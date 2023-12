Discriminazione dei No-Vax? Basata su Dati Falsi, Rivela uno Studio. The Defender.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Defender, nella nostra traduzione. È interessante perché dimostra, fra l’altro, due cose: che le politiche di segregazione messe in atto durante la pseudo-pandemia, e che ancora si vorrebbero in qualche misura ripetere, si basano su dati falsi, non scientifici, a dispetto di quanto conclamato; e che l’omertà e la complicità con gli aspetti lesivi della libertà continua ancora adesso. Buona lettura e diffusione.

Durante la pandemia di COVID-19, politici, scienziati e media hanno diffamato i non vaccinati, incolpandoli di aver prolungato la pandemia e sostenendo politiche che vietavano ai “non vaccinati” l’accesso ai locali pubblici, alle aziende e ai loro stessi posti di lavoro. – utilizzato per giustificare politiche draconiane di segregazione dei non vaccinati, si basa sull’applicazione di modelli matematici di rischio errati che non offrono alcun supporto scientifico a tali politiche.

David Fisman, epidemiologo dell’Università di Toronto, è stato l’autore principale dello studio dell’aprile 2022, pubblicato sul Canadian Medical Association Journal (CMAJ), che, secondo gli autori, ha dimostrato che i non vaccinati rappresentano un rischio sproporzionato rispetto ai vaccinati.Fisman ha lavorato come consulente per i produttori di vaccini Pfizer, Seqirus, AstraZeneca e Sanofi-Pasteur. Fisman ha anche fornito consulenza al governo canadese sulle politiche COVID-19 e recentemente è stato chiamato a dirigere il nuovo Istituto per le pandemie dell’Università di Toronto. Fisman ha detto ai giornalisti che il messaggio chiave dello studio è che la scelta di vaccinarsi non è meramente personale, perché se si sceglie di non essere vaccinati, si “crea un rischio per coloro che ci circondano”.

Titoli come quello di Salon, “Frequentare semplicemente chi non è vaccinato mette i vaccinati a maggior rischio: studio”, quello di Forbes, “Lo studio mostra che le persone non vaccinate sono a maggior rischio di infettare i vaccinati” o quello di Medscape, “La mia scelta? Il Parlamento canadese ha utilizzato il documento per promuovere restrizioni per i non vaccinati. Tuttavia, nel nuovo studio pubblicato la scorsa settimana, Joseph Hickey, Ph.D., e Denis Rancourt, Ph.D., dimostrano che il modello “suscettibile-infettivo-recuperato (SIR)” di Fisman, utilizzato per trarre le sue conclusioni, aveva un difetto evidente in uno dei suoi parametri chiave: la frequenza dei contatti. Quando hanno aggiustato questo parametro per tenere conto dei dati del mondo reale, il modello ha prodotto una serie di risultati contraddittori, tra cui quello che mostra che la segregazione delle persone non vaccinate può aumentare la gravità dell’epidemia tra i vaccinati – l’esatto opposto di ciò che Fisman et al. hanno preteso di dimostrareHickey e Rancourt, ricercatori del Canada Correlation: Research in the Public Interest, hanno concluso che senza dati empirici affidabili per informare tali modelli SIR, i modelli sono “intrinsecamente limitati” e non dovrebbero essere utilizzati come base per le politiche.

I ricercatori canadesi hanno tentato di pubblicare il loro articolo su CMAJ, dove Fisman aveva pubblicato il suo studio originale, ma l’editore – un collaboratore di Fisman – si è rifiutato anche solo di rivederlo. Anche la versione open-access del CMAJ ha rifiutato di pubblicare l’articolo, anche dopo aver ricevuto recensioni favorevoli da parte dei pari.

In una lettera inviata, con tanto di documentazione di supporto, al CMAJ e all’Associazione Medica Canadese, Hickey e Rancourt hanno raccontato la “noiosa saga” in cui i redattori della rivista “hanno architettato una moltitudine di obiezioni accessorie e non necessarie, apparentemente destinate a costituire ostacoli insormontabili” alla pubblicazione del loro studio. Rancourt ha twittato un link ai risultati dello studio insieme a un montaggio di filmati dei media dell’epoca della pandemia che facevano da capro espiatorio alle persone non vaccinate.

“Una politica basata sul nulla”

I modelli SIR sono stati comunemente utilizzati come base per le politiche contro le pandemie, spesso con difetti fatali che la ricerca ha poi dimostrato.Fisman et al. Fisman et al. hanno progettato il loro studio per misurare l’impatto della segregazione di due gruppi – vaccinati e non vaccinati – applicando un modello SIR per prevedere se i non vaccinati rappresentano un rischio eccessivo per i vaccinati durante un’epidemia virale acuta grave, sulla base di gradi variabili di mescolanza tra i gruppi. Tuttavia il modello, scrivono Hickey e Rancourt, non ha considerato l’impatto di tale segregazione sulle “frequenze di contatto”, un parametro fondamentale per prevedere gli esiti delle epidemie. Invece, ha ipotizzato che le frequenze di contatto tra i gruppi maggioritari (vaccinati) e socialmente esclusi (non vaccinati) siano uguali e costanti, il che “non è realistico”, ha dichiarato Hickey a The Defender.

In altre parole, il modello ipotizzava che i due gruppi sarebbero stati separati, pur vivendo la stessa esistenza parallela – socializzando, lavorando, facendo acquisti ed entrando in contatto con gli altri esattamente nello stesso modo. Ma nel mondo reale, la segregazione significava che i non vaccinati erano banditi da molti luoghi pubblici, quindi la loro frequenza di contatto era fortemente ridotta. Hickey e Rancourt hanno implementato nuovamente il modello SIR, testando un grado di segregazione che variava da zero a una segregazione completa e consentendo alle frequenze di contatto degli individui nei due gruppi di variare con il grado di segregazione. Quando hanno eseguito il modello utilizzando la stima più realistica di come le diverse politiche di segregazione avrebbero potuto generare frequenze di contatto diverse tra i due gruppi, “abbiamo scoperto che i risultati sono tutti fuori dalla mappa”, ha detto Hickey. Segregando le persone non vaccinate dalla maggioranza vaccinata, ha detto, “si può avere un aumento del tasso di attacco tra le persone vaccinate o una diminuzione”.

“Possono verificarsi conseguenze epidemiologiche negative per entrambi i gruppi segregati, indipendentemente dagli impatti deleteri sulla salute delle politiche stesse”, hanno scritto.

Hickey ha affermato che i risultati variabili erano molto sensibili ai valori dei parametri del modello, in particolare alla frequenza dei contatti infettivi, ma ha aggiunto che nel mondo reale non esistono misure affidabili per la frequenza dei contatti e che, senza misure affidabili per gli input del modello, quest’ultimo è essenzialmente privo di significato.

I ricercatori sono giunti alla conclusione che il grado di incertezza dei modelli SIR è talmente elevato da non poter ragionevolmente informare le decisioni politiche. “Si tratta di una politica basata sul nulla”, ha detto Hickey.

“Non possiamo raccomandare l’uso della modellistica SIR per motivare o giustificare le politiche di segregazione delle malattie respiratorie virali, allo stato attuale delle conoscenze”, conclude lo studio. La modellazione ha avuto un grande impatto sulla risposta alla pandemia in Canada e a livello globale, ha spiegato la statistica Regina Watteel, Ph.D., Regina Watteel, Ph.D., che ha raccontato l’impatto del documento di Fisman nel suo libro “Fisman’s Fraud: the Rise of Canadian Hate Science” (La frode di Fisman: l’ascesa della scienza dell’odio canadese), ha dichiarato a The Defender: “In quanto figura chiave nella modellazione della pandemia in Canada, Fisman è stato coinvolto nella risposta canadese alla pandemia a tutti i livelli”.

È stato anche influente come figura pubblica, facendo numerosi commenti denigratori sugli “anti-vaxxers” fin dall’inizio e sostenendo politiche come i passaporti per i vaccini e la chiusura delle scuole molto prima di ricevere un’importante sovvenzione dal Canadian Institutes of Health Research per il suo studio di modellazione SIR.

Fisman è stato aperto nelle interviste sul fatto che lo scopo dello studio 2022 era quello di “minare l’idea che la scelta del vaccino fosse meglio lasciata all’individuo”, ha detto Watteel. Il documento di modellazione 2022 non si limitava a presentare risultati matematici, gli autori facevano anche affermazioni politiche:

“La scelta di alcuni individui di rifiutare la vaccinazione può influenzare la salute e la sicurezza delle persone vaccinate in modo sproporzionato rispetto alla frazione di persone non vaccinate nella popolazione”. Il rischio tra le persone non vaccinate non può essere considerato auto-considerato, e nella formulazione della politica vaccinale devono essere prese in considerazione considerazioni relative all’equità e alla giustizia per le persone che scelgono di essere vaccinate, così come per quelle che scelgono di non esserlo. “Nonostante le serie preoccupazioni sollevate da numerosi ricercatori nella sezione di risposta dell’articolo del CMAJ, la stampa internazionale mainstream ha ampiamente promosso l’articolo come prova che i non vaccinati rappresentano un pericolo per i vaccinati.

Fisman si è pubblicamente schierato a favore dell’obbligo di vaccinazione e dei passaporti e ha dichiarato ai giornalisti che l’impulso alla base dello studio modellistico non era una questione scientifica sugli effetti della segregazione sui tassi di infezione, ma una questione politica: “Quali sono i diritti dei vaccinati a essere protetti dai non vaccinati? “.

Pochi giorni dopo la pubblicazione dello studio, il segretario parlamentare del Ministero della Salute dell’Ontario ha utilizzato lo studio per difendere le restrizioni ai viaggi proposte, come ha dimostrato la Watteel nel suo libro, scrivendo che “ha generato un’enorme scia di disinformazione”.

La Watteel concorda sul fatto che lo studio di Fisman et al. si basa su una cattiva modellazione. Fisman et al. hanno pubblicato l’articolo durante la cosiddetta ondata Omicron, dominata dalle infezioni tra i vaccinati. Nella primavera del 2022, le persone che avevano ricevuto il vaccino avevano un numero sproporzionato di infezioni rispetto agli altri, secondo i dati presenti sul sito web COVID-19 del governo dell’Ontario e riprodotti nel libro di Watteel.

Tuttavia, nessuno di questi dati disponibili pubblicamente è stato incluso nello studio. Invece, Watteel ha scritto: “Fisman et al. hanno inventato un modello per generare i risultati che volevano, omettendo completamente qualsiasi riferimento a dati reali facilmente disponibili che contraddicessero i loro risultati (falsificazione). Hanno poi dichiarato i risultati inventati come fatti (fabbricazione di dati) e hanno proceduto a informare le politiche pubbliche sulla base dei risultati falsificati”.

I ricercatori hanno continuato a promuovere la falsa narrativa anche dopo che numerosi scienziati avevano criticato i risultati e fornito prove della loro falsità. Ciò indica un’intenzionale travisamento e interpretazione errata dei risultati della ricerca”.

Hickey ha raccontato a The Defender che quando hanno presentato il loro articolo che criticava i modelli SIR come quello di Fisman al CAMJ nell’agosto del 2022, il redattore Matthew Stanbrook, M.D., Ph.D. – che lavora anche all’Università di Toronto e ha collaborato con Fisman per articoli accademici, borse di studio e corsi – ha respinto l’articolo senza nemmeno inviarlo per la revisione paritaria. La rivista ha suggerito loro di ripresentare lo studio alla versione open-access del CAMJ, cosa che hanno fatto. Lo studio è stato respinto senza passare per la revisione paritaria.

Hanno fatto appello a questa decisione e il documento è stato inviato per la revisione. Qualche mese dopo, hanno ricevuto due recensioni positive con le correzioni richieste. La rivista li ha informati che c’era stato un “errore tecnico” e che la rivista – che dovrebbe avere un processo di peer-review del tutto trasparente – non aveva inviato loro le preoccupazioni di redattori interni anonimi e di uno statistico anonimo. Hickey ha dichiarato a The Defender: “La loro politica prevede che i nomi dei revisori siano pubblici e che i rapporti di revisione e le revisioni, così come le risposte dell’autore, siano tutte pubbliche. Questa è la politica. Non si può sfuggire a questa regola. “Eppure cosa fanno? Si servono di persone interne anonime per erigere barriere e creare pretesti per non pubblicare anche di fronte a recensioni positive”. Gli autori hanno risposto a questi commenti in quello che ora hanno pubblicato sul loro sito web come articolo a sé stante.

Mesi dopo, hanno chiesto un aggiornamento sui piani della rivista per l’articolo e sono stati informati che la rivista ha deciso che l’articolo non sarebbe stato adatto al suo pubblico e ha suggerito di pubblicarlo su una rivista di modellistica. Tutte le critiche raccolte sull’articolo di Fisman del 2022 sono raccolte anche sul sito web di Correlation.

