Sede Impedita, Dimissioni del Papa, Benedetto XVI. Don Nicola Bux a Visione TV.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questa intervista-colloquio di Francesco Toscano con don Nicola Bux. Mi sembra un’intervista molto interessante, e chiara, su alcuni dei temi che si stanno dibattendo negli ultimi mesi. In calce riportiamo le regole del Codice di Diritto Canonico relative alla Sede Impedita. Buona visione e diffusione.

Articolo 1

La sede impedita

Can. 412 – La sede episcopale si intende impedita se il Vescovo diocesano è totalmente impedito di esercitare l’ufficio pastorale nella diocesi a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani.

Can. 413 – §1. Mentre la sede è impedita, il governo della diocesi, se la Santa Sede non ha provveduto in altro modo, spetta al Vescovo coadiutore se c’è; se questo manca o è impedito, spetta ad un Vescovo ausiliare o ad un Vicario generale o episcopale o ad un altro sacerdote, mantenendo l’ordine delle persone stabilito nell’elenco che il Vescovo diocesano, dopo avere preso possesso della diocesi, deve compilare quanto prima; tale elenco, che deve essere comunicato al Metropolita, sia rinnovato almeno ogni tre anni e conservato sotto segreto dal cancelliere.

§2. Se manca o è impedito il Vescovo coadiutore e non sopperisce l’elenco di cui al §1, spetta al collegio dei consultori eleggere il sacerdote che deve governare la diocesi.

§3. Colui che ha assunto il governo della diocesi a norma dei §§1 e 2, informi quanto prima la Santa Sede che la sede è impedita e che egli stesso ha assunto tale ufficio.

Can. 414 – Chiunque è stato chiamato, a norma del can. 413, ad assumere provvisoriamente la cura pastorale della diocesi soltanto per il tempo in cui la sede è impedita, nell’esercizio della cura pastorale è tenuto agli obblighi e ha la potestà che, a norma del diritto, competono all’Amministratore diocesano.

Can. 415 – Se al Vescovo diocesano viene proibito di esercitare il proprio ufficio a motivo di una pena ecclesiastica, il Metropolita oppure, se il Metropolita manca o se si tratta del Metropolita stesso, il suffraganeo più anziano per promozione ricorra immediatamente alla Santa Sede perché provveda essa stessa.

