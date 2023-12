L’Incarnazione e la Fede Concreta. Aurelio Porfiri.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il maestro Aurelio Porfiri offre alla vostra attenzione queste riflessioni legate al tempo liturgico che stiamo vivendo. Buona lettura e condivisione.

L’incarnazione e la fede concreta

Il tempo di Avvento e Natale ci fa meditare sulla grande realtà dell’incarnazione, una realtà che in effetti è meno creduta di quello che si pensa.

Il cattolicesimo non è una religione spiritualista, ma una religione spirituale.

Non è di certo una religione disincarnata, una religione che vive di astrazioni lontane dalla vita reale. Esso è vita reale ma non per esserne soffocato, ma bensì per elevarla alle cose supreme dello spirito.

Esso è come un occhiale per vedere la vita reale, non ci rende ciechi, ma anzi ci permette di vedere ancora pia fondo e ancora meglio e ci permette di dare un senso a quanto ci circonda. Attraverso di esso penetriamo nel mondo con una comprensione del tutto diversa, che non ci impedisce di gioire delle cose belle della vita, ma anzi ce le offre su un piano di elevazione del tutto speciale. Io dico che bisogna sempre sospettare di coloro che mostrano troppa ripugnanza per il buon cibo, il sesso e altre cose belle della vita. Il cattolicesimo non ci insegna a rinunciare a tutto questo, ma ad usarlo ad un fine.

Gesù incarnandosi ci ha insegnato veramente che chi si abbassa sarà innalzato e che non dobbiamo temere il mondo ma la mondanità. Chesterton avrebbe detto che c’è qualcosa di depravato in un uomo che non abbia voglia di violare i dieci comandamenti. Un paradosso? Certamente.

Ma un paradosso che ci ricorda che la nostra è una religione di carne e sangue, è una religione che poggia bene sulla terra per elevarsi alle altezze sublimi. Non è uno spiritualismo o uno spiritualismo vago e inconcludente. Non ama le categorie ma le persone e proprio perché le ama le giudica al fine della loro salvezza. Non è una misericordia senza giustizia, ma una misericordia che non avrebbe senso se non fosse poggiata sulla giustizia.

A me questo aspetto concreto e allo stesso tempo spirituale del cattolicesimo è sempre piaciuto. Come tanti della mia generazione, ho purtroppo subito il vago spiritualismo che viene propinato anche in tante lezioni di catechismo, per cui la fede diventa una idea che si incarna in astrazioni ma non nella vita. E questo per reazione endogena ha provocato il fatto che si sia esaltato non la vita reale, ma l’attualità elevata a paradigma di interpretazione delle cose dello spirito. Ecco perché la Chiesa rincorre ora quel mondo che non raggiungerà mai, che sarà sempre un passo avanti mentre la Chiesa dovrebbe essere capace di elevare questo mondo verso l’alto.

Credo che tutto questo si riflette molto nel modo in cui molti interpretano il canto gregoriano, come un canto dolce dolce che pretenderebbe di evocare cose dello spirito come se nella stanza accanto ci fosse un bambino che dorme. Ma il canto gregoriano è il canto dei guerrieri della fede che marciano verso il trionfo finale sulle strade della vita in cui a volte devono rotolarsi nella terra per essere poi più bianchi della neve.

