Firenze, la Giunta Censura Pro Vita e Famiglia. Ecco il Vero, Nuovo Fascismo.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su X (già Twitter) dall’amico Jacopo Coghe di Por Vita & Famiglia. Buona lettura e condivisione.

IL PARTITO DEMO-SOVIETICO

La Giunta PD di Firenze ha ordinato all’agenzia comunale dei servizi stradali di censurare e rimuovere i nostri legittimi manifesti contro le attività che portano nelle scuole la falsa e malsana idea di una “identità di genere fluida”, avviando bambini e adolescenti al drammatico calvario della “transizione di genere”.

Nelle città dove governa, il PD decide quali opinioni politiche si possono o non si possono manifestare pubblicamente, sospendendo la vigenza dei diritti civili fondamentali assicurati dalla Costituzione e creando enclavi neo-sovietiche. Il tutto, ovviamente, per tenere a cuccia i vari collettivi antagonisti, femministi e arcobaleno, frange ideologiche su cui il PD di Elly Schlein fonda la sua esistenza.

Sono gli stessi ipocriti che sbraitano con la bava alla bocca contro il “neofascismo”, “le destre”, la “marea nera”, il “populismo” e altri fenomeni evidentemente tutti autobiografici.

Hanno il totalitarismo nel sangue, ed è per questo che non hanno mai condannato l’assalto alla nostra sede. Per connivenza politica. Ovviamente, questi abusi di potere non provocano altro effetto che aumentare la nostra determinazione e il numero dei nostri sostenitori, sempre più consapevoli della graduale ma costante riduzione dei nostri spazi di Libertà di opinione.

Per ogni manifesto rimosso, un nuovo genitore anti-gender si attiva nella scuola dei suoi figli.

