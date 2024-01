Potenza Vaticana! Pasión Mistica di Tucho Totalmente Scomparsa. Anche dal registro ISBN. . Infovaticana.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo breve articolo di Infovaticana, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

Un libro pubblicato non scompare mai del tutto. L’autore può impedire che continui a essere venduto, anche se stampato. Ma ci sono registri come l’ISBN, un registro internazionale di tutte le opere pubblicate, dove rimane per sempre… A meno che uno non abbia molto potere e lo faccia sparire anche da lì, come sembra essere il caso del controverso “libro dei giovani” dell’attuale prefetto per la Dottrina della Fede.

Il cardinale Victor Fernandez, recentemente scelto da Francesco come prefetto per la Dottrina della fede, ha reagito allo scandalo della “ricomparsa” di un'”opera giovanile” (vecchia di 36 anni), La Passione Mistica, affermando di aver cancellato l’opera poco dopo la sua pubblicazione, e di “non aver mai permesso che venisse ristampata”. Soprattutto perché temeva che il libro “potesse essere male interpretato”.

Fin qui, e visto il giustificato clamore che il libro ha suscitato, nulla di strano. Lo è invece il fatto che il titolo non compaia tra le opere pubblicate dal cardinale nel suo curriculum vitae ufficiale in Vaticano, e ancora di più il fatto che egli sembra aver fatto di tutto per cancellare ogni traccia del libro, secondo la giornalista Bree A. Daile, che sta conducendo un’inchiesta sul libro. Daile, che sta conducendo un’inchiesta per il quotidiano americano Daily Wire.

Secondo Daile, il cardinale non si è limitato a impedire la stampa del libro. Non c’è traccia del titolo su Amazon, nei depositi di libri usati o, cosa più sorprendente, nel catalogo internazionale ISBN.

L’ISBN (International Standard Book Number) è un identificativo univoco per i libri, ai quali assegna una stringa alfanumerica internazionale unica che serve a identificare i dati di base dell’oggetto, come il titolo, l’editore, la tiratura, la lunghezza, il soggetto, il Paese, il traduttore, la lingua originale, ecc.

