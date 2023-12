Valditara, Revoca la Nomina di Concia. Petizione di Pro Vita & Famiglia. Adesso Basta!

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un breve post per continuare a parlare della follia del ministro – leghista!!! – Valditara che ha nominato Anna Paola Concia (ma perché?) coordinatrice di un qualcosa che dovrebbe fare non si sa che cosa bene, ma che di sicuro ha poco a che fare con i sentimenti della maggioranza dei votanti della Lega, e del Centrodestra al governo. Di giorno in giorno appare sempre più chiaro come l’esecutivo sia una sorta di esecutivo truffa: che si è presentato con una faccia prima delle elezioni, e dopo aver vinto ha buttato giù la maschera. E questa inutile, demagogica iniziativa di Valditara dimostra, una volta di più, il vero problema della destra: povertà e sudditanza culturale verso la cultura politicamente corretta. Una specie di cavallo di troia per lesbiche e omosessuali nelle scuole, in buona sostanza, temiamo. Vedete qui due post pubblicato da @ChanceGardiner, e poi un commento di Jacopo Coghe.

§§§

Giù le mani dalla libertà educativa

Jacopo Coghe

È un trend nettissimo: l’elettorato che ha portato Giorgia Meloni a capo del Governo, Tajani agli Esteri, Salvini alle Infrastrutture e – soprattutto – Valditara all’Istruzione, NON VUOLE alcun progetto di “rieducazione affettiva” nelle scuole italiane, MEN CHE MENO portato avanti da una rispettabile ex deputata PD e attivista LGBTQXYZ come Anna Paola Concia.

Nella maggioranza monta il malumore, ma non basta: devono capire che la Libertà Educativa dei genitori è un principio non negoziabile su cui non tollereremo tergiversanti di sorta dopo le scelte scellerate già fatte e da revocare immediatamente.

L’Italia è uno dei Paesi con il minor tasso di omicidi di donne in tutta l’Unione Europea, e questo significa che l’educazione che i ragazzi ricevono in famiglia FUNZIONA molto meglio che altrove, ed è il punto da cui partire per ridurre a ZERO il rivoltante fenomeno della violenza di genere.

Non abbiamo bisogno che presunti esperti del nulla entrino nelle classi dei nostri figli per infarcire le loro menti di battaglie ultra-femministe, stereotipi antimaschili e pennellate arcobaleno.

ADESSO BASTA

§§§

Tag: concia, educazione, pro vita, valditara



Categoria: Generale