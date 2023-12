Fiducia Supplicans: dal Corpo di Cristo alla Pu**ana di Babilonia. Quarracino.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo commento di José Arturo Quarracino, che ringraziamo di cuore. Buona lettura e condivisione.

§§§

Fiducia supplicans: dal Corpo di Cristo alla Puttana di Babilonia

Con l’ultima Dichiarazione sulle benedizioni omosessuali – promulgata il 18 dicembre dal sempre più ridicolo prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, ma proveniente dalla mente di Bergoglio – il pontefice argentino ha smesso di essere il pastore del gregge di Cristo (Gv 21,15-17), per diventare, nel giro di pochissimi giorni, un seminatore di zizzania tra il popolo fedele di Dio, provocando una reazione molto forte, nel giro di pochi giorni, un seminatore di zizzania tra il popolo fedele di Dio, provocando una reazione molto forte e un ripudio molto deciso da parte di un gran numero di vescovi di tutto il mondo contro la sua intenzione di normalizzare e legalizzare l’omosessualità all’interno della comunità cristiana.

Come è noto, lunedì 18 dicembre il Dicastero [contro la] Dottrina della Fede ha pubblicato la Dichiarazione Fiducia supplicans sul significato pastorale delle benedizioni, con l’obiettivo di giustificare le benedizioni per le coppie che vivono in situazione irregolare e per le coppie omosessuali [homoafectivas, brillante invenzione terminologica del prefetto argentino besuqueiro]. Naturalmente, il suddetto documento è stato avallato da don Jorge Mario Bergoglio, vescovo di Roma, che in realtà è l’ispiratore e il promotore del testo, dal momento che il cardinale a capo del Dicastero che lo sigla è solo e unicamente incaricato di mettere per iscritto i capricci pseudo-rivoluzionari papali per giustificare il suo “magistero attuale”,

al di sopra e al di là della Rivelazione divina, in particolare il bimillenario Magistero pontificio precedente a Bergoglio[1].

Come era solito fare nelle interviste “informali” con Eugenio Scalfari, il pontefice argentino fa firmare o mette in bocca a terzi affermazioni e concetti che non può in alcun modo esprimere direttamente. È ricorso alla stessa manovra con cui ha squalificato l’evangelizzazione dell’America portata avanti dalla Spagna a partire dalla fine del XV secolo, usando come portavoce due vili cardinali della Curia romana – Michel Czerny SJ, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, e José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione – che hanno emesso un documento – SENZA FIRMA – per affermare che “La ‘Dottrina della Scoperta’ non fa parte dell’insegnamento della Chiesa cattolica”[2].

Naturalmente, i media internazionali mainstream, al servizio della plutocrazia globalista imperante, hanno diffuso la notizia con grandi titoli e lodi, commentandola come l’ennesimo passo dell’attuale pontefice per modernizzare la Chiesa e allinearla alla “cultura” dominante.

Ma come afferma giustamente il cardinale Gerhard L. Müller, la posizione pro-omosessuali del documento presenta un’affermazione inedita nell’insegnamento della Chiesa cattolica, poiché afferma che è possibile per un sacerdote benedire, non liturgicamente ma privatamente, le coppie che vivono la sessualità al di fuori del matrimonio, comprese le coppie dello stesso sesso, solo ed esclusivamente sulla base di quello che il prefetto del Dicastero chiama “il magistero pastorale” di Papa Francesco. Il problema è che questa definizione totalmente innovativa va oltre il contenuto della Rivelazione biblica, della Tradizione e del Magistero, motivo per cui “non è possibile trovare alcun testo biblico o dei Padri o Dottori della Chiesa o precedenti documenti del Magistero a sostegno delle conclusioni della Dichiarazione” di Tucho-Bergoglio.

E come afferma l’arcivescovo Carlo Maria Vigano, con questa vergognosa Dichiarazione Bergoglio e i suoi funzionari pongono la Chiesa nel ruolo di “concubina del Nuovo Ordine Mondiale”, a immagine e somiglianza della prostituta di Babilonia presente nel Libro dell’Apocalisse (capitoli 17-21).

Ma oltre ai due prelati, già nella prima settimana voci autorevoli e notevoli si sono espresse in modo notevole e molto fondato sulle incongruenze, gli errori, le interpretazioni e le giustificazioni deliranti e le affermazioni quasi eretiche che caratterizzano il testo, volte a giustificare l’ingiustificabile: usare il Potere di benedire che appartiene esclusivamente a Dio – e che nella Sua infinita misericordia Egli riversa sulle cose buone della Creazione attraverso i sacerdoti a Lui consacrati – per “benedire” cose e persone che con le loro azioni agiscono in contrasto con il Piano divino di salvezza. Il cardinale Gerhard Ludwig Müller[3], l’arcivescovo Carlo Maria Viganò[4], monsignor Athanasius Schneider[5] e la filosofa Luisella Scrosati[6] hanno evidenziato non solo la mancanza di supporto biblico, dottrinale, esegetico e teologico del documento in questione, ma anche il grave danno pastorale che esso provocherà se applicato da sacerdoti e chierici.

Ma la Dichiarazione per le coppie omosessuali non è stata squalificata solo a livello dottrinale e teologico, ma anche a livello strettamente episcopale e pastorale, non solo da singoli vescovi e sacerdoti, ma anche da interi episcopati nazionali, a partire dalle Conferenze episcopali di Malawi, Zambia, Nigeria, Ghana, Ruanda, Camerun, Polonia, Arcidiocesi di Astana (Kazakistan), Arcidiocesi di Astana (Kazakistan), Arcidiocesi di Kirghizistan,

I vescovi statunitensi Joseph Edward Strickland e Charles Chaput, la “Confraternita del clero cattolico” britannica, la “Confraternita del clero cattolico” americana (500 membri del clero), la “Confraternita australiana del clero cattolico”, la Fraternità sacerdotale di San Pio X (FSSPX), la Chiesa greco-cattolica dell’Ucraina, ecc.

In America Latina è noto il pronunciamento a favore della Conferenza episcopale messicana, il sorprendente rifiuto del cardinale arcivescovo di Montevideo (Uruguay), Daniel Fernando Sturla Berhouet. Nel caso particolare dell’Argentina, non un solo vescovo si è espresso sulla Dichiarazione, né a favore né contro, con l’eccezione dell’arcivescovo emerito argentino Héctor Rubén Aguer.

Insomma: la Chiesa cattolica delle periferie del mondo si è espressa a favore della sua fedeltà alla Parola di Dio, contro la legalizzazione e l’integrazione dell’omosessualità nella vita della Chiesa, promossa dal pontefice che tanto elogia, a parole, il cattolicesimo delle periferie. Vox populi vox Dei, dice un vecchio proverbio latino. Il Vescovo di Roma farebbe bene ad ascoltare questa voce, invece di seguire la strada degli episcopati opulenti e plutocratici, come quelli tedeschi e americani, che vivono con le spalle voltate a Dio e alla rivelazione divina.

Sicuramente fiducioso che in tutti gli anni di pontificato Bergoglio non avesse incontrato grandi opposizioni alle sue misure “rivoluzionarie”, il Vescovo di Roma credeva che questa Dichiarazione sarebbe stata accolta come altri documenti “pontifici”, senza grandi resistenze al riconoscimento dell’omosessualità all’interno della Chiesa. Ma, come dice un apoftegma spagnolo, don Jorge Mario si è “dato la zappa sui piedi”, “mettendo così la Dichiarazione nel suo cappello”. E in un atto imbarazzante, il pontefice ha dovuto pubblicamente appoggiare e sostenere don Tucho e il suo segretario del Dicastero, monsignor Armando Matteo, pubblicando foto che ritraevano i tre prelati come la versione vaticana della famosa serie americana dei Tre Marmittoni[7].

Il Vescovo di Roma si percepiva e crede tuttora che tutto ciò che fa e dice abbia l’avallo divino, non solo nel suo compito di custode della fede e del gregge di Cristo, ma anche come capo dello Stato Vaticano [8]. Egli si percepisce come i faraoni egiziani. In questa trance, ha dimenticato ciò che ha spesso proclamato – “la realtà è superiore all’idea” – per aggrapparsi all’illusione che il delirio dell’autopercezione sia superiore alla realtà.

Nella sua opera di “buffone del Consiglio per il capitalismo inclusivo” (Baronessa Lynn Forester de Rotschild dixit)[9], il pontefice argentino ha dimenticato un’antichissima massima della prassi politica, umanistica e cristiana: “non è l’orgoglio che domina, ma l’umiltà che governa”.

José Arturo Quarracino

26 dicembre 2023

***

[1] “[…] tu tarea implica además un especial cuidado para verificar que los documentos del propio Dicasterio [para la Doctrina de la Fe] y de los demás tengan un adecuado sustento teológico, sean coherentes con el rico humus de la enseñanza perenne de la Iglesia y a la vez acojan el Magisterio reciente [el de Bergoglio]”, en Carta del Papa Francisco al nuevo Prefecto de la Fe, 1 de julio de 2023.

[2] Nota conjunta sobre la “Doctrina del descubrimiento” del Dicasterio para la Cultura y la Educación y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, n. 6, Ciudad del Vaticano, 30 de marzo de 2023, en https://press.vatican.va/ content/salastampa/it/ bollettino/pubblico/2023/03/ 30/0238/00515.html#es.

[7] Ver en https://gloria.tv/post/ ZbavW4386Khy31Q3MTEKRsWFg.

[8] Ver Sandro Magister, Francisco rey por mandato divino. Lo que ningún Papa se había atrevido a decir antes que él, en https://gloria.tv/post/ WQLYzJPHd4j36f8iFrqbmnBBD

[9] En Lady de Rothschild’s road to the Vatican : “There are many efforts to make capitalism inclusive and sustainable, but what we have been missing is a moral base for the movement – the poetry to the prose of our action”, […]. “The guidance of Pope Francis provides that poetry to the movement, but humanity’s need to be responsible to each other is inspired by the social teachings of all faiths”.

§§§

