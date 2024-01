“Tucho” Fernandez Scrittore. La Pasión Mistica. Studio sull’Org*smo Maschile e Femminile.

Capitolo 7. Orgasmo maschile e femminile

Per questo, vediamo innanzitutto come gli uomini e le donne vivono l’orgasmo e qual è la differenza tra un orgasmo maschile e uno femminile.

[…]

A lei piacciono di più le carezze e i baci, e ha bisogno che l’uomo giochi un po’ prima di penetrarla. Ma lui, insomma, è più interessato alla vagina che al clitoride.

[…]

Al momento dell’orgasmo, lui di solito emette dei grugniti aggressivi; lei, invece, fa dei balbettii o dei sospiri infantili.

Non dimentichiamo che le donne hanno un ricco plesso venoso intorno alla vagina, che mantiene un buon flusso sanguigno dopo l’orgasmo. Ecco perché di solito è insaziabile.

[…]

Ma non dimentichiamo che a livello ormonale e psicologico non esistono maschi e femmine puri.

Chiediamoci ora se queste particolarità dell’uomo e della donna nell’orgasmo si verificano in qualche modo anche nel rapporto mistico con Dio.

Potremmo dire che la donna, essendo più ricettiva, è anche più disposta a lasciarsi prendere da Dio. È più aperta all’esperienza religiosa. Forse è per questo che le donne predominano nelle chiese.

[…]

Carlo Carretto, un uomo dalle caratteristiche marcatamente maschili, racconta che nel suo incontro più bello con Dio si è sentito come una bambina fiduciosa,

[…]

Ma diciamo, più precisamente, che nell’esperienza mistica Dio tocca il centro più intimo dell’amore e del piacere, un centro in cui non ha molta importanza se siamo maschi o femmine. E in quel centro siamo tutti ricettivi e viviamo un’esperienza in cui non siamo pienamente padroni di noi stessi. Per questo motivo, gli scienziati sono soliti affermare che le differenze tra uomini e donne si sperimentano nella fase che precede l’orgasmo, ma non tanto nell’orgasmo stesso, dove le differenze tra femminile e maschile non sono più così chiare e sembrano scomparire.

[…]

nell’esperienza mistica colui che è eminentemente attivo è Dio. La creatura, sia essa maschio o femmina, si diletta a dipendere completamente dal Dio amante, a “lasciarsi amare”.

Capitolo 8 il cammino verso l’orgasmo

Dio non è nemico della nostra felicità, non mutila la nostra capacità di amare, perché è amore, amore appassionato, amore che fa del bene, che libera, che guarisce.

[…]

Alcuni santi hanno cominciato ad avere esperienze inebrianti di Dio poco dopo la loro conversione, o alla stessa conversione; altri, come Santa Teresa d’Ávila, hanno raggiunto queste esperienze dopo molti anni di aridità spirituale. Santa Teresa di Lisieux, pur sentendosi teneramente amata da Dio, non ha mai avuto esperienze molto “sensuali” del suo amore, e sembra che abbia raggiunto una gioia traboccante e appassionata solo al momento della sua morte,

[…]

tutte le attrattive di questo mondo dovrebbero elevarci, d’ora in poi, all’incontro con la fonte divina, per abbeverarci a quella sorgente inesauribile di bene e di bellezza. Fare diversamente sarebbe come passare ottant’anni a sentire l’aroma di un cibo delizioso invece di sedersi a tavola e gustarlo felicemente. Ma, inoltre, aspettare la morte per fare l’esperienza di Dio va contro la logica dell’amore.

[…]

Ma questo non significa necessariamente che questa esperienza gioiosa dell’amore divino, se la raggiungo, mi libererà da tutte le mie debolezze psicologiche. Non significa, ad esempio, che un omosessuale smetterà necessariamente di esserlo. Ricordiamo che la grazia di Dio può coesistere con le debolezze e persino con i peccati, quando c’è un condizionamento molto forte. In questi casi, la persona può fare cose oggettivamente peccaminose, senza essere colpevole,

[…]

Ci può essere una religiosa che deve fare grandi sacrifici per essere fedele alla sua verginità, perché la sua psicologia ha dei forti condizionamenti in questo senso, eppure, allo stesso tempo, ha una bella esperienza, molto autentica, dell’amore di Dio, che la rende felice.

[…]

Capitolo 9 DIO nell’orgasmo di coppia

Abbiamo parlato della possibilità di raggiungere una sorta di orgasmo appagante nella nostra relazione con Dio.

[…]

Dio può essere presente a quel livello della nostra esistenza, può essere presente anche quando due esseri umani si amano e raggiungono l’orgasmo; e quell’orgasmo, vissuto alla presenza di Dio, può essere anche un sublime atto di adorazione a Dio.

[…]

Vediamo quindi che il piacere è anche qualcosa di religioso, perché “è un dono di Dio”. Pertanto, chi è in grado di godere della presenza di Dio, può più facilmente essere consapevole dell’amore di Dio e quindi aprirsi ad amare gli altri. Chi non riesce a godere dei piaceri della vita, perché non ama e non accetta se stesso, difficilmente potrà amare generosamente gli altri.

[…]

non dobbiamo fuggire o nasconderci da Dio quando godiamo, perché è lui che “ha creato tutte le cose perché ne godiamo” (1Tim 6,17).

[…]

Tutto questo si può dire anche del piacere sessuale, che è stato creato da Dio per la felicità dell’uomo.

[…]

il piacere sessuale ha una particolare nobiltà al di sopra degli altri piaceri del corpo, perché il piacere sessuale è vissuto in due, è condiviso,

[…]

il piacere dell’orgasmo diventa un’anticipazione della meravigliosa festa dell’amore che è il paradiso.

[…]

Il piacere sessuale non ostacola la spiritualità o la contemplazione, perché se l’unione sessuale è un atto d’amore, non fa altro che aprire il cuore, e quindi facilitare la contemplazione di Dio. Già San Bonaventura diceva che “nessuno raggiunge la contemplazione se non si forma all’amore per gli altri” (III S., 27, 2, 4; IV S, 37, 1, 3, ad 6), e secondo San Tommaso d’Aquino “l’affetto umano si espande con il piacere” (Summa Th., I-IIae, 31, 3).

[…]

Il sesso fine a se stesso è infatti la forma più comune di sessualità per l’adolescente che si masturba, perché nella masturbazione raggiunge il piacere e sfugge all’impegno con l’altro, si protegge dagli altri e non dà nulla di sé. In questo modo, rimane legato ai genitori e non si stacca dal guscio familiare.

[…]

Il piacere è così unito alla santità che, secondo San Tommaso, se l’uomo fosse libero dal peccato ci sarebbe molto più piacere nei rapporti sessuali (Summa Th., 1, 98,2).

[…]

E un venerabile teologo egiziano del XV secolo ha fatto la seguente lode a Dio: “Lode ad Allah, che stabilisce peni duri e dritti come lance per fare guerra alle vagine (Al Sonuouti)”.

[…]