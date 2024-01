Scegli: Moneta e Identità Digitali o SIM Bloccata. In Nigeria. Pro Memoria.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Pro Memoria, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

SCEGLI: moneta e identità digitali o SIM BLOCCATA!

… Nigeria, primo Paese al mondo a sperimentare l’eliminazione totale del contante … Entro il 28 febbraio, tutte le SIM non registrate con la NIN, il numero di identificazione nazionale collegato all’identità digitale, verranno sospese … una totale espropriazione dell’accesso ai servizi di chiamata e dati … mirato all’implementazione dei servizi di identificazione online e in particolare dell’eNaira … una moneta digitale centralizzata gestita direttamente dalla banca centrale (CBDC) … L’eNaira non ha riscosso però il successo sperato … il governo ha deciso di adottare una serie di misure fortemente restrittive … raggiungere l’obiettivo di un’economia a contanti zero … L’anno scorso il primo blocco delle SIM … una misura parziale perché inficiava solo sulle chiamate in uscita … Col l’arrivo del 2024 … sospensione delle SIM … negli scorsi anni si sono infatti susseguiti violenti assalti alle banche … cortei in strada che chiedevano il ripristino della cartamoneta … questi strumenti vengono proposti alla popolazione come alternative a cui si può aderire in maniera volontaria … nient’altroche obblighi celati … Vista l’imminente adozione di un portafoglio digitale anche in Italia, e la sperimentazione dell’euro digitale partita a novembre, osservare il caso della Nigeria può rendere assai visibili i piani dell’élite per il nostro futuro

***

NIGERIA: BLOCCO DELLA SIM PER CHI RIFIUTA L’IDENTITÀ DIGITALE

29 Dicembre 2023

SIM bloccata a chi non scarica il portafoglio digitale. Succede in Nigeria, primo Paese al mondo a sperimentare l’eliminazione totale del contante. L’ordine arriva dalla commissione nigeriana alle comunicazioni ed è già stato accolto dalle principali compagnie telefoniche. Entro il 28 febbraio, tutte le SIM che non sono registrate con la NIN, il numero di identificazione nazionale collegato all’identità digitale, verranno sospese. Si tratta quindi di una totale espropriazione dell’accesso ai servizi di chiamata e dati. Non solo il blocco della SIM Non è però il primo atto coercitivo da parte del governo nigeriano mirato all’implementazione dei servizi di identificazione online e in particolare dell’eNaira. Lanciata nel 2021 in uno dei primi casi di sperimentazione al mondo, si tratta di una moneta digitale centralizzata gestita direttamente dalla banca centrale (CBDC). L’eNaira non ha riscosso però il successo sperato, così il governo ha deciso di adottare una serie di misure fortemente restrittive per raggiungere l’obiettivo di un’economia a contanti zero. Il caso più eclatante è il limite al prelievo: attualmente si possono prelevare massimo 44 naira a settimana. L’anno scorso arriva poi il primo blocco delle SIM, si trattava però di una misura parziale perché inficiava solo sulle chiamate in uscita.

Perché proprio in Nigeria

Non è comunque un caso che tutto questo accada proprio in Nigeria, si tratta infatti di un terreno fertile per simili sperimentazioni. In Nigeria l’uso delle criptovalute è il più elevato del continente e tra i più sviluppati a livello mondiale, con un tasso di crescita anno su anno del 9%. Inoltre si tratta dello Stato più popoloso del continente africano, con numerosi problemi interni e una già avanzata crisi di liquidità. Col l’arrivo del 2024 la Nigeria sceglie però di dare una decisiva sferzata. La sospensione delle SIM per chi nonostante tutto ha continuato a rifiutare il portafoglio e la moneta digitale si preannuncia motivo di forti proteste. Già negli scorsi anni si sono infatti susseguiti violenti assalti alle banche e cortei in strada che chiedevano il ripristino della cartamoneta. Stessa sorte per l’Europa?

Come sempre infatti questi strumenti vengono proposti alla popolazione come alternative a cui si può aderire in maniera volontaria.

È facile però notare il trucco, nient’altro che obblighi celati. Vista l’imminente adozione di un portafoglio digitale anche in Italia, e la sperimentazione dell’euro digitale partita a novembre, osservare il caso della Nigeria può rendere assai visibili i piani dell’élite per il nostro futuro.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35