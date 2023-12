Pfizer. Bugiardino di 575 Pagine: del Siero Ignoriamo Pericoli e Rischi. TreAnni Dopo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione un commento di Arrendersi All’Evidenza allo scandalo – ormai si deve chiamarlo così – legato ai vaccini anti covid. Non è straordinario, ma solo un’ulteriore prova delle complicità a ogni livello – comprese ahimè del governo attuale – che di questo scandalo non si occupano i mass media generalisti, e che anzi si facciano portavoce del cosiddetto “allarme” perché la gente, che forse è meno cretina di quanto comunemente si pensi, non si vaccina abbastanza. Ingeriamo questo commento di AAE con un post di Ortiigia, che ringraziamo per la cortesia, e che di per sé ci rivela il grado di improntitudine di chi ha iniettato a milioni di persone un siero sperimentale, sostanzialmente inutile, certamente pericoloso, e troppo spesso letale, come scriveva Stilum Curiae. Buona lettura e condivisione.

§§§

Bugiardino Pfizer

Il bugiardino dei farmaci 💊 è di solito un foglietto fronte-retro. Vi sembrerebbe esagerato un bugiardino di 5 pagine? Sarebbe inverosimile se invece le pagine fossero 57? Ebbene, il nuovo bugiardino del vaccino 💉 Pfizer Comirnaty Omicron XBB.1.5 ha ben 575 PAGINE, e non è uno scherzo.

❌”Miocardite e pericardite anche fatali” candidamente ammesse nel nuovo bugiardino.

❌Dopo oltre 3 anni, ammettono di non avere ancora dati su “Genotossicità/Potenziale cancerogeno”.

❌”Potrebbe non proteggere tutti coloro che lo ricevono”. Commento inutile.

❌”Durata della protezione non nota”, dopo oltre 3 anni di studi e utilizzo.

❌Possibile Trombocitopenia VITT. VITT significa “Trombocitopenia immune indotta da Vaccino”.

❌”Sicurezza non valutata in immunocompromessi.”

❌”Dati su donne in gravidanza e allattamento non ancora disponibili”.

❌Non effettuati studi d’interazione con altri farmaci.

❌Tossicità della riproduzione testata solo sui ratti e non riportata correttamente rispetto agli studi.

575 PAGINE per dire che non sanno nulla.

***

Arrendersi All’Evidenza

E quante cose ancora emergeranno!

E’ noto che il processo deputato alla manifattura dei vakkini è cambiato dopo aver ottenuto l’autorizzazione del prodotto attraverso quello che non si usa più.

Con il nuovo metodo fa capolino un ulteriore problema: la possibile contaminazione del contenuto della fiala con considerevoli quantità di dsDNA, eccedente i limiti ammessi dalle linee guida internazionali.

Il DNA plasmidico di per sé stesso non sarebbe un pericolo insormontabile, perché verrebbe distrutto dagli enzimi deputati a farlo. Non così se questo DNA è incapsulato in una struttura che lo difende (i nanolipidi).

Il nuovo metodo ha surclassato il precedente per esigenze di produttività, velocizzando il processo, e quindi per poter reggere alle richieste del mercato.

Non è un banale problema di qualità e di purezza, perché espone chi riceve l’inoculo a rischi di genotossicità che sono propri del DNA.

Un vakkino a mRNA (RNA modificato) non contiene un classico RNA, che tra le sue peculiarità ha quello di un’emivita abbastanza breve; tuttavia anche quello modificato è offerto come struttura transitoria (anche se ora si sa che resta nell’organismo anche fino a tre mesi).

Il DNA è più stabile del RNA ed è più insidioso perché può essere assai più facilmente implicato nei rischi di una modifica del genoma! Per tale motivo è temuta la sua presenza e la si tollera in quantità bassissima, superata la quale il vakkino è contaminato da un quid che fa assumere al siero caratteristiche da terapia genica (non dichiarata agli “informati”).

Non bastasse il rischio in sé, nel caso specifico esso è di molto acuito dalla compresenza dei nanolipidi cationici (fungono da “trasfectant medium”), che contribuiscono a stabilizzarlo e a farlo arrivare anche dove sarebbe meglio che non vada. Il design formulativo del vakkino prevede gli LNP per l’mRNA, ma non certo per stabilizzare un contaminante di DNA!!

Scenario tutt’altro che improbabile: gli LNP si accumulano negli organi riproduttivi (nelle ovaie) e si portano dietro del DNA che resta lì, a contatto con la prima trasmissione della vita. Tutto regolare o sentite qualche brivido di freddo?

§§§

