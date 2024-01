Bergoglio por Fazio, El perdón, la inflación del pecado. Vitantonio Marasciulo

Marco Tosatti

Muy estimados StilumCuriales, un fiel amigo de nuestro sitio web, Vitantonio Marasciulo, director de Il Borgo di Monopoli, a quien agradecemos de todo corazón, ofrece a vuestra atención estas reflexiones sobre Fazio y Bergoglio. Feliz lectura y difusión.

La inflación del pecado

Bergoglio: “Me gusta pensar que el infierno está vacío”

El discurso de Francisco del 14 de enero en el programa Che Tempo che Fa, de Fabio Fazio, resumiendo las respuestas dadas, lleva como bandera este título.

El pensamiento de Bergoglio visto por Fazio tiene un denominador común: “Perdonar siempre, porque Dios perdona siempre”. A este respecto, citó pasajes del Evangelio en los que se hace explícita la misericordia de Dios, pero no citó el pasaje sobre la adúltera sometida a la lapidación: “El que esté sin pecado, que tire la primera piedra”. Sobre todo cuando Jesús le dice a la mujer: “Vete y no peques más”. Aquí, para Bergoglio, el pecado no existe o en todo caso se puede utilizar de manera inflada, porque después está Dios que salva con la misericordia.

Para entrar en los contenidos destacados por Francisco, hay que señalar que él hace un uso instrumental de la misericordia; En mi opinión, el concepto de misericordia es plano, desprendido de la contrición y del arrepentimiento por los pecados. Tanto es así que afirma: “Me gusta pensar que el infierno está vacío”.

La otra nota se refiere a que para él el mundo es central, y por tanto no tiene ese deseo de elevarse desde las cosas terrenas; que hay que educar los problemas del mundo poniendo claramente en el centro a CRISTO, cuidado y salvación del hombre, impregnado por el modernismo y sus afluentes, el sexo fluido, las familias arcoíris, sin aseverar que la familia tradicional debe ser valorada más que nunca hoy en día, no sólo con palabras, sino con hechos… Porque balbucea cuando se ataca a la familia tradicional.

En cuanto al documento Fiducia Supplicans del 18 de diciembre, respecto a la bendición de las parejas irregulares y de las parejas del mismo sexo, descartó la cuestión afirmando que quienes lo critican no conocen los hechos desde dentro. Por supuesto, él ya conoce bien desde dentro del Vaticano los dolores y los problemas que padecen quienes viven tales situaciones; por supuesto, conoce bien los dolores y los sufrimientos de quienes viven este tipo de situaciones desde fuera. Sin embargo, hay algo que no se ha dicho acerca de por qué las costumbres actuales se han vuelto tan depravadas tanto dentro como fuera de la Iglesia, que han llegado a un punto sin retorno.

Las reservas surgen espontáneamente: porque no ha dejado claro que estas desviaciones son en su mayoría resultado de abusos de la antropología cristiana, atacada por formas “derechos” de lo que parece y le gusta al hombre.

Permítanme decirles que Fiducia Supplicans no es más que una concesión a las oscuras fuerzas masónicas que dominan el mundo y la propia Iglesia. Porque no afirmó con contundencia que la carne se fundamenta en el espíritu que sostiene el andamiaje de los sentidos. Mientras que el andamiaje de los sentidos, entendido como ideología. a menudo tiene otras connotaciones, cuyos cimientos se muestran frágiles ante las tormentas, provocando otras necesidades, otros pases de valses, otras carne sobre carne, extendiendo como mancha de aceite las familias irregulares y arcoíris.

Y luego la intervención final de Francisco es la prueba de fuego de la intervención expresada a Fazio: “Por favor, recen por mí, no contra mí”.

Una vez más presenta un flanco a los críticos; confirma las perplejidades sobre él…

Vitantonio Marasciulo

Publicado originalmente en italiano el 16 de enero de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/01/16/bergoglio-da-fazio- il-perdono-linflazione-del- peccato-vitantonio-marasciulo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

