Benedetto XVI come Gregorio Magno? Uno Spunto di Riflessione. Marco Begato.

Carissimi StilumCuriali, un amico del nostro sito, don Marco Begato, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questo ricordo di Benedetto XVI. Buona lettura e diffusione.

Benedetto XVI come Gregorio Magno? Uno spunto di riflessione

Abbiamo ricordato settimana scorsa un anno dalla morte di Benedetto XVI e un anno dalla celebrazione delle sue esequie. Negli stessi giorni mi sono imbattuto in una Rivelazione di santa Gertrude la Grande, relativa al pontefice San Gregorio Magno e alle sue relative virtù (S. Gertrude di Hefta, Le Rivelazioni, Libro V, Capitolo X, San Gregorio Magno). La descrizione di questo straordinario pastore della Chiesa mi ha fatto tornare in mente tanti aspetti evidenti anche nella personalità umana e spirituale di Benedetto XVI. Decido di riprendere con voi i brevi paragrafi di tale Rivelazione, lasciando ad altri di definire quanto tali descrizioni si addicano puntualmente al pontefice tedesco e quanto no. Del resto la Santa stessa ricorda che a tutti competono certi doni celesti, però a “ciascuno secondo l’importanza e l’utilità” del proprio operato. Insomma, poco o molto che convenga a Papa Ratzinger, possa il seguente cammeo valergli a lode e ringraziamento da parte del sottoscritto e di quanti vorranno associarsi.

Anzitutto, come sempre capita nell’esperienza di santa Gertrude, le visioni hanno luogo durante la liturgia, che così si conferma come spazio mistico per eccellenza, quanto di più lontano dall’idea di azione comunitaria e orizzontale oggi sempre più prevalente.

“Nella solenne festa di quell’uomo di grandissimo merito che fu S. Gregorio Papa, mentre cercava durante la Messa di venerarlo devotamente, egli le apparve rivestito di una gloria incomparabile”.

Si tessono quindi gli elogi di San Gregorio. Il modello è stereotipato: vengono riprese le categorie di santità principali e si considera, per ognuna di queste categorie, quanto il nostro Santo abbia eguagliato l’ideale che esse incarnano.

“La paterna previdenza e la diligente cura di cui aveva circondata la Chiesa lo uguagliavano ai Patriarchi; era simile ai Profeti perché nei suoi salutari scritti sono previste le diverse insidie che il nemico ha preparato al genere umano e dà i consigli più saggi sulle precauzioni da prender per resistervi; uguagliava poi i meriti dei santi Apostoli per il suo fedele attaccamento al Signore così nella prospera come nell’avversa fortuna; era ancora simile ai Martiri e ai Confessori per la sua rigorosa mortificazione”.

Che ve ne pare? Non è uno schema interessante per giudicare anche dei Pontificati contemporanei? E per molti aspetti la condotta di Benedetto XVI non esce forse a testa alta di fronte all’elenco di meriti e doveri esibiti da San Gregorio e richiesti ad ogni Sommo Pontefice?

La Rivelazione prosegue con una nota che riguarda la Chiesa, la tristezza con cui accoglie la perdita del suo Santo Pontefice, la gioia con cui lo riceve glorificato nelle preghiere della liturgia e quindi nelle benedizioni eterne dell’Altissimo.

“Tutti i presenti, anzi tutta la Chiesa che capiva di venir privata di tanto padre e di così saggio amministratore, piangeva sconsolata in quel giorno di lutto; ora invece ogni qual volta il cielo liturgico ne riconduce l’anniversario, lo si celebra con venerazione e lo si esalta con un solenne e giocondo concerto di lodi”.

Abbiamo pianto anche noi, prima l’abdicazione al Soglio, poi il silenzio decennale, poi la morte, con l’impressione che molti suoi insegnamenti in pochi anni siano già divenuti fumo. Ma la storia della santità ci insegna che quanto è fumo secondo gli uomini, può essere restituito come luce dalla Provvidenza, così come del resto apprendiamo dall’esempio più alto del Divin Maestro: “la pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d’angolo”.

Proseguendo, Santa Gertrude pone la sua consueta domanda: quali sono le ricompense che si è meritato San Gregorio? La domanda può essere dispiegata ulteriormente: come valuta Dio il nostro operare? Quali azioni hanno davvero valore ai suoi occhi? Qual è il criterio che le valorizza? Risponde il Signore Gesù:

“La mia Divinità si compiace meravigliosamente in ciascuno di questi scritti [di San Gregorio] e tutti i sensi della mia Umanità vi trovano delle soavi delizie. Ogni qualvolta nella Chiesa si legge un passo delle sue opere e un’anima ne è tocca di compunzione, eccitata alla devozione o infiammata d’amore, egli ne riceve davanti a tutta la corte celeste gloria e onore. Allo stesso modo si sente colmo di onori un principe o un semplice soldato che riceve la decorazione del suo duce, o che si siede alla tavola del suo re per prender parte allo stesso banchetto”.

Iddio ricompensa puntualmente i suoi soldati, i suo messi, e lo fa in proporzione del bene spirituale che essi hanno fatto alle anime loro affidate. Le azioni che hanno valore presso Dio sono quelle che giovano a diffondere la Luce del Verbo presso le persone. La grandezza di un Santo e di un Pontefice sta nella capacità di diffondere il Bene del Vangelo e di accrescere spiritualmente gli uomini del suo tempo.

Per la precisione, la Rivelazione va oltre e mostra che si misura il bene ben oltre gli anni di vita del Santo, e si considera il frutto del suo operato anche sulle generazioni successive. Il Bene (o il male!) che i propri scritti e le proprie decisioni generano nel corso dei decenni e dei secoli diventa foriero di meriti e ricompense (o del loro esatto contrario!) per il Pontefice che ne è stato responsabile.

Devo dire che nella mia piccola esperienza continuo a incontrare persone distanti dalla fede cattolica, che iniziano ad avvicinarsi ad essa grazie agli scritti di Ratzinger-Benedetto XVI. E penso proprio che questo gli verrà ascritto a lode e che sia un capitale di bene futuro seminato nel cuore della vita ecclesiale odierna.

Conclude Santa Gertrude: “I due Santi Agostino e Bernardo, che ti sono particolarmente cari, godono anch’essi di questa prerogativa, così come gli altri Dottori della Chiesa, ciascuno secondo l’importanza e l’utilità della sua dottrina”.

Possa Benedetto XVI ricevere tutte le ricompense che si è dolorosamente guadagnate, secondo l’importanza e l’utilità della sua dottrina, che ancora oggi risultano essere molto grandi e molto urgenti. Possa benedirci con larghe benedizioni. Possibilmente superiori ai quindici secondi.

don Marco Begato

