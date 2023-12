USA, Chi Blocca la Lista del “Lolita Express” di Epstein. I Legami con Bill Gates.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questi due elementi molto interessanti che riguardano Jeffrey Epstein, il noto pedofilo con amici, clienti e sodali ai più alti livelli nell’establishment statunitense, così opportunamente trovato morto impiccato nella sua cella di massima sicurezza, che si dice fosse collegato alla CIA e al Mossad. Ma le liste di volo del suo aereo, con cui portava gli “amici” in un’isola a visitare fanciulle minorenni non esattamente per ragioni educative sono ancora top secret, e i Dem ne difendono la pubblicazione. Si parla, fra i passeggeri, di un ex presidente degli USA, quello dal testosterone sempre in agitazione, e non solo…Il primo è di The Messenger, il secondo di Breitbart. Buona lettura e condivisione.

§§§

Il deputato Tim Burchett, R-Tenn, accusa i colleghi di essere “compromessi” in merito al tentativo di citare in giudizio i registri di volo del defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein.

In un’apparizione a Newsmax lunedì, a Burchett è stato chiesto del tentativo della senatrice Marsha Blackburn, R-Tenn, di ottenere il rilascio dei registri di volo di Epstein. La Blackburn ha sostenuto che i Democratici del Senato sono all’origine del blocco della sua richiesta di citazione in giudizio che non è andata avanti all’inizio del mese.

Burchett ha dichiarato di ritenere che la sua collega del Tennessee sia stato “snobbata” e di aver parlato con il presidente del Comitato di supervisione della Camera James Comer, R-Ky, in merito a questo tentativo.

“Temo che troppi miei colleghi siano compromessi in questo settore. Per qualche motivo, qualcuno ha sussurrato loro all’orecchio: ‘Ehi, non vuoi che venga fuori qualcosa su qualcos’altro. È meglio che tu tenga la bocca chiusa su questo”, ha teorizzato Burchett.

Il repubblicano non ha fatto il nome di nessuno dei politici specifici che ritiene “compromessi” con Epstein.

“Lo si vede su e giù per la linea”, ha detto. “Si vedono buoni conservatori che votano per politiche liberali e, francamente, si vedono alcuni liberali che, occasionalmente, votano per qualcos’altro. Quindi, ovviamente, il Congresso è stato compromesso e questo continua attraverso la Casa Bianca e il Dipartimento di Giustizia. Il cestino è molto profondo. Non è una palude, è una fogna a cielo aperto”.

Il mese scorso la Blackburn ha fatto riferimento al presidente del Senato Dick Durbin, D-Ill, quando ha parlato della richiesta di citazione in giudizio che non è stata accolta. Ha continuato a spingere per un voto sulla pubblicazione dei registri di volo.

L’aereo privato di Epstein è stato soprannominato “Lolita Express” e avrebbe portato le sue celebrità e i suoi amici high roller in tutto il mondo, anche su un’isola con ragazze minorenni.

Nel 2019 Epstein si è dichiarato non colpevole delle accuse di traffico sessuale. In seguito è stato trovato morto nella sua cella per suicidio. Il miliardario si era già dichiarato colpevole di aver adescato una prostituta minorenne nel 2008.

***

All’inizio del mese ho rivelato che uno dei più potenti partner commerciali di Bill Gates, JPMorgan Chase, ha raggiunto un accordo combinato di 365 milioni di dollari con le vittime di Jeffrey Epstein e le Isole Vergini americane, approvato da un giudice federale il 9 novembre. Il mio nuovo libro Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, Their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life scava più a fondo nella partnership di Gates con JPMorgan e come questa abbia portato alla relazione di Gates con Epstein attraverso un alto dirigente di JPMorgan di nome James E. “Jes” Staley.

In questa fotografia ottenuta dal New York Times di una riunione nella villa di Manhattan di Jeffrey Epstein nel 2011, si vedono le seguenti persone (da sinistra a destra): James E. Staley, che nel 2011 era un alto dirigente di JPMorgan; l’ex Segretario del Tesoro Lawrence Summers; Jeffrey Epstein; il co-fondatore di Microsoft Bill Gates; e Boris Nikolic, che era un consulente scientifico della Bill and Melinda Gates Foundation. (New York Times) Nel corso del tempo, Gates e JPMorgan hanno creato un fondo di investimento che cercava di trarre profitto dallo sviluppo di vaccini e altre tecnologie sanitarie. Epstein voleva una parte dell’azione e Staley portò Epstein nella partnership di Gates.

La partnership Gates-JPMorgan si chiamava Global Health Investment Fund (GHIF) ed è stata creata nel 2011. All’epoca, Staley gestiva per la banca il rapporto con Epstein, che era un cliente prezioso e portava a JPMorgan molti affari. Epstein era un consulente di miliardari come il magnate di Victoria’s Secret Leslie Wexner e la leggenda di Wall Street Leon Black e dei “family office” che gestiscono le loro fortune. Wexner e Black negano qualsiasi coinvolgimento nelle attività criminali di Epstein.

La partnership del GHIF ha coinvolto una serie di altri potenti investitori, tra cui la Fondazione Pfizer, Merck, GlaxoSmithKline, oltre a enti finanziati dai governi di Svezia, Canada e Germania. Lo scopo del GHIF era quello di dare “agli investitori individuali e istituzionali l’opportunità di finanziare tecnologie sanitarie globali in fase avanzata che hanno il potenziale di salvare milioni di vite nei Paesi a basso reddito”. La Fondazione Bill & Melinda Gates e l’Agenzia svedese per la cooperazione allo sviluppo si sono impegnate a compensare le eventuali perdite del GHIF.

Mentre il GHIF si avviava, Epstein ha iniziato a proporre altre idee imprenditoriali a Gates e al personale della sua fondazione. I due si sono incontrati “molte volte”, secondo il New York Times, e Gates ha volato sull’aereo Gulfstream di Epstein dall’aeroporto di Teterboro, nel New Jersey, a Palm Beach, in Florida, secondo un manifesto di volo del marzo 2013.

Si scoprì che Gates ed Epstein avevano interessi comuni nei settori della salute globale e del finanziamento di scoperte scientifiche. Entrambi avevano anche un profondo interesse per i progetti di manipolazione genetica. Secondo quanto riferito, Epstein voleva “seminare la razza umana” con il proprio DNA ingravidando decine di donne.

Ironicamente (o forse ipocritamente), Epstein era preoccupato per la sovrappopolazione.

Allo stesso modo, Gates è da tempo preoccupato per la sovrappopolazione e ha dichiarato più volte di voler vaccinare in massa il terzo mondo, proprio allo scopo di frenare la crescita demografica. In un discorso TED del 2010, Gates ha spiegato in modo sintetico le sue ragioni per finanziare i vaccini e il controllo delle nascite al fine di ridurre la crescita della popolazione mondiale: “Oggi il mondo ha 6,8 miliardi di persone.

Si sta per arrivare a circa 9 miliardi”, ha avvertito Gates. “Ora, se facciamo un ottimo lavoro con i nuovi vaccini, l’assistenza sanitaria e i servizi per la salute riproduttiva, potremmo ridurre questa cifra forse del dieci o quindici per cento”.

Ha “criticato gli sforzi per ridurre la fame e fornire assistenza sanitaria ai poveri, perché così facendo si aumenta il rischio di sovrappopolazione”, ha riportato il New York Times. Bill e Melinda Gates non vedono la cura delle malattie allo stesso modo.

Melinda ha riconosciuto che salvare vite umane per ridurre la popolazione può sembrare controintuitivo, ma non è così che vede la questione. “Quando un maggior numero di bambini vive oltre i cinque anni”, ha dichiarato in un’intervista del 2018, “le dimensioni della popolazione non aumentano, ma diminuiscono”. Cruciali per questa formula sono gli sforzi di controllo della popolazione in cui Bill e Melinda Gates e la loro fondazione versano miliardi di dollari: contraccettivi, pillole e aborto (o, come lo descrive Melinda, permettere alle madri di “decidere se e quando avere figli”).

La semplice formula del piano di Gates per salvare il mondo sembrava essere la seguente: vaccini più aborto più controllo delle nascite uguale sostenibilità. Come rivela Controligarchs, si dà il caso che Bill Gates e i suoi soci traggano profitto da entrambi i lati di questa equazione.

Dopo che JPMorgan e Gates si sono uniti per il fondo sanitario globale, Epstein ha proposto un’idea per una partnership separata, immaginando “un vasto fondo, alimentato con i soldi della Fondazione Gates, che si sarebbe concentrato su progetti sanitari in tutto il mondo”, ha riferito il New York Times.

Tuttavia, qualsiasi piano futuro che coinvolgesse Epstein è stato accantonato dopo che è stato accusato di traffico sessuale di minori nel luglio 2019. Naturalmente, i suoi amici e collaboratori hanno iniziato a prendere le distanze da lui e Melinda Gates sostiene di aver divorziato da Bill nel 2021 a causa della sua relazione con Epstein. Bill Gates ha negato di essere coinvolto nei crimini di Epstein.

Epstein si sarebbe impiccato nella sua cella in circostanze misteriose nell’agosto 2019.

Il GHIF ha continuato il suo lavoro dopo che i legami Gates-JPMorgan-Epstein sono stati rivelati. Ha sostenuto le tecnologie dell’mRNA almeno cinque anni prima della pandemia COVID-19, e almeno quattro delle aziende in cui il GHIF ha investito – Atomo Diagnostics, AccessBio, GeneDrive e Univercells – “hanno lavorato attivamente per affrontare la pandemia COVID-19 attraverso una diagnostica efficiente che aiuta a identificare e tracciare i casi e l’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo e la produzione di vaccini”.

Seamus Bruner è autore di Controligarchs: Exposing the Billionaire Class, Their Secret Deals, and the Globalist Plot to Dominate Your Life e direttore di ricerca di Peter Schweizer presso il Government Accountability Institute. Seguitelo @SeamusBruner.

