroristico del 7 ottobre più di un anno prima che avvenisse, come dimostrano documenti, e-mail e interviste. Ma i funzionari militari e di intelligence israeliani hanno liquidato il piano come un’aspirazione, considerandolo troppo difficile da realizzare per Hamas.

Il documento di circa 40 pagine, che le autorità israeliane hanno chiamato in codice “Muro di Gerico”, delinea, punto per punto, esattamente il tipo di invasione devastante che ha portato alla morte di circa 1.200 persone.

Il documento tradotto, che è stato esaminato dal New York Times, non fissava una data per l’attacco, ma descriveva un assalto metodico progettato per travolgere le fortificazioni intorno alla Striscia di Gaza, conquistare le città israeliane e prendere d’assalto basi militari chiave, tra cui il quartier generale di una divisione.

Hamas ha seguito il piano con una precisione sconvolgente. Il documento prevedeva una raffica di razzi all’inizio dell’attacco, droni per mettere fuori uso le telecamere di sicurezza e le mitragliatrici automatiche lungo il confine, e uomini armati che si sarebbero riversati in massa in Israele in parapendio, in motocicletta e a piedi – tutto ciò è avvenuto il 7 ottobre.

Il piano includeva anche dettagli sulla posizione e sulle dimensioni delle forze militari israeliane, sui centri di comunicazione e su altre informazioni sensibili, sollevando domande su come Hamas abbia raccolto le sue informazioni e se ci siano state fughe di notizie all’interno dell’establishment della sicurezza israeliana.

Il documento è circolato ampiamente tra i leader militari e dell’intelligence israeliana, ma gli esperti hanno stabilito che un attacco di tale portata e ambizione era al di là delle capacità di Hamas, secondo i documenti e i funzionari. Non è chiaro se il primo ministro Benjamin Netanyahu o altri leader politici abbiano visto il documento.

L’anno scorso, poco dopo l’ottenimento del documento, gli ufficiali della divisione Gaza dell’esercito israeliano, responsabile della difesa del confine con Gaza, hanno dichiarato che le intenzioni di Hamas non erano chiare.

“Non è ancora possibile determinare se il piano sia stato pienamente accettato e come si manifesterà”, si leggeva in una valutazione militare esaminata dal Times.

Poi, a luglio, solo tre mesi prima degli attacchi, un analista veterano dell’Unità 8200, l’agenzia di intelligence israeliana, ha avvertito che Hamas aveva condotto un’intensa esercitazione di un giorno che sembrava simile a quanto descritto nel piano.

Ma un colonnello della divisione di Gaza ha respinto le sue preoccupazioni, secondo le e-mail criptate visionate dal Times.

“Smentisco assolutamente che lo scenario sia immaginario”, ha scritto l’analista negli scambi di e-mail. L’esercitazione di Hamas, ha detto, corrispondeva pienamente “al contenuto del Muro di Gerico”.

“È un piano progettato per iniziare una guerra”, ha aggiunto. “Non è solo un’incursione in un villaggio”.

I funzionari ammettono in privato che, se l’esercito avesse preso sul serio questi avvertimenti e avesse reindirizzato rinforzi significativi a sud, dove Hamas ha attaccato, Israele avrebbe potuto attenuare gli attacchi o forse addirittura prevenirli.

Soldati israeliani schierati in un’area dove sono stati uccisi dei civili nella città meridionale di Sderot il 7 ottobre.Credit…Oren Ziv/Agence France-Presse – Getty Images

Invece, l’esercito israeliano si è trovato impreparato mentre i terroristi uscivano dalla Striscia di Gaza. È stato il giorno più letale nella storia di Israele.

I funzionari della sicurezza israeliana hanno già riconosciuto di aver fallito nel proteggere il Paese e si prevede che il governo riunisca una commissione per studiare gli eventi che hanno portato agli attacchi. Il documento sul Muro di Gerico mette a nudo una cascata di errori durata anni e culminata in quello che i funzionari considerano il peggior fallimento dell’intelligence israeliana dopo l’attacco a sorpresa che portò alla guerra arabo-israeliana del 1973.

Alla base di tutti questi fallimenti c’era un’unica convinzione, fatalmente imprecisa, che Hamas non avesse la capacità di attaccare e non avrebbe osato farlo. Questa convinzione era talmente radicata nel governo israeliano, hanno detto i funzionari, da ignorare le crescenti prove del contrario.

L’esercito israeliano e l’Agenzia di sicurezza israeliana, responsabile dell’antiterrorismo a Gaza, hanno rifiutato di commentare.

I funzionari non hanno voluto dire come hanno ottenuto il documento del Muro di Gerico, ma era una delle numerose versioni di piani di attacco raccolte nel corso degli anni. Un memorandum del Ministero della Difesa del 2016 visionato dal Times, ad esempio, dice: “Hamas intende spostare il prossimo scontro in territorio israeliano”.

Un attacco di questo tipo comporterebbe probabilmente la presa di ostaggi e “l’occupazione di una comunità israeliana (e forse anche di diverse comunità)”, si legge nel memorandum.

Il documento sul Muro di Gerico, che prende il nome dalle antiche fortificazioni nell’odierna Cisgiordania, era ancora più esplicito. Descriveva attacchi con razzi per distrarre i soldati israeliani e farli precipitare nei bunker, e droni per disattivare le elaborate misure di sicurezza lungo la barriera di confine che separa Israele da Gaza.

I combattenti di Hamas avrebbero poi sfondato 60 punti del muro, attraversando il confine con Israele. Il documento inizia con una citazione del Corano: “Sorprendili attraverso il cancello. Se lo farete, avrete certamente la meglio”.

La stessa frase è stata ampiamente utilizzata da Hamas nei suoi video e nelle sue dichiarazioni dal 7 ottobre.

Uno degli obiettivi più importanti delineati nel documento era il superamento della base militare israeliana di Re’im, che ospita la divisione di Gaza responsabile della protezione della regione. Sono state elencate anche altre basi che ricadono sotto il comando della divisione.

Hamas ha raggiunto l’obiettivo il 7 ottobre, devastando Re’im e conquistando parti della base.

L’audacia del piano, hanno detto gli ufficiali, lo ha reso facilmente sottovalutabile. Tutti i militari scrivono piani che non utilizzano mai, e gli ufficiali israeliani hanno valutato che, anche se Hamas avesse invaso, avrebbe potuto radunare una forza di poche decine di persone, non le centinaia che alla fine hanno attaccato.

Israele aveva anche frainteso le azioni di Hamas. Il gruppo aveva negoziato i permessi per consentire ai palestinesi di lavorare in Israele, cosa che i funzionari israeliani avevano interpretato come un segno che Hamas non stava cercando una guerra.

Ma Hamas aveva elaborato piani di attacco per molti anni e gli ufficiali israeliani erano entrati in possesso di precedenti versioni. Quello che poteva essere un colpo di intelligence si è trasformato in uno dei peggiori errori di calcolo nei 75 anni di storia di Israele.

Nel settembre 2016, l’ufficio del ministro della Difesa ha compilato un memorandum top secret basato su un’iterazione molto precedente di un piano di attacco di Hamas. Il memorandum, firmato dall’allora ministro della Difesa, Avigdor Lieberman, affermava che un’invasione e la presa di ostaggi avrebbero “portato a gravi danni alla coscienza e al morale dei cittadini di Israele”.

Il memorandum, che è stato visionato dal Times, afferma che Hamas ha acquistato armi sofisticate, disturbatori GPS e droni. Inoltre, afferma che Hamas ha aumentato la sua forza di combattimento a 27.000 persone, dopo averne aggiunte 6.000 in un periodo di due anni. Hamas sperava di arrivare a 40.000 persone entro il 2020, si legge nella nota.

L’anno scorso, dopo che Israele ha ottenuto il documento sul Muro di Gerico, la divisione militare di Gaza ha redatto una propria valutazione di intelligence su questo ultimo piano di invasione.

Hamas aveva “deciso di pianificare un nuovo raid, senza precedenti nella sua portata”, hanno scritto gli analisti nella valutazione esaminata dal Times. Secondo la valutazione, Hamas intendeva effettuare un’operazione di inganno seguita da una “manovra su larga scala” con l’obiettivo di sopraffare la divisione.

Ma la divisione di Gaza si riferiva al piano come a una “bussola”. In altre parole, la divisione ha stabilito che Hamas sapeva dove voleva andare ma non ci era ancora arrivato.

Il 6 luglio 2023, l’analista veterano dell’Unità 8200 scrisse a un gruppo di altri esperti di intelligence che decine di commando di Hamas avevano recentemente condotto esercitazioni, con alti comandanti di Hamas che osservavano.

L’addestramento comprendeva una prova generale di abbattimento di aerei israeliani e la conquista di un kibbutz e di una base di addestramento militare, uccidendo tutti i cadetti. Durante l’esercitazione, i combattenti di Hamas hanno usato la stessa frase del Corano che appare in cima al piano di attacco al Muro di Gerico, ha scritto l’analista negli scambi di e-mail visionati dal Times.

L’analista ha avvertito che l’esercitazione seguiva da vicino il piano del Muro di Gerico e che Hamas stava costruendo la capacità di portarlo a termine.

Il colonnello della divisione di Gaza ha applaudito l’analisi, ma ha detto che l’esercitazione faceva parte di uno scenario “totalmente fantasioso”, non un’indicazione della capacità di Hamas di realizzarlo.

“In breve, aspettiamo pazientemente”, ha scritto il colonnello.

Il botta e risposta è continuato, con alcuni colleghi che hanno appoggiato la conclusione iniziale dell’analista. Ben presto, l’analista ha invocato le lezioni della guerra del 1973, in cui gli eserciti siriano ed egiziano avevano invaso le difese israeliane. Le forze israeliane si riorganizzarono e respinsero l’invasione, ma il fallimento dell’intelligence è servito a lungo da lezione per i funzionari di sicurezza israeliani.

“Abbiamo già vissuto un’esperienza simile 50 anni fa sul fronte meridionale in relazione a uno scenario che sembrava immaginario, e la storia potrebbe ripetersi se non stiamo attenti”, ha scritto l’analista ai suoi colleghi.

Pur essendo inquietante, nessuna delle e-mail prevedeva l’imminenza di una guerra. L’analista non ha nemmeno sfidato la saggezza convenzionale tra i funzionari dell’intelligence israeliana secondo cui Yahya Sinwar, il leader di Hamas, non era interessato alla guerra con Israele. Ma ha correttamente valutato che le capacità di Hamas erano drasticamente migliorate. Il divario tra il possibile e l’aspirazionale si era ridotto in modo significativo.

L’incapacità di collegare i puntini riecheggia un altro fallimento analitico di oltre due decenni fa, quando anche le autorità americane avevano molteplici indizi che il gruppo terroristico Al Qaeda stesse preparando un attacco. Una commissione governativa ha concluso che gli attacchi dell’11 settembre 2001 al World Trade Center e al Pentagono sono stati in gran parte un fallimento dell’analisi e dell’immaginazione.

“Il fallimento dell’intelligence israeliana il 7 ottobre assomiglia sempre di più al nostro 11 settembre”, ha dichiarato Ted Singer, un alto funzionario della C.I.A. da poco in pensione che ha lavorato a lungo in Medio Oriente. “Il fallimento sarà una lacuna nell’analisi per dipingere un quadro convincente alla leadership militare e politica che Hamas aveva l’intenzione di lanciare l’attacco quando lo ha fatto”.

Ronen Bergman è uno scrittore del New York Times Magazine, con sede a Tel Aviv. Il suo ultimo libro è “Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations”, pubblicato da Random House.

Adam Goldman scrive di FBI e sicurezza nazionale. È giornalista da oltre due decenni.

§§§

