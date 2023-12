Gesù Nasce Povero? Sì, ma non come lo Vuole la Mitologia Modernista…R.S.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, che ben conoscete, R.S. ha commentato così un articolo apparso nei giorni scorsi sul nostro sito. Lo offriamo alla vostra attenzione. Buona lettura e diffusione.

§§§

La povertà di Gesù e della Sacra Famiglia è diversa da quella socio-economica cara alle riletture moderniste.

Nel mistero del Natale a campeggiare potentemente è la povertà di spirito (l’umiltà) dei protagonisti e non la loro indigenza. La povertà di spirito dei protagonisti consiste nella fiducia nella Provvidenza, prima che nelle loro sicurezze (incluse quelle legali del giusto Giuseppe).

Dio tesse la storia e loro in quella trama e in quell’ordito ci si mettono confidenti. Maria è prossima al parto e un ordine dei romani impone proprio allora un lungo e faticoso trasferimento? Ma è quel trasferimento inopportuno e forzato a compiere la profezia di Michea.

Essa non si limita al solo -più famoso- capitolo 5, ma anche al 4, con la torre delle greggi a collegare la messianicità al re Davide e agli agnelli da immolare per pasqua, sempre secondo le parole di Michea.

Anche il non trovare alloggio in città è provvidenziale, conducendo Giuseppe (uomo intelligente e volitivo, conoscitore dei luoghi) a individuare una sistemazione sufficientemente dignitosa e ancora legata alla profezia.

Purtroppo questa vicenda avrà bisogno anche della morte dei santi innocenti. Ma anche le loro anime sono nella gloria di Dio (come quelle dei ben più numerosi abortiti dagli Erodi attuali).

Anche i pastori che ricevettero l’annuncio angelico del Natale di nostro Signore non erano dei pezzenti emarginati come piace ripetere all’esegesi modernista.

Fare il pastore riguardò Abele, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, Amos… Non proprio dei personaggi comuni ed insignificanti dell’Antico Testamento. Anche donne, come Rachele!

Betlemme era il luogo in cui venivano selezionati gli agnelli (senza macchia né difetto) per la Pasqua e c’erano pastori deputati ad eseguire questa selezione e a sorvegliare questi agnelli così particolari.

Il che non toglie che dovessero anche dormire all’aperto, mungere, produrre formaggi, tosarle, procurare la lana ai tessitori, portare il gregge al pascolo etc. Gesù non si vergogna affatto di loro e anzi si proclama anche il buon pastore!

Sarà la letteratura successiva a dipingere i pastori come dei poco di buono, ma all’epoca di Gesù non era così.

Non si tratta di pastori invisi alla classe dirigente, ma incaricati di un’attività importantissima e riconosciuta.

Siamo noi oggi a ritenere queste cose “futili”, pensando solo al valore commerciale dell’allevamento.

La nascita di Gesù coincide non solo con il tempo della festa delle luci, ma anche con quello della nascita degli agnelli… C’è tutta la sapienza biblica, rivelazione di Dio, a concentrarsi nella notte del Natale.

Anche chi non è di religione ebraica nota segni inequivocabili in cielo ed i Magi arriveranno ad adorare il bambino (almeno per quarti, dopo Giuseppe e Maria, dopo gli angeli e dopo i pastori) sapendolo un Re.

Nemmeno qui la riproposizione stantia della povertà economica e materiale coglie nel segno: piuttosto l’oro portato in dono al re incensato non cancella i segni collegati alla sua morte: l’Agnello sarà offerto in sacrificio di espiazione, la mirra serve per l’unzione.

Le profezie messianiche si saldano con la Provvidenza nel condurre tutti gli strumenti di Dio al loro posto, compresi gli angeli, compresa la luce, compresi gli indumenti che avvolgono il neonato Gesù e non sono privi di significato per la comprensione dei pastori.

Il tutto davanti alla Sempre Vergine Maria, ancora secondo una profezia. San Giuseppe è istruito dal Cielo.

E’ tutto un pregare adoranti, altro che preoccuparsi della povertà materiale.

Ad essere crudelmente materiale è il Re Erode, ipocritamente interessato ad adorare anche lui, ma folle di invidia e di violenza.

§§§

§§§

