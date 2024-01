“A Clinton Piacevano Giovani”, ma i Giornali Cercano di Infangare Trump. Caso Epstein.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nel momento in cui le carte del Lolita Express, l’aereo con ci Jeffrey Epstein, un agente del Mossad, portava i suoi clienti sull’isola caraibica per vacanze guarnite di rapporti sessuali con minori, i media mainstream hanno cominciato a cercare di trovare il modo di stornare lo scandalo dalla testa dell’élite filo democratica. Qui sotto trovate il commento di Marcello Foa ai titoli dei nostri giornali filo-piedini e filo dem, LoServi di LorSignori una volta di più; e poi la nostra traduzione di un breve articolo di Breitbart. Non dimentichiamoci che Epstein è riuscito a “suicidarsi” in un carcere di altissima sicurezza senza che i sistemi di controllo dessero una spiegazione al fatto. Non sarà inutile ricordare che alla Clinton Foundation e a Hillary sono legati molti strani utili decessi. Buona lettura e diffusione.

§§§

Come affogare uno scandalo scomodo, quello di #Epstein. Lo schema è stato adottato da molte testate mainstream. Metti nel titolo tanti nomi, come se fossero tutti coinvolti alla stessa maniera. Ma non è così. Contro #Trump non c’è nessuna accusa sessuale. Chi invece appare nei guai fino al collo è Bill #Clinton. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti sia per i numerosi viaggi sull’aereo di Epstein, sia per quella dichiarazione raggelante di una delle ex ragazzine trasformate in schiave sessuali: “A lui piacciono giovani”. Questo era giornalisticamente il titolo. E che titolo ! Ma mi sa che non lo leggeremo diffusamente ed è superfluo che vi spieghi perché.

***

Ed ecco quello che scrive Breitbart su Instagram:

Una vittima di Jeffrey Epstein ha affermato che il pedofilo condannato le disse che all’ex presidente Bill Clinton “piacciono giovani”.

Pubblicato mercoledì sera, il documento del maggio 2016 cita Johanna Sjoberg quando ha testimoniato di essere stata reclutata da Epstein per lavorare come massaggiatrice.

“La Sjoberg ha raccontato agli avvocati nel 2016 che Epstein le disse ‘a Clinton piacciono giovani, riferendosi alle ragazze'”, ha osservato il Daily Mail.

Il nome di Clinton è stato citato ben 50 volte nei documenti appena rilasciati. In risposta, un portavoce dell’ex presidente ha dichiarato alla CNN che non sapeva nulla dei “terribili crimini” di Epstein quando si sono incontrati, affermando che “sono passati quasi 20 anni dall’ultimo contatto di Clinton con Epstein”. I documenti rilasciati mercoledì dicono tuttavia che la confidente di Epstein, Ghislaine Maxwell, ha negato di aver mai ospitato Bill Clinton sull’isola di Epstein nei Caraibi. Ha detto che l’ex presidente ha volato sul famigerato aereo privato di Epstein, noto come “Lolita Express”.

L’affermazione che Clinton abbia mangiato sull’isola di Jeffrey è falsa al 100%”, ha dichiarato Maxwell nella deposizione del 2016. “Sono sicura che ha mangiato sull’aereo di Jeffrey”.

La Maxwell ha detto di non sapere quante volte l’ex presidente abbia volato sull’aereo di Epstein. È stata anche interrogata sulla relazione tra lei ed Epstein con Doug Band, l’avvocato che ha aiutato Clinton nel suo post-presidenza. La Maxwell si è rifiutata di dire se avesse una relazione “romantica” con Band, ma ha ammesso di conoscerlo.

§§§

