Dicastero per la Dottrina della Fede, o della Farsa? Il Pastrocchio di Fiducia. Del Pozzo, Miriano

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione due commenti alla “risposta” di Tucho Fernandez alle critiche sollevate da ogni parte alla benedizione delle “coppie irregolari”, e che abbiamo riportato ieri su Stilum Curiae. Il primo è di Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, scritto per il nostro sito. Il secondo è tratto dal profilo facebook di Costanza Miriano. Buona lettura e diffusione

§§§

Tra i soccorritori accorsi in difesa della controversa dichiarazione Fiducia supplicans non è mancato chi nei giorni scorsi ha sottolineato che sì, magari i numeri e le percentuali della platea degli “irregolari” che ne potrebbero beneficiare saranno pure da prefisso telefonico, ma questo è un dettaglio tutto sommato marginale. Ciò che qui conta, si dice, è la logica squisitamente evangelica che soggiace al documento, logica che rientra a pieno titolo nell’atteggiamento del buon pastore che va in cerca della pecora perduta. Ora sorvolando sul piccolo dettaglio che non risulta immediatamente intuitivo come sia possibile benedire una coppia – non, si badi, le singole persone, ma la coppia – senza benedire allo stesso tempo la loro unione (tra l’altro, si sta parlando di coppie che in molti casi neanche possono definirsi tali se non di fatto), la succitata argomentazione presta il fianco ad almeno un paio di critiche.

Primo, non sempre si ha l’impressione che gli “irregolari” in questione si sentano pecore perdute, rivendicando spesso – e con orgoglio – la loro situazione e anzi promuovendo la piena accettazione anche nella Chiesa (per info citofonare p. James Martin) di una condotta che – vale la pena ricordarlo – a bocce ferme il Catechismo giudica gravemente peccaminosa; secondo, così a naso non appare molto, come dire, lungimirante che per salvarne una, di pecorella, il pastore rischi di giocarsi le altre novantanove. La domanda dunque resta: cui prodest?

Tanto più che, come ha evidenziato martedì scorso il sociologo Marco Marzano sul Domani, all’atto pratico “la dichiarazione, come Amoris laetitia, cambia poco o nulla. Non credo che vedremo coppie dello stesso sesso mettersi in fila per farsi benedire”?

Forse c’era chi sperava che con Fiducia supplicans gli scalpitanti vescovi tedeschi sarebbero addivenuti a più miti consigli in vista del secondo round del Sinodo quando inevitabilmente si arriverà al redde rationem. Qualcuno in effetti ha brindato.

Peccato che nel frattempo, è cronaca di questi giorni, intere conferenze episcopali si siano sollevate (per tacere delle reazioni dell’ortodossia) contro la dichiarazione in questione. La qual cosa conferma caso mai ce ne fosse bisogno, oltre ai limiti dottrinali e pastorali, tutta la miopia anche ecclesiologica di una simile operazione.

Il risultato è un pastrocchio che ha messo la Chiesa in un angolo da cui non sarà facile uscire.

Tanto meno con improbabili comunicati stampa (peraltro lunghi una quaresima e con un tono vagamente minatorio, il che la dice lunga sul nervosismo che serpeggia Oltretevere) che se possibile sortiranno l’effetto esattamente opposto a quello auspicato. Chapeau.

Luca Del Pozzo

§§§

Ed ecco il commento di Costanza Miriano.

Scusate ma che criterio è la velocità in teologia? Ma si può leggere in un comunicato della CDF:

“Si tratta di benedizioni di 10 o 15 secondi. Ha senso negare questo tipo di benedizioni a due persone che la implorano?”

Non ci volevo credere quando l’ho letto.

Che criterio è il tempo in teologia?

Il male si può dire bene se lo si fa velocemente? Ogni persona va benedetta, non ogni coppia, non è difficile e non c’entra niente il tempo. Si benedice ciò che fa bene a una persona, se si benedice ciò che gli fa male si sta facendo del male a quella persona. La spacciano per misericordia ma è cattiveria.

Non vorrei essere volgare ma una sveltina fuori dal matrimonio se è veloce va bene? Dio non fa in tempo a girarsi e vedere?

Un mio amico professore in una importante università pontificia sostiene che il testo sia talmente strampalato da essere una provocazione. Però CDF dovrebbe stare per Congregazione per la Dottrina della Fede, non della Farsa. E vorrei ricordare che la fede che professiamo l’abbiamo ricevuta da duemila anni di martiri, apostoli, dottori della Chiesa, non è solo nostra. Nessuno si può permettere di inventarla.

§§§

§§§

