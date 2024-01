Giorgio Agamben, il Siero, i Danni, l’Ondata Influenzale. Nessuno Fa 2+2? E i Medici?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post brevissimo per portare alla vostra attenzione quanto scrive sul suo blog Giorgio Agamben, che ringraziamo di cuore. Quello che sta avvenendo nel mondo della sanità, in particolare in Italia, è più che scandaloso. Se poi pensiamo a quanto osa blaterare la Ronzulli sui vaccini (“La protervia di quella margotta! La spudoratezza di questa piantana!, cit. Barbara Lameduck) o gli stupori di Burioni per la crescita dei tumori, in particolare giovanili…beh, sale il sangue agli occhi. Buona lettura e condivisione.

§§§

Due notizie (non fra le altre)

L’autorevole rivista «Nature» ha pubblicato i risultati di una ricerca di un gruppo di scienziati dell’Università di Cambridge guidati da Anne Willis che dimostra che i vaccini a mRNA, come quelli usati nella recente pandemia, producono proteine non volute, i cui effetti sull’organismo possono essere dannosi.

Anche se la casistica delle patologie spesso gravi e persino letali in cui sono incorse le persone vaccinate era già per noi un’evidenza sufficiente, la ricerca ne offre per la prima volta una dimostrazione scientifica.

La seconda notizia è che vi è un notevole aumento rispetto agli anni precedenti di soggetti ammalati per le sindromi influenziali e il Covid (circa 2.552.000 dall’inizio della stagione). Non ci pare illegittimo suggerire che questo aumento potrebbe essere messo in rapporto con i risultati della ricerca appena citata.

È poco probabile che, malgrado sarebbe doveroso farlo, i medici, i politici e gli esperti che hanno incautamente di fatto obbligato alla vaccinazione la maggioranza della popolazione si interroghino su questi due fatti.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: agamben, influenza, siero, vaccini



Categoria: Generale