Nato-Russia, l’Italica Stampa: non Ha Mai Sbagliato un Colpo. Pro Memoria.

… doveroso rendere omaggio agli esperti della grande politica

e della grande stampa italiane

… sulla guerra in Ucraina non hanno mai sbagliato un colpo

… prova di un’intrepida e insospettata indipendenza

… le scelte, le cronache, le analisi e i commenti

… esclusivamente sulla realtà nuda e cruda

… Mica come noi “putiniani” [ Vedi titoli e dichiarazioni ]

… almeno 400 mila caduti sui due fronti nel primo anno

… 8-10 milioni di profughi ucraini su una popolazione di 44

… L’Ucraina, economicamente già fallita prima della guerra

… continua a essere distrutta dalla guerra

… ogni mese 10 miliardi (nostri) per proseguirla

… Russia … : il suo PIL è stimato in crescita dell’1,5% nel 2024 e del 2% nel 2025

… contro lo 0,5% e all’1,2% della zona euro

… Una grande vittoria per l’Occidente, per la Nato, per l’Europa e soprattutto per il giornalismo italiano

